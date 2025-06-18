Фінансові новини
- |
- 18.06.25
- |
- 01:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Канада оголосила деталі нових масштабних санкцій проти Росії
23:29 17.06.2025 |
Міністерство закордонних справ Канади заявило про "одне з найважливіших оголошень про санкції" проти Росії з початку її повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву відомства.
Оголошені Канадою санкції загалом стосуються 77 фізичних та 39 юридичних осіб, які сприяють російській агресії, майже 1000 нових товарних позицій, а також 201 судна так званого тіньового флоту Росії.
"Це одне з найважливіших оголошень Канади про санкції з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, яке охоплює найбільший в історії пакет санкцій, пов'язаних із судноплавством та торгівлею", - стверджує канадське МЗС.
Серед іншого, Канада забороняє експорт до Росії товарів, пов'язаних із виробництвом хімічної та біологічної зброї, промислових товарів і технологій подвійного призначення, а також обмежує імпорт російських вугілля й металів.
Також у санкційний список внесли три фінансові установи, які допомагають Кремлю обходити обмеження на російську банківську систему, і 17 осіб, причетних до розвитку квантового сектора в Росії.
Інші особи, внесені до чорного списку Канади, надають пряму та непряму підтримку військово-промисловому комплексу Росії і причетні до кампаній з дезінформації, зазначило канадське МЗС.
Загалом з 2014 року Канада запровадила санкції проти понад 3300 фізичних та юридичних осіб, причетних до порушення суверенітету та територіальної цілісності України.
Нагадаємо, раніше премʼєр-міністр Канади Марк Карні оголосив про надання Україні військової допомоги на суму понад 2 мільярди канадських доларів ($1,48 мільярда), до якої увійдуть безпілотники, вертольоти та боєприпаси.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Канада оголосила деталі нових масштабних санкцій проти Росії
|Рада заборонила перевіряти спосіб життя посадовців після звільнення
|Рада підтримала кандидатуру Кравченка на посаду генпрокурора
|Україна зробила перший крок до виконання угоди про надра з США, - NYT
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Євросоюз планує заборонити нові контракти на постачання російського газу - FT
|Трамп: Якби Росія була в G7 - не було б війни в Україні
|Викрито привласнення понад 64 млн грн на закупівлях техніки для ЗСУ – ДБР
|У прикордонслужбі відмовилися надати дані про перетин Портновим кордону України
|Рада може внести зміни в закон для звільнення прем'єра і припинення повноважень уряду в умовах воєнного стану, допускає Железняк
|НБУ повернеться до циклу зниження облікової ставки у II пів.-2025, але обережніше, ніж очікувалося
|Члени КМП НБУ одностайно підтримали збереження облікової ставки 15,5% - підсумки дискусії
Бізнес
|Чип Xiaomi XRing O1 перевірили в тестах — кидає виклик флагманам Qualcomm та MediaTek
|Посилання «Відписатися» може стати пасткою, — експерти
|Пенсійний фонд Швеції продав усі акції Tesla і додав компанію до «чорного списку»
|Tesla подала до суду на колишнього інженера через крадіжку секретів про роботів Optimus
|AMD разом з м представили нові чипи MI400 для обробки завдань ШІ
|Продажі автомобілів з Китаю в Україні зросли на 70%
|Apple випустить оновлену Siri не раніше весни 2026 року — Bloomberg