Dragon Capital інвестує 30 мільйонів доларів у розподілену генерацію

Власник Dragon Capital Томаш Фіала інвестує 30 мільйонів доларів у спільний енергопроєкт з колишнім CEO "Укренерго" Володимиром Кудрицьким.

Про це стало відомо з інтерв'ю Томаша Фіали та Володимира Кудрицького виданню Forbes Ukraine.

Кудрицький звільнився з "Укренерго" у вересні 2024 року, а у листопаді він разом із колишнім членом правління "Укренерго" Андрієм Немировським заснував компанію "Неджен". У квітні 2025-го "Неджен" домовилась про запуск енергетичного проєкту Power One з Dragon Capital.

"У рамках проєкту залучаємо фінансування та будуємо розподілену генерацію, щоб допомогти Україні подолати дефіцит, створений російськими обстрілами. Це - батарейки й газопоршневі станції - балансуючі потужності, які найбільше потрібні системі", - розповів Кудрицький Forbes Ukraine.

Dragon Capital, якому належить 100% Power One, виступає як фінансовий партнер, а "Неджен" - операційний. Структура власності змінюватиметься по мірі залучення нового капіталу.

"У першу фазу проєкту Dragon Capital вкладає $30 млн власного капіталу. Понад половину цієї суми ми вже витратили на обладнання та земельні ділянки. Кредитні кошти становитимуть 60-70% інвестицій", - повідомив у свою чергу Фіала.

"Очікуємо дохідність близько 30% і окупність три - три з половиною роки. Окупність залежить від того, наскільки швидко зможемо запустити станції", - додав він.

"З Володимиром ми давно знайомі. Він намагався активно залучати приватні інвестиції у сектор, коли ще очолював "Укренерго". Ми звернули увагу на енергетику торік, коли була знищена частина українських електростанцій. Плануємо інвестувати як власні гроші, так і залучені від банків і міжнародних фондів", - розповів він у інтерв'ю.

"Паралельно до кінця року сподіваємось запустити спільно з Amber інфраструктурний фонд на €350 млн, який інвестуватиме в енергетику та інфраструктуру. Співпрацюємо з Amber на паритетних умовах. Цей фонд готові профінансувати ЄІБ на суму до €50 млн і ЄБРР - до €60 млн. Ведемо перемовини з іншими фінансовими організаціями", - зазначив він.

"Географічно - це переважно захід України. Будуємо розподілену генерацію (максимум 10 МВт), щоб мінімізувати ризик обстрілу. Ділянки куплені або на стадії придбання. Очікуємо на поставку обладнання у найближчі два місяці, а встановлення всіх потужностей - до кінця року", - сказав Фіала.

"До кінця року робимо першу чергу - приблизно 60 МВт. З яких приблизно 20 МВт - це газопоршневі установки від німецької MWM і близько 40 МВт - це батарейки від китайської Hitium. Підключення до мережі першої станції плануємо на середину осені. Обрали саме ці технології, оскільки вони добре доповнюють одна одну. В осінньо-зимовий період дуже ефективні газові установки, бо зростає попит на електроенергію, а з ним - ціни", - зазначив Кудрицький.

"Бізнес-модель батарейок - це арбітраж. Купити дешевше і продати дорожче протягом доби. Суттєві цінові коливання характерні для міжсезоння та літа. Наприклад, зараз часто буває, що в обід можна купити електрику за 500-1000 грн/МВт, а продати ввечері за 6000-8000 грн/МВт. Тобто наша мета - це "вполювати" години, коли електроенергія потрібна найбільше. А це - пікові години вранці й ввечері", - розповів він.