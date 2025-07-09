Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Оператор ГТС України отримав повний склад наглядової ради

 

Міністерство енергетики України призначило двох представників держави у наглядовій раді ТОВ "Оператор ГТС України", яка тепер має повний склад.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ОГТСУ.

Компанія отримала наказ від Міненерго про обрання двох представників держави до складу наглядової ради. "Таким чином, відтепер склад наглядової ради товариства є повністю сформованим і налічує п'ять учасників, з яких три є незалежними членами і два - представниками від держави", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Віталій Зубрій та Руслан Стрілець обрані до наглядової ради ОГТСУ на три роки.

Як повідомлялося, 25 червня Кабінет міністрів погодив кандидатури двох представників держави у наглядовій раді ТОВ "Оператор газотранспортної системи України".

Незалежними членами наглядової ради у жовтні 2023 року стали Девід Чарльз Девіс, Ян Чадам та Сергій Коновець.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8462
  0,0487
 0,12
EUR
 1
 49,0563
  0,0278
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3568  0,06 0,15 41,9632  0,04 0,09
EUR 48,6876  0,14 0,28 49,4264  0,09 0,18

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7600  0,13 0,31 41,7750  0,13 0,31
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес