Ціни на нафту коливаються на тлі загострення конфлікту між Ізраїлем та Іраном

Ціни на нафту коливалися в понеділок після зростання на 7% у п'ятницю, оскільки поновлення ударів Ізраїлю та Ірану протягом вихідних посилило побоювання, що конфлікт може поширитися на весь регіон і суттєво порушити експорт нафти з Близького Сходу.

О 07:07 EET Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 64 центи, або 0,86%, а ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate подорожчали на 76 центів, або 1,04%, до 73,74 долара. Раніше в ході сесії вони подорожчали більш ніж на 4 долари за барель, а також ненадовго впали в негативну зону.

Обидва індекси закрилися в п'ятницю на 7% вище, підскочивши протягом сесії більш ніж на 13% до найвищого рівня з січня.

В понеділок іранські ракети вразили ізраїльський Тель-Авів і портове місто Хайфа, зруйнувавши будинки і посиливши занепокоєння напередодні світових лідерів на зустрічі G7 цього тижня, що битва між двома давніми ворогами може призвести до більш широкого регіонального конфлікту.

Взаємні удари між Ізраїлем та Іраном у неділю призвели до жертв серед цивільного населення, і військові обох сторін закликали цивільних осіб протилежної сторони вжити заходів обережності на випадок подальших ударів.

Останні події посилили побоювання щодо перебоїв у роботі Ормузької протоки, яка є важливим морським шляхом.

Близько п'ятої частини загального світового споживання нафти, або близько 18-19 мільйонів барелів нафти, конденсату та палива, на добу проходить через цю протоку.

«Покупки були викликані тривалим конфліктом між Ізраїлем та Іраном, вирішення якого не видно», - сказав Тошітака Тазава, аналітик Fujitomi Securities.

«Але, як було видно минулої п'ятниці, з'явилися деякі продажі через побоювання надмірної реакції», - додав він.

Поки ринки стежать за потенційними перебоями в іранському видобутку нафти через удари Ізраїлю по енергетичних об'єктах, посилення побоювань щодо блокади Ормузької протоки може різко підняти ціни, додав Тазава.

Іран, член Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), наразі видобуває близько 3,3 млн барелів на добу та експортує понад 2 млн барелів нафти та палива на добу.

Запасні потужності ОПЕК та її союзників, включаючи Росію, для видобутку додаткової нафти з метою компенсації будь-яких перебоїв приблизно дорівнюють обсягам видобутку Ірану, за даними аналітиків та спостерігачів ОПЕК.

«Якщо експорт іранської нафти буде перерваний, китайські нафтопереробні заводи, єдині покупці іранської нафти, будуть змушені шукати альтернативні сорти нафти в інших країнах Близького Сходу та в Росії», - зазначив у своїй записці Річард Джосвік, керівник відділу короткострокового аналізу нафтового ринку в S&P Global Commodity Insights.

«Це також може призвести до зростання фрахтових ставок і страхових премій за танкери, звуження спреду між Brent і Dubai та зниження маржі нафтопереробних заводів, особливо в Азії», - додав Джосвік.

Президент США Дональд Трамп заявив у неділю, що сподівається, що Ізраїль та Іран зможуть домовитися про перемир'я, але додав, що іноді країни спочатку мають воювати. Трамп заявив, що США продовжуватимуть підтримувати Ізраїль, але відмовився сказати, чи просив він союзника США призупинити удари по Ірану.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив сподівання, що на зустрічі лідерів «Великої сімки», яка відбудеться в неділю в Канаді, буде досягнуто угоди, яка допоможе вирішити конфлікт і запобігти його ескалації.

Тим часом Іран повідомив посередникам Катару та Оману, що не готовий до переговорів про перемир'я, поки тривають ізраїльські атаки, повідомив Reuters у неділю офіційний представник, ознайомлений з перебігом переговорів.