Фінансові новини
- |
- 17.06.25
- |
- 00:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна запускає серійне виробництво балістичних ракет "Сапсан", які перевершують ATACMS
Українська балістична ракета "Сапсан" успішно пройшла бойові випробування і запускається в серійне виробництво.
У своїй статті, опублікованій на українському порталі Liga.net, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак (Valentin Badrak) повідомив, що у травні 2025 року збройні сили України вперше застосували "Сапсан" (Sapsan) у бойових умовах - вражено російський об'єкт на відстані майже 300 км.
Після цього успішного запуску ракета переходить у серію і Міністерство оборони України офіційно підтвердило відсутність технічних перешкод для масового виробництва.
Технічні характеристики "Сапсана":
* боєголовка: 480 кг (в американської PrSM - лише 91 кг);
* дальність: підтверджено вражаючий постріл із 300 км, але розглядатися можуть версії до 600-700 км;
* швидкість: близько 5,2 Маха (~6 370 км/год), порівнянна з російським "Іскандером" і швидша за американську ракету ATACMS (~3 Маха).
Цей проєкт відроджує розпочату ще у 2000-х роках програму "Сапсан" (у 2013 заморожену, згодом перейменовану на "Грім-2").
Успіх "Сапсана" - це безпрецедентний крок у розбудові української власної балістичної потужності, здатної вражати глибинні об'єкти ворожої інфраструктури і в майбутньому забезпечити стримувальний чинник від повторної агресії з боку Росії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Євросоюз планує заборонити нові контракти на постачання російського газу - FT
ТОП-НОВИНИ
|Трамп: Якби Росія була в G7 - не було б війни в Україні
|Викрито привласнення понад 64 млн грн на закупівлях техніки для ЗСУ – ДБР
|У прикордонслужбі відмовилися надати дані про перетин Портновим кордону України
|Рада може внести зміни в закон для звільнення прем'єра і припинення повноважень уряду в умовах воєнного стану, допускає Железняк
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Члени КМП НБУ одностайно підтримали збереження облікової ставки 15,5% - підсумки дискусії
|Рейтинг довіри до Зеленського знизився до 65% після стабільного зростання, - опитування КМІС
|Зеленський запропонував призначити голову Податкової служби Кравченка на посаду генпрокурора
|Україна запускає серійне виробництво балістичних ракет "Сапсан", які перевершують ATACMS
|Україна виконала 47% ракетної програми на 2025 рік – Міноборони
|Зеленський і Трамп зустрінуться на полях саміту G7 в Канаді
|Україна ризикує не отримати до півтора мільярда євро від ЄС
Бізнес
|Ryanair штрафуватиме пасажирів на 500 євро і більше за неадекватну поведінку
|Китай захоплює ринок субкомпактних авто
|Xiaomi SU7 Ultra — новий король серед електромобілів на трасі Нюрбургринг
|Макрон прагне налагодити у Франції виробництво передових чипів
|HP представила Dimension — перший пристрій для 3D-відеозв’язку Google Beam
|Перший тест процесора NVIDIA N1X — обганяє Core Ultra 9 285HX та Ryzen AI MAX+ 395
|Живі сповіщення, підвищена безпека та покращений інтерфейс - на смартфонах Pixel вийшла прошивка Android 16