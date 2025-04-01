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АНАЛІТИКА

У Держдепі США відреагували на заяву Путіна про «зовнішнє управління» в Україні

 

У Держдепартаменті США відреагували на заяву президента Росії Володимира Путіна про «зовнішнє управління» в Україні.

«Була ідея з Росії про тимчасову адміністрацію, яка не була оцінена президентом. Україна - це конституційна демократія. Врядування в Україні визначається її Конституцією та українським народом. Ми прагнемо до дипломатії, необхідної для досягнення повного припинення вогню та переговорів сторін для остаточного та тривалого врегулювання. Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що Росія та Україна повинні негайно перейти до повного припинення вогню. Нічого з цього не змінилося», - сказала речниця Держдепу Теммі Брюс під час брифінгу.

За її словами, переговори вимагатимуть і від Росії, і від України схвалення «важких рішень і компромісів».

«І ми працюємо з Росією і Україною, і ми зобов'язуємося продовжувати нашу роботу, щоб привести їх за стіл переговорів», - додала Брюс.

Президент США Дональд Трамп 30 березня заявив, що був «дуже злий» на Путіна після того, як той повторив свої сумніви в легітимності президента України Володимира Зеленського. За словами Трампа, заяви Путіна свідчать про «рух у неправильному напрямку».

Президент Росії Володимир Путін 27 березня запропонував обговорити ідею запровадження в Україні тимчасового зовнішнього міжнародного управління.

Як заявив Путін під час відвідин Північного флоту, це може бути необхідним, щоб провести в Україні «демократичні вибори» і «привести до влади дієздатний уряд, який користується довірою народу», з яким можна було б вести переговори про мир. За його словами, таку ідею можна було б втілити в життя «під егідою ООН, США, з європейськими країнами» та з «партнерами та друзями» Росії.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий відповів на це пропозицією «тимчасове управління ООН в Росії, починаючи з Воркути».

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш, коментуючи цю заяву Путіна,нагадав, що Україна має визнаний уряд.
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: США, Росія
 

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