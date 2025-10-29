7 причин додати оливкову олію у свій раціон



Оливкова олія - рослинна олія, яку отримують із плодів оливи європейської. Вона є сумішшю тригліцеридів жирних кислот, де домінує мононенасичена олеїнова кислота (Омега-9). Особлива цінність полягає у високому вмісті антиоксидантів та вітамінів (особливо Е та К), які максимально зберігаються у високоякісних оліях холодного віджиму (Extra Virgin).

Короткий екскурс в історію: що робить оливкова олія та коли з'явилася в Україні?

Оливкова олія є традиційним продуктом Середземномор'я, де її виробляють тисячоліттями. В Україні, яка традиційно використовує соняшникову олію, олива з'явилася значно пізніше як імпортний продукт.

Історичні зв'язки з античними містами-державами на узбережжі Чорного моря (наприклад, Херсонес) могли включати обмежений імпорт оливи, але вона не була поширеним продуктом.

З 1991 року, з відкриттям кордонів та розвитком зовнішньої торгівлі оливкова олія почала поступово проникати на український ринок. Справжній бум популярності припав на початок 2000-х років та триває донині.

Чим корисна оливкова олія: 7 причин додати її в раціон

Які хвороби лікує оливкова олія? Включення її, особливо Extra Virgin, у щоденний раціон пов'язане з численними перевагами для здоров'я, підтвердженими науковими дослідженнями:

Підтримка здоров'я серця та судин. Що лікує оливкова олія? Завдяки високому вмісту мононенасичених жирів допомагає знизити рівень "поганого" холестерину та підвищити "хороший". Це зменшує ризик розвитку різних хвороб - камені в жовчному міхурі лікування яких виконується з використанням сучасних методик, атеросклероз, інсульти та інфаркти. Потужна протизапальна дія. Поліфеноли мають дію, схожу на ібупрофен, зменшуючи хронічні запальні процеси в організмі. Багате джерело антиоксидантів. Вітамін Е та поліфеноли захищають клітини організму від пошкодження вільними радикалами. Профілактика діабету 2 типу. Допомагає стабілізувати рівень цукру в крові та покращує чутливість до інсуліну, особливо у складі середземноморської дієти. Покращення роботи травної системи. Сприяє виробленню жовчі, що важливо для травлення, а також діє як м'яке природне проносне, допомагаючи при запорах. Здоров'я мозку та нервової системи. Допомагає захищати нервові клітини від окислювального стресу, знижуючи ризик нейродегенеративних захворювань. Контроль ваги. Незважаючи на високу калорійність, мононенасичені жири олії забезпечують тривале відчуття ситості, що допомагає контролювати загальний обсяг споживаної їжі.

Коли варто звернутися до спеціалістів?

Хоча оливкова олія є продуктом харчування, і прямих медичних показань для звернення до лікаря, пов'язаних з нею, немає, консультація фахівця може бути корисною у таких випадках:

підозра на алергію;

захворювання жовчного міхура та печінки (оливкова олія має сильний жовчогінний ефект);

потреба в корекції дієти (особливо при таких хворобах, як діабет, серцево-судинні патології, ожиріння).

Якщо є сумніви у виборі якісної олії, варто проконсультуватися з фахівцем або уважно вивчити маркування - "Extra Virgin" та мінімальна кислотність.