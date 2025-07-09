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Оператор ГТС України отримав повний склад наглядової ради
23:21 09.07.2025 |
Міністерство енергетики України призначило двох представників держави у наглядовій раді ТОВ "Оператор ГТС України", яка тепер має повний склад.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ОГТСУ.
Компанія отримала наказ від Міненерго про обрання двох представників держави до складу наглядової ради. "Таким чином, відтепер склад наглядової ради товариства є повністю сформованим і налічує п'ять учасників, з яких три є незалежними членами і два - представниками від держави", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Віталій Зубрій та Руслан Стрілець обрані до наглядової ради ОГТСУ на три роки.
Як повідомлялося, 25 червня Кабінет міністрів погодив кандидатури двох представників держави у наглядовій раді ТОВ "Оператор газотранспортної системи України".
Незалежними членами наглядової ради у жовтні 2023 року стали Девід Чарльз Девіс, Ян Чадам та Сергій Коновець.
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