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Фонд підтримки енергетики торік уклав контрактів на €430 мільйонів
10:37 16.06.2025 |
Фонд підтримки енергетики України торік уклав 448 контрактів на постачання обладнання для енергетиків на загальну суму 430 млн євро.
Як передає Укрінформ, про це йдеться у звіті Секретаріату Енергетичного співтовариства.
"Загальна вартість завершених закупівель та укладених договорів про постачання у 2024 році становить 430 млн євро, що більш як утричі перевищує 129 млн євро, законтрактованих до кінця 2023 року", - йдеться у звіті.
Сукупна вартість контрактів, укладених за кошти Фонду підтримки енергетики, досягла 559 млн євро. Торік фонд уклав 448 нових угод про придбання обладнання, що довело загальну кількість контрактів до 635.
Секретаріат Енергетичного співтовариства зауважив прискорення постачання обладнання, зокрема, газових турбін, трансформаторів, мобільних когенераційних установок, сонячних панелей для лікарень тощо. Більшість поставок були зосереджені в регіонах, які найбільше постраждали від війни.
Протягом року Фонд підтримки енергетики отримав понад 598,9 млн євро нових внесків. База донорів розширилася до 31 донора. Водночас, розрив між отриманими запитами на підтримку та наявним фінансуванням оцінюється приблизно у 600 млн євро.
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