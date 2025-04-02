Кандидат на посаду топгенерала США наголосив на необхідності підтримки України

Кандидат на посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів США Ден Кейн заявив, що важливо продовжувати допомагати Україні навіть після завершення війни.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в його письмових відповідях на питання перед слуханнями у комітеті з питань Збройних сил Сенату США у вівторок, 1 квітня.

«Україна має право на самооборону, з цього погляду наша безпекова підтримка допомагає Україні захищатися. Наша допомога покращує позиції України за столом переговорів і стримує Росію від подальшої агресії. Сполучені Штати є лише частиною мережі держав, які підтримують оборону України. І ми повинні зосередитися на тому, які унікальні можливості можуть надати лише США, тоді як Європа збільшуватиме свою частку підтримки. Після завершення війни ми повинні продовжувати допомагати Україні у розвитку її майбутніх сил і довгостроковій стабільності», - заявив Кейн.

За його словами, США та її союзники вивчають безпосередні воєнні потреби України для захисту лінії фронту, а також те, як побудувати її майбутні сили та оборонну промисловість для розвитку «можливостей для самооборони у довготривалій перспективі».

«Таким чином ми допомагаємо Україні стати більш самодостатньою. Інші аспекти короткострокового та довгострокового розвитку сил включають консультаційні місії та навчання», - зазначив він.

Номінант на посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів США потребує затвердження Сенату.

Як повідомляв Укрінформ, у лютому адміністрація президента США Дональда Трампа звільнила голову Об'єднаного комітету начальників штабів Чарльза Брауна та ряд інших старших офіцерів.

У пості в своїй соцмережі Truth Social Трамп заявив, що замість генерала ВПС Чарльза К. Брауна-молодшого. призначить маловідомого тризіркового офіцера у відставці, генерал-лейтенанта Дена «Рейзіна» Кейна.

Генерал морської піхоти у відставці Арнольд Пунаро, який неофіційно консультував багатьох міністрів оборони, сказав, що Кейн - перший тризірковий генерал, який претендує на посаду, яку зазвичай обіймають чотиризіркові офіцери.