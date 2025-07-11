Коаліція охочих створить постійний штаб у Парижі і координаційний осередок в Києві

Коаліція охочих планує розгорнути нову постійну штаб-квартиру в Парижі, а також координаційний осередок безпосередньо в Києві коли буде завершено формування командних структур для майбутнього контингенту. Про це йдеться у заяві уряду Великої Британії.

Рішення було прийнято у четвер, 10 липня, під час онлайн-зустрічі лідерів Коаліції, у якій прийняли участь прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, президент України Володимир Зеленський та інші лідери.

Крім того, вперше до зустрічі долучилися представники Сполучених Штатів, зокрема Спеціальний посланник Президента США генерал Кіт Келлог, сенатор Ліндсі Грем та сенатор Річард Блюменталь.

"Військові командуючі поінформували про значний прогрес, зокрема про завершення розвідувальних візитів в Україну, щоб краще зрозуміти, як сили після припинення вогню можуть найкраще допомогти відновити сили і вогневу міць українських військ і забезпечити впевненість у наступні роки. Після узгодження командних структур сил лідери домовилися, що планування має продовжуватися у звичайному режимі, щоб забезпечити можливість розгортання сил у найближчі дні після припинення бойових дій", - вказується у повідомленні.

Планування включатиме 3-зірковий багатонаціональний оперативний штаб у Парижі під керівництвом Великої Британії і Франції, який здійснюватиме нагляд за усіма тактичними і оперативними заходами.

Штаб-квартира, яка переїде до Лондона після перших 12 місяців, дозволить партнерам гнучко надавати сили і розгортати військові команди для різних оперативних напрямків роботи.

Після розгортання сил у Києві також буде створено координаційну групу на чолі з британським офіцером 2-ї зірки.

Очікується, що після припинення бойових дій завданнями контингенту стане відновлення сухопутних військ, надання експертів з логістики, озброєння та підготовки для допомоги у відновленні та реконструкції сухопутних військ України. Також контингент забезпечуватиме безпечне небо разом з Повітряними силами України, використовуючи літаки коаліції для патрулювання повітряного простору, заспокоюючи українське населення і створюючи умови для відновлення нормального міжнародного авіасполучення.

Окремою задачею контингенту стане підтримання безпеки на морі: існуюча Чорноморська оперативна група у складі Туреччини, Румунії і Болгарії буде посилена додатковим спеціалізованим персоналом з метою прискорення очищення Чорного моря від мін і забезпечення безпечного і надійного морського доступу для всіх суден, що прямують до українських портів і з них.

Під час зустрічі лідери засудили жорстокі напади президента Путіна на українські міста та ігнорування мирних переговорів і підтвердили свою рішучість продовжувати чинити тиск на Путіна, щоб він припинив свої незаконні напади і взяв конструктивну участь у переговорах. Вони також привітали прогрес, досягнутий на Конференції з питань відновлення України, щоб допомогти Україні розвивати свою економіку та захистити свою інфраструктуру від російських атак.

Вони погодилися, що їхні пріоритетні зусилля мають бути зосереджені на негайній обороні України перед обличчям безперервних російських атак на критично важливу національну інфраструктуру та цивільне населення.

"Підтримка України - це не просто правильний вчинок, вона необхідна для забезпечення безпеки вдома. Саме тому Коаліція Сил Зацікавлених гарантує, що у нас є майбутні сили, які можуть бути розгорнуті після припинення вогню, щоб стримувати російську агресію на довгі роки. Але в той час як ми продовжуємо готуватися до миру, наша увага також має бути зосереджена на тому, щоб він настав. Тому разом з нашими партнерами в найближчі дні і тижні ми посилимо нашу підтримку, щоб Україна продовжувала боротьбу, посилюючи тиск на Путіна за допомогою нищівних санкцій і забезпечуючи Збройні сили України обладнанням, необхідним для захисту їхньої суверенної території. Я чітко усвідомлюю, що чим більше ми робимо для протидії російській агресії, тим у більшій безпеці ми будемо тримати британський народ, наших союзників і євроатлантичний простір", - заявив Стармер.

Наголошується, що багатонаціональні сили в Україні зміцнять здатність України повернутися до миру і стабільності, підтримуючи відновлення українських збройних сил. Сильні українські збройні сили - це найкращий спосіб стримати Росію і забезпечити країні можливість відновити процвітаючу економіку та залучити міжнародні інвестиції.