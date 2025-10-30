Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США офіційно на пів року звільнили від санкцій німецьку «дочку» «Роснефти»

23:32 29.10.2025

---

 

Міністерство фінансів США дозволило проведення операцій із дочірніми підприємствами "Роснефти" у Німеччині до 29 квітня 2026 року, повідомляється на сайті відомства у середу, 29 жовтня.

"Усі операції, заборонені положеннями про санкції у звʼязку зі шкідливою іноземною діяльністю росіян, що стосуються Rosneft Deutschland, RN Refining & Marketing, або будь-якої організації, в якій ці компанії володіють прямо чи опосередковано, індивідуально або в сукупності, часткою 50 відсотків і більше, дозволені до 12:01 ранку за східним часом 29 квітня 2026 року", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну влада Німеччини позбавила "Роснефть" контролю над Rosneft Deutschland і RN Refining & Marketing. Фірми перевели під зовнішнє довірче управління Федерального мережевого агентства. Проте право власності збереглося за компанією "Роснефть".

Нафтові санкції США

22 жовтня стало відомо, що США запровадили санкції щодо двох найбільших російських нафтових компаній "Роснефть" і "Лукойл" та їхніх дочірніх компаній. Загалом у списку 28 різних "дочок" "Роснефти" та шість - "Лукойла".

У міністерстві фінансів США заявили, що вдалися до санкцій через "відсутність серйозної відданості Росії мирному процесу для припинення війни в Україні". "Саме нафта фінансує російську воєнну машину, і я вважаю, що ми можемо завдати суттєвого удару по його (президента РФ Володимира Путіна. - Ред.) прибутках", - наголосив міністр Скотт Бессент.

Після запровадження санкцій компанія "Лукойл" оголосила, що збирається продати свої міжнародні активи.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

