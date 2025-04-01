У Раді розробили законопроєкт, який дозволить не зупиняти службу під час СЗЧ військового, - Костенко

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки спільно з Генеральним штабом ЗСУ та Міністерством оборони розробив законопроєкт, який передбачає, що військова служба на період СЗЧ або дезертирства воїна не призупинятиметься.

Про це повідомив секретар Комітету, нардеп "Голосу" та воїн Роман Костенко, передає УП.

"Зараз у нас діє норма, яка підходить для мирного часу: з моменту відкриття кримінальної справи щодо СЗЧ, військова служба автоматично призупиняється. Але зараз це дає підрозділу можливість "відхреститися" від утікача під час розслідування. Мовляв, військовий втік, значить ми не несемо за нього відповідальність, нехай розбираються правоохоронці. Таким чином тисячі військовослужбовців "зависають у повітрі" без закріплення за військовими частинами", - пояснив він.

За словами Костенка, для того, щоб усунути цю проблему, оборонний комітет ВР разом з Генштабом та Міноборони розробив законопроєкт.

Також видання отримало у розпорядження проєкт закону, в якому йдеться, що під час воєнного стану служба для військових, які самовільно залишили частини або дезертирували, не призупиняється.

Водночас такі бійці та їхні родини не матимуть права на будь-які пільги та соціальні гарантії для військовослужбовців.

Так, період перебування у СЗЧ не буде зараховуватися до строку служби, вислуги у званні та вислуги років для призначення пенсії. На цей час призупиняється виплата грошового, продовольчого, речового та інших видів забезпечення військовослужбовців.

Костенко додав, що відповідний законопроєкт буде зареєстрований у Раді найближчим часом.