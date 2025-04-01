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АНАЛІТИКА

Єврокомісія перерахувала Україні €3,5 мільярда у межах Ukraine Facility

 

Європейська комісія перерахувала Україні 3,5 млрд євро чергового траншу в межах Ukraine Facility.

Як передає Укрінформ, про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Телеграмі.

За його словами, "ці кошти допоможуть нам надалі підтримувати макроекономічну стабільність".

Єврокомісія відзначила відданість України впровадженню реформ на шляху до повноправного членства в Європейському Союзі, а загальна фінансова допомога в межах механізму Ukraine Facility вже досягла 19,6 млрд євро, зазначив Шмигаль.

Він також подякував за "постійну підтримку та солідарність з Україною у важкі часи. Разом вистоїмо та все відбудуємо".
Ключові теги: ЄС
 

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