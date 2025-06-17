Українська балістична ракета "Сапсан" успішно пройшла бойові випробування і запускається в серійне виробництво.

У своїй статті, опублікованій на українському порталі Liga.net, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак (Valentin Badrak) повідомив, що у травні 2025 року збройні сили України вперше застосували "Сапсан" (Sapsan) у бойових умовах - вражено російський об'єкт на відстані майже 300 км.

Після цього успішного запуску ракета переходить у серію і Міністерство оборони України офіційно підтвердило відсутність технічних перешкод для масового виробництва.

Технічні характеристики "Сапсана":

* боєголовка: 480 кг (в американської PrSM - лише 91 кг);

* дальність: підтверджено вражаючий постріл із 300 км, але розглядатися можуть версії до 600-700 км;

* швидкість: близько 5,2 Маха (~6 370 км/год), порівнянна з російським "Іскандером" і швидша за американську ракету ATACMS (~3 Маха).

Цей проєкт відроджує розпочату ще у 2000-х роках програму "Сапсан" (у 2013 заморожену, згодом перейменовану на "Грім-2").

Успіх "Сапсана" - це безпрецедентний крок у розбудові української власної балістичної потужності, здатної вражати глибинні об'єкти ворожої інфраструктури і в майбутньому забезпечити стримувальний чинник від повторної агресії з боку Росії.