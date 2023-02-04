США дали Україні далекобійні ракети. Що про них відомо і як допоможуть у війні

США оголосили про новий пакет американської військової допомоги для України, до якого, зокрема, увійшла нова ракета наземного базування з боєголовкою GLSDB із радіусом дії до 150 км.

Про це заявив речник Пентагону бригадний генерал Пат Райдер на брифінгу у Вашингтоні.

Фінансування високоточних ракет буде здійснюватися за рахунок 2,175 мільярда доларів в рамках Ініціативи з надання допомоги Україні в галузі безпеки.

Відповідаючи на запитання, чи передають їх для ударів по російських цілях в окупованому Криму, речник зазначив, що це рішення України.

"Сьогоднішній пакет допомоги включає критично важливі системи протиповітряного захисту, які допоможуть Україні захистити своїх людей, а також броньовані машини і додаткове обладнання, включаючи протитанкові комплекси Javelin, артилерійські боєприпаси і ракет для систем HIMARS", - сказав він.

Голова офісу президента України Андрій Єрмак опублікував повний перелік озброєнь, які отримє Україна:

* боєприпаси для HIMARS;

* артилерійські снаряди калібру 155 мм;

* мінометні снаряди калібру 120 мм;

* 190 великокаліберних кулеметів із тепловізійними прицілами та боєприпасами;

* 181 машина із захистом від мін і засідок MRAP;

* 250 Javelin;

* 2 тисячі протитанкових ракет;

* протипіхотні боєприпаси Claymore;

* підривні боєприпаси;

* спорядження для холодної погоди, шоломи та інше польове обладнання.

Що відомо про GLSDB?

Високоточні боєприпаси GLSDB поєднує в собі авіаційну бомбу малого діаметра GBU-39 (SDB) масою 130 кілограмів з ракетним двигуном M26.

Крила GBU-39 розкладаються в повітрі, що істотно збільшує дальність ураження.

Зазначається, що двигун М26 доступний, а виробництво авіабомби GBU-39 коштує близько 40 тисяч доларів за одиницю, що робить GLSDB відносно недорогою зброєю, а її основні компоненти - легкодоступними для виробництва.

Боєприпаси замовлять у компанії Boeing. Нова боєголовка ракети тричі випробовувалася з 2015 року у партнерстві зі шведською компанією Saab AB.

Як і деяке інше обладнання, надане США та союзниками, воно не буде розгорнуто в Україні найближчим часом. Перші поставки займуть близько дев'яти місяців після підписання контракту, пише видання Bloomberg з посиланням на представника галузі.

У заяві Boeing йдеться, що це замовлення ознаменує перший продаж зброї.

Як Україна зможе використовувати GLSDB

Павло Аксьонов, кореспондент ВВС

Україна вже успішно використовує керовані ракети GMLRS, які здатні вражати цілі на відстані понад 70 км. Ці боєприпаси дозволили ЗСУ порушити систему постачання російської артилерії на передовій минулого літа.

Російська армія вже, мабуть, пристосувалася до нових умов, відсунувши важливі об'єкти за радіус дії таких ракет. Але все одно це ускладнило життя російським артилеристам, бо доставляти снаряди на передову стало довше та важче.

Тепер, якщо ЗСУ отримають боєприпаси, які здатні точно вражати цілі на відстані до 150 кілометрів, це ще більше ускладнить постачання військ на передовій. Цілями таких ракет можуть також стати штаби, казарми, мости, залізничні станції, об'єкти ППО та багато інших цілей.

Хоча GLSDB у пресі зазвичай називають ракетою, це не зовсім правильно. Це високоточна керована авіабомба GBU-39, модифікована для пуску з землі. Для цього використовують ракетну частину боєприпасу M26, розробленого для пускових установок M270 MLRS та M142 HIMARS.

Українські військові використовують ці пускові установки, запускаючи ракети GMLRS. Тобто, фактично, ракета в цій системі виконує роль бомбардувальника - вона доставляє бомбу на висоту, з якої її зазвичай скидає літак, після чого бомба вже самостійно летить до цілі.

Це оригінальна розробка, в результаті якої нова ефективна зброя з'явилася не після довгих науково-дослідницької роботи, а просто поєднанням двох вже створених і випробуваних систем. Крім того, і та, і інша зброя вже є в США.

"Розгінний ступінь" GLSDB - це двигун старої некерованої ракети M26, створеної ще наприкінці 1970-х для комплексу MLRS. З 1980 року було збудовано понад 400 тисяч ракет M26 різних модифікацій. Ці некеровані ракети використовують касетні боєприпаси. Однак у рамках кампанії зі скорочення касетних боєприпасів американська армія утилізувала значну їх частину. Скільки залишилося, невідомо, але цілком ці ракети й не потрібні.

Судячи з повідомлення про утилізацію цих боєприпасів, опублікованому на сайті американської армії у 2013 році, ця технологія стосується лише боєголовки, про утилізацію ракетної частини у статті не згадувалося. Однією з цілей розробки GLSDB було використання ракетних частин, списаних М26.