Фінансові новини
- |
- 18.06.25
- |
- 01:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Канада оголосила про новий пакет допомоги Україні на понад 2 млрд доларів
23:35 17.06.2025 |
Канада виділить новий пакет військової допомоги Україні на понад 2 млрд доларів. До нього увійдуть безпілотники, вертольоти та боєприпаси.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив прем'єр-міністр Канади Марк Карні під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на саміті G7.
Прем'єр Канади анонсував нову військову допомогу Україні: дрони, гелікоптери, боєприпаси на суму понад 2 млрд доларів. Частина цих коштів буде спрямована на внутрішнє оборонне виробництво України.
Він зазначив, що Канада формуватиме всю військову допомогу відповідно до актуальних потреб українських воїнів.
Крім того, Карні оголосив наступний транш на понад 2 млрд дол. коштом прибутків від заморожених російських активів.
"Це наш внесок. Ми будемо працювати з нашими європейськими та іншими союзниками, щоб забезпечити необхідну підтримку. І хочу чітко сказати: ця підтримка буде незмінною доти, доки ми не досягнемо справедливого миру", - зазначив він.
Прем'єр також оголосив, що сьогодні Канада запроваджує санкції проти низки російських осіб, понад 40 компаній у Росії та інших країнах, які допомагають РФ обходити санкції, а також проти понад 200 суден російського тіньового флоту.
Зеленський та Карні також обговорили, які саме санкції можуть найбільше вдарити по здатності Росії розвивати її оборонне виробництво та фінансувати війну.
Лідери скоординували кроки для подальшої дипломатичної роботи з партнерами в межах НАТО, G7 та коаліції охочих, а також взаємодію в межах ООН щодо рішень про безумовне припинення вогню.
Крім того, Зеленський і Карні приділили детальну увагу зміцненню протиповітряної оборони України - потребі в системах ППО та ракетах до них, а також поглибленню оборонної співпраці. Ішлося про можливі проєкти спільного виробництва зброї та інвестиції в український ОПК.
Вони також обговорили участь Канади в розробці програми з відбудови України.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Канада оголосила деталі нових масштабних санкцій проти Росії
|Рада заборонила перевіряти спосіб життя посадовців після звільнення
|Рада підтримала кандидатуру Кравченка на посаду генпрокурора
|Україна зробила перший крок до виконання угоди про надра з США, - NYT
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Євросоюз планує заборонити нові контракти на постачання російського газу - FT
|Трамп: Якби Росія була в G7 - не було б війни в Україні
|Викрито привласнення понад 64 млн грн на закупівлях техніки для ЗСУ – ДБР
|У прикордонслужбі відмовилися надати дані про перетин Портновим кордону України
|Рада може внести зміни в закон для звільнення прем'єра і припинення повноважень уряду в умовах воєнного стану, допускає Железняк
|НБУ повернеться до циклу зниження облікової ставки у II пів.-2025, але обережніше, ніж очікувалося
|Члени КМП НБУ одностайно підтримали збереження облікової ставки 15,5% - підсумки дискусії
Бізнес
|Чип Xiaomi XRing O1 перевірили в тестах — кидає виклик флагманам Qualcomm та MediaTek
|Посилання «Відписатися» може стати пасткою, — експерти
|Пенсійний фонд Швеції продав усі акції Tesla і додав компанію до «чорного списку»
|Tesla подала до суду на колишнього інженера через крадіжку секретів про роботів Optimus
|AMD разом з м представили нові чипи MI400 для обробки завдань ШІ
|Продажі автомобілів з Китаю в Україні зросли на 70%
|Apple випустить оновлену Siri не раніше весни 2026 року — Bloomberg