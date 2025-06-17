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Зеленський і Трамп зустрінуться на полях саміту G7 в Канаді
09:29 16.06.2025 |
Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп матимуть окрему зустріч під час саміту G7, що проходить у Канаді, повідомляє Axios в понеділок, посилаючись на неназваного представника Білого дому.
"Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що буде присутній на саміті. Пізно ввечері в неділю представник Білого дому повідомив, що Трамп зустрінеться із Зеленським, Карні та президентом Мексики Клаудією Шейнбаум під час саміту. Остання особиста зустріч Зеленського і Трампа відбулася під час похорону Папи Римського Франциска у квітні", - повідомив Axios.
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