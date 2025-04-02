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Кандидат на посаду топгенерала США наголосив на необхідності підтримки України
23:06 01.04.2025 |
Кандидат на посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів США Ден Кейн заявив, що важливо продовжувати допомагати Україні навіть після завершення війни.
Як передає Укрінформ, про це йдеться в його письмових відповідях на питання перед слуханнями у комітеті з питань Збройних сил Сенату США у вівторок, 1 квітня.
«Україна має право на самооборону, з цього погляду наша безпекова підтримка допомагає Україні захищатися. Наша допомога покращує позиції України за столом переговорів і стримує Росію від подальшої агресії. Сполучені Штати є лише частиною мережі держав, які підтримують оборону України. І ми повинні зосередитися на тому, які унікальні можливості можуть надати лише США, тоді як Європа збільшуватиме свою частку підтримки. Після завершення війни ми повинні продовжувати допомагати Україні у розвитку її майбутніх сил і довгостроковій стабільності», - заявив Кейн.
За його словами, США та її союзники вивчають безпосередні воєнні потреби України для захисту лінії фронту, а також те, як побудувати її майбутні сили та оборонну промисловість для розвитку «можливостей для самооборони у довготривалій перспективі».
«Таким чином ми допомагаємо Україні стати більш самодостатньою. Інші аспекти короткострокового та довгострокового розвитку сил включають консультаційні місії та навчання», - зазначив він.
Номінант на посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів США потребує затвердження Сенату.
Як повідомляв Укрінформ, у лютому адміністрація президента США Дональда Трампа звільнила голову Об'єднаного комітету начальників штабів Чарльза Брауна та ряд інших старших офіцерів.
У пості в своїй соцмережі Truth Social Трамп заявив, що замість генерала ВПС Чарльза К. Брауна-молодшого. призначить маловідомого тризіркового офіцера у відставці, генерал-лейтенанта Дена «Рейзіна» Кейна.
Генерал морської піхоти у відставці Арнольд Пунаро, який неофіційно консультував багатьох міністрів оборони, сказав, що Кейн - перший тризірковий генерал, який претендує на посаду, яку зазвичай обіймають чотиризіркові офіцери.
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