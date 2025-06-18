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АНАЛІТИКА

Канада оголосила деталі нових масштабних санкцій проти Росії

 

Міністерство закордонних справ Канади заявило про "одне з найважливіших оголошень про санкції" проти Росії з початку її повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву відомства.

Оголошені Канадою санкції загалом стосуються 77 фізичних та 39 юридичних осіб, які сприяють російській агресії, майже 1000 нових товарних позицій, а також 201 судна так званого тіньового флоту Росії.

"Це одне з найважливіших оголошень Канади про санкції з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, яке охоплює найбільший в історії пакет санкцій, пов'язаних із судноплавством та торгівлею", - стверджує канадське МЗС.

Серед іншого, Канада забороняє експорт до Росії товарів, пов'язаних із виробництвом хімічної та біологічної зброї, промислових товарів і технологій подвійного призначення, а також обмежує імпорт російських вугілля й металів.

Також у санкційний список внесли три фінансові установи, які допомагають Кремлю обходити обмеження на російську банківську систему, і 17 осіб, причетних до розвитку квантового сектора в Росії.

Інші особи, внесені до чорного списку Канади, надають пряму та непряму підтримку військово-промисловому комплексу Росії і причетні до кампаній з дезінформації, зазначило канадське МЗС.

Загалом з 2014 року Канада запровадила санкції проти понад 3300 фізичних та юридичних осіб, причетних до порушення суверенітету та територіальної цілісності України.

Нагадаємо, раніше премʼєр-міністр Канади Марк Карні оголосив про надання Україні військової допомоги на суму понад 2 мільярди канадських доларів ($1,48 мільярда), до якої увійдуть безпілотники, вертольоти та боєприпаси.
 

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