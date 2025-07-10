Україна першою в Європі запустить мобільний інтернет Starlink — гендиректор «Київстар»

Україна стане першою європейською країною, яка запропонує мобільні послуги Starlink. Оператор «Київстар» запустить обмін повідомленнями до кінця цього року, мобільний супутниковий доступ стане доступним у середині 2026 року.

Про це заявив генеральний директор «Київстар» Олександр Комаров у коментарі Reuters.

За його словами, випробування розпочалися в межах угоди на кінець 2024 року зі Space X, яка дозволить компанії Ілона Маска запустити послуги зв'язку мобільними телефонами в Україні.

Пристрої з мобільним зв'язком підключаються до супутників, оснащених модемами, які функціонують як вежа стільникового зв'язку, пересилаючи телефонні сигнали з космосу безпосередньо на смартфони.

«Перший етап - це обмін повідомленнями через OTT-технології (over-the-top messaging)... тобто обмін повідомленнями через WhatsApp, Signal та інші системи... він буде запроваджений наприкінці цього року. І, ймовірно, у 2026 році ми зможемо запропонувати мобільний супутниковий доступ до даних... і голосу», - сказав Комаров.

Комаров виступив напередодні конференції з відновлення України, яку Італія проводить через три роки після російського вторгнення, на якій також має бути присутній президент Володимир Зеленський. Він сказав, що його головною метою на конференції було підтримати український уряд та встановити нові ділові зв'язки, деякі з яких з італійськими фірмами, які бажають розширюватися в країні.

Раніше Financial Times писало, що чотири супутникові оператори ведуть переговори з європейськими урядами та організаціями про надання своїх послуг Україні: люксембурзький SES, іспанський Hisdesat, британський Viasat (власник Inmarsat) та французький Eutelsat/OneWeb.

За даними FT, план Eutelsat передбачає використання двох типів супутників: OneWeb, який перебуває на висоті 1200 км, та геостаціонарних супутників на висоті 35 000 км. Вони можуть забезпечувати зв'язок для українських військових дронів, які завдають ударів по армії рф.

А втім, OneWeb поки що поступається Starlink. У Маска зараз є понад 7000 супутників, тоді як у OneWeb - менш як 700. Крім того, термінали французького виробника важчі та не такі зручні для швидкого пересування.