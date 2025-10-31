УУБ застосувала чергові санкції до учасників-порушників правил торгів необробленою деревиною

Українська універсальна біржа є одним з активних учасників ринку деревини й постійно працює над дотриманням прозорості торговельних операцій та їх успішністю для всіх сторін. Ключовим фактором для цього є виконання укладених контрактів.

Біржа проводить постійний моніторинг виконання договорів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» й за його результатами у III кварталі 2025 року, за якими зафіксовано підвищення цін на ресурс понад 30% та часткове або неналежне виконання умов, станом на 30 жовтня до окремих учасників, які допустили порушення умов біржових контрактів, застосовано дисциплінарні санкції.

Таким чином застосовано зупинення допуску до біржових торгів (аукціонів) з продажу, що будуть ініційовані учасниками-продавцями, зобов’язання перед якими були порушені:

до 33 учасників — терміном на 1 місяць (станом на 22 жовтня було застосовано 12 санкцій +21);

до 12 учасників — на 2 місяці (станом на 22 жовтня було застосовано 3 санкції +9);

до 17 учасників — на 3 місяці (станом на 22 жовтня було застосовано 10 санкцій +7).

Крім того, застосовано санкції у вигляді зупинення допуску до біржових торгів з продажу, які будуть ініційовані учасниками-продавцями окремого регіону:

до одного учасника — на 1 місяць;

ще до двох — на 3 місяці.

Також 114 учасникам зупинено допуск до участі у біржових торгах (аукціонах) за напрямом «Необроблена деревина та пиломатеріали» через несплату штрафу, до моменту повного погашення заборгованості перед ТОВ «УУБ» (станом на 22 жовтня було застосовано 108 санкцій +6).

Дані заходи спрямовані на підвищення дисципліни виконання договорів, забезпечення справедливості біржових операцій та захист інтересів добросовісних учасників ринку.

«Учасники ринку деревини повинні розуміти, що від виконання контрактів залежить стабільність ринку, а так і успішність їхньої господарської діяльності, надійність партнерських відносин. До порушників правил торгів ми вимушені застосовувати санкції. Ця міра необхідна для створення рівних, безпечних та прозорих умов для всіх учасників. Закликаємо, як покупців, так і продавців суворо дотримуватися взятих на себе зобов’язань для запобігання накладення штрафів та більш суворих санкцій», – зазначив директор ТОВ «УУБ» Сергій Гладкий.