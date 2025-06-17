Україна виконала 47% ракетної програми на 2025 рік – Міноборони

Станом на 1 червня 2025 року Україна реалізувала 47% запланованих на 2025 рік завдань за ракетною програмою. Про це на YouTube-каналі Міноборони заявив заступник міністра оборони України, бригадний генерал Анатолій Клочко.

Він повідомив, що на сьогодні фінансування ракетної програми відбувається за трьома напрямками. Перший - державний бюджет, завдяки якому виділяються кошти на пріоритетні розробки сучасного ракетного озброєння. Другий - ініціативні проєкти приватних підприємств, які фінансуються власними ресурсами, не потребуючи держпідтримки. Третій - співпраця з міжнародними партнерами, що дозволяє Україні отримувати додаткове фінансування та технологічну допомогу.

Генерал Клочко також розповів, що Міноборони вже створило два нові органи, відповідальні за розробку та впровадження ракетних систем, які відокремлюють ракетний напрямок від загальної системи розробки ОВТ. Це Департамент розвитку ракетного озброєння та протиракетної оборони і Головне управління супроводження ракетних програм. Це рішення спрямоване на усунення бюрократичних бар'єрів, що перешкоджали швидкому впровадженню проєктів.

"Якщо є питання - ми напряму зустрічаємося із виробниками, спілкуємося, від нас йде ініціатива і ми цікавимося, що їм потрібно, щоб це зробити швидше", - сказав генерал Клочко

Окрім цього, заступник наголосив, що розвиток програми балістичних ракет вийшов на новий рівень і на сьогодні це один із ключових напрямів оборонного розвитку. За його словами, вітчизняна балістика - це не лише про технології, а й про здатність українських сил вражати стратегічні цілі ворога в глибині його оборони. Він додав, що розробка балістики активно просувається і скоро Міноборони розкриє більше інформації про цей напрямок.

Також розмова зайшла і про дрони, а саме про ракету-дрон "Паляниця". Генерал Клочко сказав, що цей дрон досить добре себе зарекомендував, показавши високу ефективність в бойових завданнях.

Анатолій Клочко також розповів про зміни в протиповітряній обороні. За його словами, сьогодні бойові завдання в Україні виконує ціла лінійка модифікацій систем ППО, наданих партнерами. Також він наголосив, що вітчизняні системи ППО радянського зразка, такі як ЗРК Бук та С-300, також проходять модернізацію.

"ЗРК Бук отримав нове життя і сьогодні він вже озброюється іншими ракетами, виконуючи бойові завдання. Що стосується комплексу С-300, то він також буде проходити великі зміни, робота над цим ведеться. Поки що зміни тільки на папері, але в другій половині 2025 року вже буде більш конкретний, практичний результат, про який можна буде розповісти", - сказав Анатолій Клочко.

Крім того, заступник міністра оборони додав, що наразі вітчизняний ВПК забезпечує до третини потреби озброєнь для сил оборони, а якість цього озброєння та ефективність його застосування поступово покращується.