Как выжить на работе и остаться счастливым: пять советов

Работа - это почти всегда стресс, но если следовать этим простым правилам, его можно значительно уменьшить или вовсе свести на нет. Би-би-си собрала рекомендации психологов, социологов и других исследователей о том, как избежать "выгорания" и чувствовать себя на работе счастливыми.

1. Разделяйте работу и жизнь. Даже в мыслях

Мысли о работе вызывают неврозы, которые плохо влияют на работу. Эта очевидная для многих закономерность теперь подтверждена наукой на основе теории границ - дисциплины, изучающей отношение человека к пространству и времени, которые он считает своими собственными.

Если вы проверяете почту, придя домой с работы или в выходной, есть риск, что у вас разовьется невроз. Это доказано в более ранних работах. Однако даже просто думая о том, что сейчас может быть у вас в рабочем ящике, вы подвергаетесь такому же риску и вероятнее всего подвергаете ему близких.

Теория изложена в работе доцента Политехнического университета Вирджинии Уильяма Беккера, озаглавленной "Нежный убийца: мониторинг электронных коммуникаций и психологическое состояние сотрудников и их супругов".

"Требования, которые предъявляют работа и нерабочая жизнь, конкурируют между собой, и люди сталкиваются с дилеммой, которая рождает чувство беспокойства и ставит под угрозу и рабочий процесс, и личную жизнь", - пишет Беккер.

Ученые уже доказали, что стресс на работе и перенос рабочих вопросов домой плохо сказывается на семейных отношениях, однако в новом исследовании говорится, что для того, чтобы ощутить этот эффект, не обязательно заниматься работой дома. Достаточно просто о ней думать.

Авторы работы решили сосредоточиться на электронной переписке. Проверка рабочей почты или чата в личное время - одна из тех вещей, которые лежат на пересечении личного и делового, и в разных компаниях этот вопрос решается по-разному.

Ответственность за создание атмосферы нервозности в конечном итоге лежит на начальнике - к такому выводу приходят Беккер и его соавторы.

Начальство, пишет Беккер, всегда дает сотрудникам понять, ожидает ли оно от них работы в режиме "постоянной включенности".

"Такие ожидания - реальные они или воображаемые, становятся причиной выгорания и дисбаланса между работой и личной жизнью. Это причиняет гораздо больше вреда, чем потеря времени, необходимого, чтобы прочитать и ответить на все рабочие письма, придя домой", - пишут авторы исследования.

Из-за современных коммуникационных технологий, сегодня сотрудникам как никогда сложно разделять работу и семью, а ожидание того, что человек будет менять социальные роли на лету, делают ситуацию еще сложнее.

"Наша работа открывает грустную реальность: гибкий рабочий день чаще всего превращается в бесконечный рабочий день", - резюмирует Беккер. Решение он предлагает достаточно очевидное - начальникам лучше ясно дать понять, что они не ожидают, что подчиненные будут проверять почту на работе, а подчиненным - не делать этого.

2. Не думайте о зарплате, наслаждайтесь процессом

Работа ради денежного вознаграждения малопродуктивна, считают ученые.

Учеными доказано, что мысль о вознаграждении в конце сложного и долгого труда - например, мысль о зарплате в конце месяца - не придает человеку мотивации.

В опубликованном в июле исследовании Кейтлин Вули, доцент кафедры маркетинга Высшей школы менеджмента им. Джонсона в Корнелле развивает эту мысль.

"Мотивация меняется по мере того, как меняется сила ассоциации между действием и определенным его результатом", - пишет она. Проще говоря, это значит, что работа вызывает внутреннюю мотивацию тогда, когда она воспринимается как самоцель.

"Тогда человек мотивирован продолжать деятельность ради самого себя, потому что не может отделить выгоду от выполнения задачи от самой задачи", - пишет Вули, приходя к выводу, что вознаграждение за труд лучше давать прямо в процессе, а лучше еще до его начала.

Ее теория подкреплена экспериментом, в ходе которого участникам давались разные задания (например, посмотреть видео, выполнить задание или почитать книгу). По итогам выполнения работы им либо давали шоколад, либо платили деньги.

Основываясь на поведении участников и на разговорах с ними после завершения эксперимента, исследователи осознали, что чем раньше человек получал награду, тем очевиднее для него была связь между рабочим процессом и удовольствием от получения приза или платы. И в результате внутренняя мотивация увеличивалась.

3. Отгораживайтесь от инфошума

Включив рабочий компьютер, человек попадает сразу в несколько коммуникационных сред. Разная информация поступает к нам по разным каналам, требуя от нас реакции.

