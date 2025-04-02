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Індекс очікувань бізнесу вперше майже за рік перевищив нейтральний рівень, – опитування НБУ

14:18 01.04.2025 |

Економіка

Індекс очікувань бізнесу вперше майже за рік перевищив нейтральний рівень, – опитування НБУ

 

Бізнес у березні надав позитивні оцінки власної економічної діяльності, продемонструвавши гнучкість, оптимізм та адаптивність до складних умов, попри виклики повномасштабної війни. Драйверами позитивного впливу на очікування підприємств усіх секторів були стійкий споживчий попит, нарощення виробництва, надходження міжнародної фінансової допомоги, стабілізація енергозабезпечення, а також сезонний фактор. Водночас стримуючими чинниками залишалися посилення обстрілів критично важливих об'єктів, курсові та інфляційні очікування, дефіцит кваліфікованих кадрів.

Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який Національний банк розраховує щомісяця, за винятком вимушеної перерви в березні - травні 2022 року. У березні 2025 року ІОДА вперше за 11 місяців перевищив нейтральний рівень і становив 51.8 порівняно з 46.9 у лютому 2025 року (52.0 - у березні 2024 року).

Підприємства торгівлі найоптимістичніше серед всіх секторів оцінили результати своєї діяльності завдяки достатній пропозиції товарів та сталому внутрішньому попиту: секторальний індекс у березні становив 54.0 (у лютому 2025 року - 49.2, у березні 2024 року - 55.1). Торговельні компанії очікували на збільшення обсягу товарообороту, обсягу закупівлі товарів для продажу, а також були оптимістичніше, ніж у лютому, налаштовані щодо залишків товарів для продажу. Респонденти, як і раніше, очікували на зниження торговельної маржі.

Індекс очікувань бізнесу вперше майже за рік перевищив нейтральний рівень, – опитування НБУ

 

Підприємства промисловості поліпшили оптимістичні оцінки результатів своєї поточної діяльності завдяки стійкому споживчому попиту та подальшому нарощенню виробництва: секторальний індекс у березні зріс до 53.1 порівняно з 50.2 у лютому 2025 року та 51.0 у березні 2024 року. Респонденти посилили очікування щодо збільшення обсягу виготовленої продукції, нових замовлень на продукцію, в тому числі експортних, були налаштовані на зростання запасів сировини та матеріалів, а також пом'якшили негативні оцінки щодо обсягу незавершеного виробництва. Водночас посилилися песимістичні оцінки щодо залишків готової продукції.

Індекс очікувань бізнесу вперше майже за рік перевищив нейтральний рівень, – опитування НБУ

Підприємства будівництва суттєво поліпшили свої очікування щодо поточних економічних результатів, зважаючи на сезонний фактор: секторальний індекс у березні зріс до 52.9 порівняно з 44.7 у лютому 2025 року (у березні 2024 року - 53.5). Будівельники суттєво посилили очікування щодо збільшення обсягу закупівлі сировини та матеріалів та, на відміну від попередніх чотирьох місяців, очікували на збільшення обсягу будівництва й обсягу нових замовлень. Респонденти були налаштовані на значне збільшення обсягів закупівлі послуг підрядників на тлі послаблення оцінок щодо зростання їх вартості та пом'якшення оцінок щодо їх доступності.

Індекс очікувань бізнесу вперше майже за рік перевищив нейтральний рівень, – опитування НБУ

Підприємства сфери послуг суттєво пом'якшили свої очікування, однак найстриманіше серед усіх секторів оцінили свої економічні перспективи, зважаючи на дефіцит кваліфікованих кадрів та збільшення виробничих витрат: секторальний індекс становив 48.8 у березні (у лютому 2025 року - 42.2, у березні 2024 року - 50.6). Респонденти вперше за 10 місяців очікували на збільшення обсягу наданих послуг та вперше за 11 місяців - на збільшення обсягу послуг у процесі виконання, а також значно пом'якшили свої оцінки щодо обсягів нових замовлень на послуги.

Індекс очікувань бізнесу вперше майже за рік перевищив нейтральний рівень, – опитування НБУ
Опитані підприємства промисловості та сфери послуг послабили очікування щодо здорожчання закупівельних цін, а також цін / тарифів на власну продукцію / послуги, натомість будівельні та торговельні компанії зберегли високі очікування щодо здорожчання цін.

Оцінки щодо зайнятості дещо поліпшилися. Підприємства будівництва налаштовані на збільшення чисельності персоналу, промисловці послабили негативні оцінки й упритул наблизилися до нейтрального рівня. Водночас керівники підприємств торгівлі та сфери послуг незначно посилили очікування щодо зменшення загальної чисельності працівників.
За матеріалами: НБУ
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