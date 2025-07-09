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Dragon Capital інвестує 30 мільйонів доларів у розподілену генерацію
13:20 09.07.2025 |
Власник Dragon Capital Томаш Фіала інвестує 30 мільйонів доларів у спільний енергопроєкт з колишнім CEO "Укренерго" Володимиром Кудрицьким.
Про це стало відомо з інтерв'ю Томаша Фіали та Володимира Кудрицького виданню Forbes Ukraine.
Кудрицький звільнився з "Укренерго" у вересні 2024 року, а у листопаді він разом із колишнім членом правління "Укренерго" Андрієм Немировським заснував компанію "Неджен". У квітні 2025-го "Неджен" домовилась про запуск енергетичного проєкту Power One з Dragon Capital.
"У рамках проєкту залучаємо фінансування та будуємо розподілену генерацію, щоб допомогти Україні подолати дефіцит, створений російськими обстрілами. Це - батарейки й газопоршневі станції - балансуючі потужності, які найбільше потрібні системі", - розповів Кудрицький Forbes Ukraine.
Dragon Capital, якому належить 100% Power One, виступає як фінансовий партнер, а "Неджен" - операційний. Структура власності змінюватиметься по мірі залучення нового капіталу.
"У першу фазу проєкту Dragon Capital вкладає $30 млн власного капіталу. Понад половину цієї суми ми вже витратили на обладнання та земельні ділянки. Кредитні кошти становитимуть 60-70% інвестицій", - повідомив у свою чергу Фіала.
"Очікуємо дохідність близько 30% і окупність три - три з половиною роки. Окупність залежить від того, наскільки швидко зможемо запустити станції", - додав він.
"З Володимиром ми давно знайомі. Він намагався активно залучати приватні інвестиції у сектор, коли ще очолював "Укренерго". Ми звернули увагу на енергетику торік, коли була знищена частина українських електростанцій. Плануємо інвестувати як власні гроші, так і залучені від банків і міжнародних фондів", - розповів він у інтерв'ю.
"Паралельно до кінця року сподіваємось запустити спільно з Amber інфраструктурний фонд на €350 млн, який інвестуватиме в енергетику та інфраструктуру. Співпрацюємо з Amber на паритетних умовах. Цей фонд готові профінансувати ЄІБ на суму до €50 млн і ЄБРР - до €60 млн. Ведемо перемовини з іншими фінансовими організаціями", - зазначив він.
"Географічно - це переважно захід України. Будуємо розподілену генерацію (максимум 10 МВт), щоб мінімізувати ризик обстрілу. Ділянки куплені або на стадії придбання. Очікуємо на поставку обладнання у найближчі два місяці, а встановлення всіх потужностей - до кінця року", - сказав Фіала.
"До кінця року робимо першу чергу - приблизно 60 МВт. З яких приблизно 20 МВт - це газопоршневі установки від німецької MWM і близько 40 МВт - це батарейки від китайської Hitium. Підключення до мережі першої станції плануємо на середину осені. Обрали саме ці технології, оскільки вони добре доповнюють одна одну. В осінньо-зимовий період дуже ефективні газові установки, бо зростає попит на електроенергію, а з ним - ціни", - зазначив Кудрицький.
"Бізнес-модель батарейок - це арбітраж. Купити дешевше і продати дорожче протягом доби. Суттєві цінові коливання характерні для міжсезоння та літа. Наприклад, зараз часто буває, що в обід можна купити електрику за 500-1000 грн/МВт, а продати ввечері за 6000-8000 грн/МВт. Тобто наша мета - це "вполювати" години, коли електроенергія потрібна найбільше. А це - пікові години вранці й ввечері", - розповів він.
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