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АНАЛІТИКА

Найєм опублікував повний текст проєкту угоди про копалини

 

Ексголова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм опублікував повний текст проєкту угоди між Україною та урядом Сполучених Штатів про створення Reconstruction Investment Fund, підготовлений юристами Freshfields на замовлення американської державної фінансової корпорації DFC. Текст документа експосадовець поширив у неділю, 30 березня, у своєму Telegram-каналі, а детальний аналіз виклав на своїй Facebook-сторінці.

"Я (...) вважаю правильним, щоби з ним змогли ознайомитися ті, кому справді важливо розуміти суть: юристи, економісти, аналітики, громадськість. Це не спроба зірвати угоду чи зупинити процес (...) Я навів конкретні пропозиції, що варто змінити. І якщо дочитаєте до кінця, стане зрозуміло: ця угода - не загроза, а потенційна можливість ", - написав Найєм у Facebook.

Опублікований Найємом текст містить 55 сторінок англійською мовою, тоді як раніше повідомлялось про 58 сторінок, зазначає інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Найєм запевняє, що має дозвіл на публікацію тексту угоди

Сам Найєм, який раніше також був народним депутатом та журналістом-розслідувачем, не розкриває, хто саме надав йому текст угоди. Однак він запевнив, це не джерела в українському, американському чи російському уряді.

Так само він запевнив, що має дозвіл на публікацію тексту.

Найєм виклав власний аналіз угоди

За словами експосадовця, це - класичний інвестиційний інструмент: з прибутковістю, одиницями участі, ризиками, управлінцями й абсолютно чіткою логікою - хто керує, той і отримує вигоду.

"Це сувора корпоративна угода, виписана мовою штату Делавер. Дизайн простий: США - ухвалюють рішення, Україна - передає ресурси і бере зобов'язання", - зазначає Найєм.

Водночас Найєм вважає, що поточна версія угоди - це технічна пропозиція американської сторони, розроблена з фокусом на максимальну гнучкість для DFC та General Partner. "Це не догма, не фінал, не вирок. І саме зараз - найкращий момент, щоби цю архітектуру перетворити на партнерську модель, яка працює на обидві сторони", - зазначив ексголова Держрозвитку.

Раніше в українському уряді підтвердили, що отримали від американської сторони нові пропозиції щодо угоди про копалини, але назвали її "робочою версією", а публічні дискусії - шкідливими.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США
 

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