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Рада підтримала кандидатуру Кравченка на посаду генпрокурора
13:58 17.06.2025 |
Верховна Рада дала згоду президенту України Володимиру Зеленському на призначення генеральним прокурором Руслана Кравченка.
За відповідну постанову №13375 проголосували 273 народних депутата на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.
Кравченко народився 14 березня 1990 р. в місті Сєвєродонецьк Луганської області. У 2007 р. закінчив Київський військовий ліцей ім. Івана Богуна, у 2012 р. закінчив юридичну академію Ярослава Мудрого. Працював слідчим Севастопольської прокуратури з нагляду (2012 - 2014 рр.) Брав участь в антитерористичній операції за контрактом (2014-2015). Працював прокурором у Головній військовій прокуратурі Генпрокуратури України (2015 - 2017). Був прокурором у справі, де українського президента-втікача Віктора Януковича визнали винним у державній зраді та пособництві у веденні війни. Голова Київської обласної військової адміністрації (квітень 2023 - грудень 2024). З 31 грудня 2024 р. - голова Державної податкової служби України.
У 2019-2020 рр. подавався на посаду прокурора САП, але не пройшов відбору. У 2023 р. не пройшов співбесіду на доброчесність, коли подавався на посаду керівника НАБУ.
Онлайн трансляцію засідання українського парламенту веде народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") у соціальних мережах.
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