В Мінфіні прогнозують збитковість «Енергоатому» до 2026 року, компанія потребуватиме фінпідтримки

"Енергоатом" буде збитковим до 2026 року і тому потребуватиме допомоги держави для забезпечення фінансування компанії, і при цьому можливо буде в змозі отримати доступ до фінансування, необхідного для ведення свого бізнесу та виконання планів капітальних витрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію Мінфіну про фіскальні ризики на 2024 рік.

"Енергоатом" повернеться до прибутковості орієнтовно у 2026 році за базовим та позитивним сценаріями, але може потребувати значної допомоги для підтримки своєї платоспроможності за негативним сценарієм. Очікується, що компанія зазнає збитків за всіма сценаріями у 2023-2025 роках", - заявляють в Мінфіні.

Згідно з повідомленням, більш швидке відновлення виробництва електроенергії починаючи з 2025 року, яке передбачається за позитивним сценарієм, у поєднанні з припиненням ПСО у 2024 році призведе до вищих прибутків порівняно із базовим сценарієм у 2026 році.

"Зростання витрат, пов'язаних із ПСО, призводить до значних втрат за негативним сценарієм. Зрештою це призводить до розмивання власного капіталу компанії, що може потребувати втручання власника (держави) для забезпечення фінансування компанії", - прогнозують в міністерстві.

В Мінфіні також припускають, що компанія зможе отримати доступ до фінансування, необхідного для ведення свого бізнесу та виконання планів капітальних витрат.

Також повідомляється, що за базовим та позитивним сценаріями очікуються надходження до бюджету від компанії починаючи із 2026 року, але очікуються значні втрати бюджету за негативним сценарієм в середньостроковій перспективі.

"У негативному сценарії ситуація змінюється через збиткову позицію компанії та необхідність поповнення власного капіталу компанії для підтримки її платоспроможності", - підкреслюють в Мінфіні.

Раніше повідомлялося, що "Енергоатом" за вересень зменшив заборгованість за 2022 рік на понад 4 млрд грн. Також компанія сплатила ДП "Гарантований покупець" 9,1 млрд грн, що становить 100% авансових платежів прогнозної вартості послуги ПСО за вересень 2023 року.

На думку експертів, Кабмін має докапіталізувати "Енергоатом" або ж дозволити компанії випустити облігації для того, щоб погасити існуючу заборгованість на ринку електроенергії України до початку опалювального сезону.