Этот эффект информационного шума приводит к тому, что в итоге мы отвлекаемся, и как минимум пара часов в день уходит на бесцельное блуждание по соцсетям. Кроме того увеличивается рабочий стресс.

Летом 2017 года аналитический центр "Битрикс24" опросил более тысячи представителей российских компаний 67% участников опроса заявили, что ощущают давление инфошума в течение рабочего дня.

Около трети респондентов признались, что берут в руки телефон каждые шесть минут или чаще, а также не могут концентрироваться на одной задаче более 10 минут.

Компании по-разному решают эту проблему, популярная мера - регулирование информационной среды в офисе, но проблема скорее в биологическом устройстве человека. Когда человек делится информацией о себе - а именно из этого состоит большая часть нашей активности в соцсетях - у него активизируется выработка дофамина.

Именно поэтому в те моменты, когда на работе от нас требуется концентрация или нам просто трудно, мы думаем о соцсетях, лезем в карман за телефоном, и продуктивность падает.

Отгородиться от инфошума можно несколькими простыми способами - решать задачи не одновременно, а по очереди; делать небольшие перерывы в работе и фокусироваться на дыхании, вставая из-за компьютера, и выключать лишние приложения на телефоне до начала рабочего дня.

4. Не будьте трудоголиком

Если вам кажется, что вы незаменимы, следующий этап - нервный срыв, считает исследователь Гордон Питерсон.

Вообще-то, трудоголиков любят все. Если человек много работает и многого добивается - он успешен. Для некоторых ярлык трудоголика это знак почета.

Однако есть люди, которые ставят работу превыше всего - отношений, здоровья, впечатлений и, разумеется, отдыха. Цена, которую они платят за успех, слишком высока.

Важно понять, что не каждый человек, который много работает, трудоголик, пишет психотерапевт Брайан Робинсон, автор книги о трудоголиках "Прикованные к столу".

"Трудоголизм определяется не тем, сколько часов вы проводите на работе, а тем, что происходит у вас в голове", - пишет он.

Чтобы понять. не трудоголик ли вы, просто ответьте на следующие вопросы. Если большая часть ответов положительна, возможно, стоит задуматься.

* Вы думаете о том, как бы освободить время для работы

* Вы часто проводите на работе больше времени, чем собирались

* Вы работаете, чтобы не чувствовать вины, беспокойства, беспомощности и депрессии, и это вам помогает

* Если вам запрещают работать, вы впадаете в подавленное состояние.

В 2016 году в Британии провела своё первую сессию "организация анонимных трудоголиков". Она помогает людям понять, что они трудоголики, и пытается излечить их с помощью групповых сессий и 12-этапной программы.

Эта программа, впрочем, подойдет не всем, поскольку трудоголикам предлагают обратиться к религии и заключительным этапом в программе является познание бога.

5. Общайтесь с коллегами, чтобы избежать депрессии

Депрессия - один из самых распространенных психологических недугов. Депрессия на рабочем месте тоже распространена. Психологи в США оценивают экономический ущерб из-за рабочей депрессии у сотрудников в 44 миллиарда долларов в год, указывает журнал Psychology Today.

Большая часть этого ущерба объясняется не отсутствием людей в офисах из-за депрессии, а так называемым презентеизмом - люди приходят в офис несмотря на депрессию и работают далеко не в полную силу.

Главное, конечно, не абстрактные цифры финансового ущерба и не абстрактные понятия наподобие презентеизма, а то, что сотни миллионы людей во всем мире работают вопреки депрессии, страдая от этого.

Более того, в условиях офиса считается неприличным говорить о психологическом состоянии, а если выясняется, что человеку диагностировали депрессию, к нему часто начинают относиться с подозрением. В рабочих коллективах все еще существует табу на разговоры о психическом здоровье.

Как показал прошлогодний опрос в Британии, открыто обсуждать на работе болезни готовы 36% британцев, нехватку денег - 26%, секс - 18%, а свое психическое здоровье - только 13%.

Таким образом, впавшие в депрессию люди часто решают работать несмотря на нее, вплоть до нервного срыва.

Между тем именно доброжелательное внимание коллег к психологической проблеме очень помогает, рассказывает 36-летняя Натали Холл, которая страдала от депрессии на работе и в итоге была вынуждены лечь в больницу.

"Важно, что кто-то готов уделить вам время. Не пытаться решить проблему, а просто побыть рядом, это главное," - говорит она.

"Не надо ничего слишком серьезного, просто уделите время и спросите, все ли в порядке, не проходите мимо. Важно действительно потратить немного времени на то, чтобы поговорить с людьми."

"На работе мы думаем о делах, но понимаем ли мы, что происходит в жизни наших коллег?".