7 причин додати оливкову олію у свій раціон

Оливкова олія - рослинна олія, яку отримують із плодів оливи європейської. Вона є сумішшю тригліцеридів жирних кислот, де домінує мононенасичена олеїнова кислота (Омега-9). Особлива цінність полягає у високому вмісті антиоксидантів та вітамінів (особливо Е та К), які максимально зберігаються у високоякісних оліях холодного віджиму (Extra Virgin).
Короткий екскурс в історію: що робить оливкова олія та коли з'явилася в Україні?
Оливкова олія є традиційним продуктом Середземномор'я, де її виробляють тисячоліттями. В Україні, яка традиційно використовує соняшникову олію, олива з'явилася значно пізніше як імпортний продукт.
Історичні зв'язки з античними містами-державами на узбережжі Чорного моря (наприклад, Херсонес) могли включати обмежений імпорт оливи, але вона не була поширеним продуктом.
З 1991 року, з відкриттям кордонів та розвитком зовнішньої торгівлі оливкова олія почала поступово проникати на український ринок. Справжній бум популярності припав на початок 2000-х років та триває донині.
Чим корисна оливкова олія: 7 причин додати її в раціон
Які хвороби лікує оливкова олія? Включення її, особливо Extra Virgin, у щоденний раціон пов'язане з численними перевагами для здоров'я, підтвердженими науковими дослідженнями:
- Підтримка здоров'я серця та судин. Що лікує оливкова олія? Завдяки високому вмісту мононенасичених жирів допомагає знизити рівень "поганого" холестерину та підвищити "хороший". Це зменшує ризик розвитку різних хвороб - камені в жовчному міхурі лікування яких виконується з використанням сучасних методик, атеросклероз, інсульти та інфаркти.
- Потужна протизапальна дія. Поліфеноли мають дію, схожу на ібупрофен, зменшуючи хронічні запальні процеси в організмі.
- Багате джерело антиоксидантів. Вітамін Е та поліфеноли захищають клітини організму від пошкодження вільними радикалами.
- Профілактика діабету 2 типу. Допомагає стабілізувати рівень цукру в крові та покращує чутливість до інсуліну, особливо у складі середземноморської дієти.
- Покращення роботи травної системи. Сприяє виробленню жовчі, що важливо для травлення, а також діє як м'яке природне проносне, допомагаючи при запорах.
- Здоров'я мозку та нервової системи. Допомагає захищати нервові клітини від окислювального стресу, знижуючи ризик нейродегенеративних захворювань.
- Контроль ваги. Незважаючи на високу калорійність, мононенасичені жири олії забезпечують тривале відчуття ситості, що допомагає контролювати загальний обсяг споживаної їжі.
Коли варто звернутися до спеціалістів?
Хоча оливкова олія є продуктом харчування, і прямих медичних показань для звернення до лікаря, пов'язаних з нею, немає, консультація фахівця може бути корисною у таких випадках:
підозра на алергію;
захворювання жовчного міхура та печінки (оливкова олія має сильний жовчогінний ефект);
потреба в корекції дієти (особливо при таких хворобах, як діабет, серцево-судинні патології, ожиріння).
Якщо є сумніви у виборі якісної олії, варто проконсультуватися з фахівцем або уважно вивчити маркування - "Extra Virgin" та мінімальна кислотність.