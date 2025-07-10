Укрпошта запровадила знижки на платежі та безплатне зняття готівки для мешканців сільської місцевості. Про це повідомила пресслужба компанії.

Цей крок спрямований на зменшення фінансового навантаження на українців у селах та покращення доступу до базових фінансових послуг. За даними Укрпошти, лише 4,3% населених пунктів України мають банківське відділення або банкомат.

"Ми ще не банк, але вже фактично допомагаємо людям отримати базові фінансові послуги там, де немає ані банків, ані банкоматів. На жаль, таких місць в Україні ще дуже багато", - зазначив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

Пільгові умови діятимуть протягом обмеженого часу:

→ комісія 15 грн за будь-який платіж у сільських стаціонарних і пересувних відділеннях - до 1 вересня 2025 року. Знижка застосовується автоматично та без обмеження на кількість операцій;

→ безплатне зняття готівки у стаціонарних сільських відділеннях - до 30 вересня 2025 року. Доступне для мешканців сіл, які здійснили щонайменше два будь-які платежі (крім благодійних внесків). Раніше така послуга коштувала 2% від суми зняття, але не менш ніж 10 грн.

Клієнти Укрпошти можуть знімати від 50 до 30 000 грн за одну операцію. Водночас діє обмеження НБУ - не більш ніж 100 000 грн на добу. До оплати приймаються картки систем Visa, MasterCard та "Простір".

За даними компанії, лише у травні близько мільйона мешканців сіл здійснили платежі через Укрпошту. Очікується, що завдяки новим умовам клієнти зможуть заощаджувати до 5 млн грн щомісяця.