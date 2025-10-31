Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

УУБ застосувала чергові санкції до учасників-порушників правил торгів необробленою деревиною

10:52 31.10.2025 |

Прес-релізи

Українська універсальна біржа є одним з активних учасників ринку деревини й постійно працює над дотриманням прозорості торговельних операцій та їх успішністю для всіх сторін. Ключовим фактором для цього є виконання укладених контрактів.

Біржа проводить постійний моніторинг виконання договорів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» й за його результатами у III кварталі 2025 року, за якими зафіксовано підвищення цін на ресурс понад 30% та часткове або неналежне виконання умов, станом на 30 жовтня до окремих учасників, які допустили порушення умов біржових контрактів, застосовано дисциплінарні санкції.

Таким чином застосовано зупинення допуску до біржових торгів (аукціонів) з продажу, що будуть ініційовані учасниками-продавцями, зобов’язання перед якими були порушені:


  • до 33 учасників — терміном на 1 місяць (станом на 22 жовтня було застосовано 12 санкцій +21);
  • до 12 учасників — на 2 місяці (станом на 22 жовтня було застосовано 3 санкції +9);
  • до 17 учасників — на 3 місяці (станом на 22 жовтня було застосовано 10 санкцій +7).

    • Крім того, застосовано санкції у вигляді зупинення допуску до біржових торгів з продажу, які будуть ініційовані учасниками-продавцями окремого регіону:


  • до одного учасника — на 1 місяць;
  • ще до двох — на 3 місяці.

    • Також 114 учасникам зупинено допуск до участі у біржових торгах (аукціонах) за напрямом «Необроблена деревина та пиломатеріали» через несплату штрафу, до моменту повного погашення заборгованості перед ТОВ «УУБ» (станом на 22 жовтня було застосовано 108 санкцій +6).

    Дані заходи спрямовані на підвищення дисципліни виконання договорів, забезпечення справедливості біржових операцій та захист інтересів добросовісних учасників ринку.

    «Учасники ринку деревини повинні розуміти, що від виконання контрактів залежить стабільність ринку, а так і успішність їхньої господарської діяльності, надійність партнерських відносин. До порушників правил торгів ми вимушені застосовувати санкції. Ця міра необхідна для створення рівних, безпечних та прозорих умов для всіх учасників. Закликаємо, як покупців, так і продавців суворо дотримуватися взятих на себе зобов’язань для запобігання накладення штрафів та більш суворих санкцій», – зазначив директор ТОВ «УУБ» Сергій Гладкий.
     

    ТЕГИ

    Курс НБУ на сьогодні
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 41,9701
    		  0,0414
    		 0,10
    EUR
    		 1
    		 48,5132
    		  0,3525
    		 0,72

    Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
      куп. uah % прод. uah %
    USD 41,5875  0,09 0,21 42,1563  0,10 0,25
    EUR 48,3219  0,26 0,54 48,9825  0,30 0,60

    Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
      куп. uah % прод. uah %
    USD 41,8800  0,03 0,07 41,9000  0,02 0,05
    EUR 48,4450  0,02 0,03 48,4750  0,02 0,03

    ТОП-НОВИНИ

    ПІДПИСКА НА НОВИНИ

     

    Бізнес