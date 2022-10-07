Фінансові новини
- |
- 07.10.22
- |
- 13:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Світові ціни на продовольство падають шостий місяць поспіль
12:42 07.10.2022 |
Світові ціни на продовольство знизилися у вересні шостий місяць поспіль після рекордного максимуму у березні 2022 року. При цьому різке падіння котирувань на олії більш ніж компенсувало зростання цін на зернові.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ФАО (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН).
Індекс цін на продовольство ФАО у вересні становив 136,3 пункту, що на 1,1% менше, ніж у серпні, але залишається на 5,5% вище, ніж роком раніше. Індекс відстежує щомісячні зміни світових цін на кошик продовольчих товарів, що широко торгуються.
Індекс цін на олії ФАО знизився за місяць на 6,6% і досяг найнижчого рівня з лютого 2021 року. Міжнародні котирування на пальмову, соєву, соняшникову та ріпакову олії впали. Збільшення поставок соняшникової олії з регіону Чорного моря та зниження цін на сиру нафту сприяли падінню цього субіндексу.
Індекс цін на зернові ФАО, навпаки, зріс на 1,5% порівняно із серпнем. Світові ціни на пшеницю підскочили на 2,2% на тлі невпевненості у продовженні зернової угоди щодо експорту з України після листопада. Світові ціни на кукурудзу були в основному стабільними, оскільки сильний долар США протистояв тиску більш жорстких перспектив пропозиції, пов'язаних з погіршенням перспектив виробництва в США та ЄС.
Індекс цін на молочні продукти ФАО за місяць знизився на 0,6%, значною мірою відображаючи вплив слабкішого євро по відношенню до долара США, а також невизначеність ринку та похмурі перспективи глобального економічного зростання.
Індекс цін на м'ясо ФАО знизився на 0,5%. Світові ціни на яловичину впали через високу експортну доступність із Бразилії та збільшення ліквідації великої рогатої худоби в деяких країнах-виробниках, тоді як ціни на м'ясо птиці трохи знизилися через стриманий імпортний попит. Навпаки, світові ціни на свинину зросли через нестачу готових до забою тварин у Європейському Союзі.
Індекс цін на цукор ФАО знизився на 0,7% у вересні, в основному через добрі перспективи виробництва в Бразилії, а також зниження цін на етанол і вплив коливань валютних курсів.
Нагадаємо, базовий індикатор світових цін на продовольство виріс у березні на 12,6%, досягнувши історичного максимуму. Індекс цін на продовольство ФАО склав 159,3 пункту, що на 33,6% вище, ніж у березні 2021 року.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський заявив, що НАТО мало б завдати превентивний удар. Його речник пояснив, про що йшлося
|МАГАТЕ не визнає Запорізьку АЕС російською
|Попереднє розслідування Швеції підтвердило вибухи на «Північних потоках»
|ЄС остаточно затвердив восьмий пакет санкцій проти Росії у відповідь на анексію
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Держборг України в серпні зріс на 1,3%
|Світові ціни на продовольство падають шостий місяць поспіль
|Рада призначила нового голову НБУ Пишного
|Із українських портів вийшов «зерновий караван» із трьох суден
|«Нафтогаз» розраховує збільшити у 2023 р. видобуток газу мінімум на 5% - голова компанії
|«Нафтогаз» має попередні домовленості щодо постачання газу через Baltic Pipe об'ємом 1 млрд куб. м - Вітренко
Бізнес
|Xiaomi представила 12T Pro — флагманський смартфон з камерою 200 Мп та швидкою зарядкою 120 Вт за €750
|Країни ЄС перейдуть на єдиний стандарт зарядних пристроїв USB Type-C
|Нобелівську премію з фізики дали трьом вченим за дослідження в галузі квантової механіки
|BMW XM офіційно представлений як флагманський позашляховик
|Рекомендована ціна Intel Arc A750 становить $289 — у тестах компанії відеокарта наближається до NVIDIA GTX 3060
|Garmin InReach Messenger — новий супутниковий комунікатор за $300 з водозахистом IPX7 та акумулятором на 28 днів автономної роботи
|«Історичний момент». Успішно випробували ліки від хвороби Альцгеймера