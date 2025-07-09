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АНАЛІТИКА

Виконавча служба списала з рахунків «Енергоатома» 126 мільйонів. В компанії заявили про загрозу для ремонтів АЕС

 

Державна виконавча служба примусово стягнула з рахунків НАЕК "Енергоатом" 126 мільйонів гривень.

Це стало можливим внаслідок виключення компанії з переліку підприємств, вчинення виконавчих дій щодо яких було зупинене на період дії воєнного стану, повідомляє пресслужба "Енергоатома".

"Зауважимо, що списання стосується виключно заборгованості ЗАЕС, яка знаходиться під окупацією РФ і відповідно під обставинами форс-мажору. Подальші кроки Державної виконавчої служби зі списання коштів з рахунку товариства можуть призвести до критичного фінансового стану підприємства", - наголосили в компанії.

В компанії стверджують, що списані кошти мали спрямувати на фінансування планових ремонтів на атомних електростанціях до опалювального сезону, тому списання коштів ставить їх виконання під загрозу.

З огляду на це в "Енергоатомі" закликали:

* переглянути та скасувати відповідний наказ Мінстратегпрому;

* повернути "Енергоатому" статус підприємства критичної інфраструктури зі збереженням мораторію на примусове виконання рішень, що стосуються операційної діяльності;

Як повідомлялося, державний "Енергоатом" за підсумками першого кварталу 2025 року отримав 12,15 мільярда гривень чистого прибутку, порівняно зі збитком у розмірі 5,53 млрд грн за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, "Енергоатома" завершив 2024 рік із чистим прибутком у розмірі 1,3 млрд грн.

Разом із тим, ТСК Верховної Ради з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України при формуванні та реалізації цінової і тарифної політики у сферах енергетики та комунальних послуг дійшла висновку, що чинний тариф на електроенергію для населення у розмірі 4,32 грн за кВт-год дозволяє НАЕК "Енергоатом" накопичувати додаткові нерозподілені залишки, які оформлюються у вигляді прибутку та амортизації, у розмірі 0,99 грн за кВт-год або близько 49 мільярдів гривень на рік.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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