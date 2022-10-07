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АНАЛІТИКА

Світові ціни на продовольство падають шостий місяць поспіль

12:42 07.10.2022 |

Новини АПК

 

Світові ціни на продовольство знизилися у вересні шостий місяць поспіль після рекордного максимуму у березні 2022 року. При цьому різке падіння котирувань на олії більш ніж компенсувало зростання цін на зернові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ФАО (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН).

Індекс цін на продовольство ФАО у вересні становив 136,3 пункту, що на 1,1% менше, ніж у серпні, але залишається на 5,5% вище, ніж роком раніше. Індекс відстежує щомісячні зміни світових цін на кошик продовольчих товарів, що широко торгуються.

Індекс цін на олії ФАО знизився за місяць на 6,6% і досяг найнижчого рівня з лютого 2021 року. Міжнародні котирування на пальмову, соєву, соняшникову та ріпакову олії впали. Збільшення поставок соняшникової олії з регіону Чорного моря та зниження цін на сиру нафту сприяли падінню цього субіндексу.

Індекс цін на зернові ФАО, навпаки, зріс на 1,5% порівняно із серпнем. Світові ціни на пшеницю підскочили на 2,2% на тлі невпевненості у продовженні зернової угоди щодо експорту з України після листопада. Світові ціни на кукурудзу були в основному стабільними, оскільки сильний долар США протистояв тиску більш жорстких перспектив пропозиції, пов'язаних з погіршенням перспектив виробництва в США та ЄС.

Індекс цін на молочні продукти ФАО за місяць знизився на 0,6%, значною мірою відображаючи вплив слабкішого євро по відношенню до долара США, а також невизначеність ринку та похмурі перспективи глобального економічного зростання.

Індекс цін на м'ясо ФАО знизився на 0,5%. Світові ціни на яловичину впали через високу експортну доступність із Бразилії та збільшення ліквідації великої рогатої худоби в деяких країнах-виробниках, тоді як ціни на м'ясо птиці трохи знизилися через стриманий імпортний попит. Навпаки, світові ціни на свинину зросли через нестачу готових до забою тварин у Європейському Союзі.

Індекс цін на цукор ФАО знизився на 0,7% у вересні, в основному через добрі перспективи виробництва в Бразилії, а також зниження цін на етанол і вплив коливань валютних курсів.

Нагадаємо, базовий індикатор світових цін на продовольство виріс у березні на 12,6%, досягнувши історичного максимуму. Індекс цін на продовольство ФАО склав 159,3 пункту, що на 33,6% вище, ніж у березні 2021 року.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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