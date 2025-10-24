Фінансові новини
STRATEGY FORUM’2025. Хід на прорив. Як стратегують ті, хто веде
14:09 24.10.2025 |
Український бізнес входить у нову фазу - епоху рішень, які формують майбутнє.
Світ без правил вимагає іншого типу стратегування: швидшого, глибшого, з розумінням ризиків і можливостей.
29 жовтня STRATEGY FORUM'2025 збере понад 500 власників, CEO, стратегів та C-level лідерів зберуться, щоб розібрати:
- як ухвалювати рішення у середовищі постійних змін
- які правила стратегування працюють під час війни
- як AI і цифрові трансформації стають основою синхронізації бізнесу й держави
- як знаходити точки прориву та масштабування там, де інші бачать обмеження
- аналітичні виступи про глобальні тренди та сценарії розвитку на 2026+
- стратегічний батл "Виживання vs Зростання"
- інтерв'ю з представником держави про роль AI у стратегічних трансформаціях
- панелі кейсів масштабування - як компанії утримують лідерство у кризу
- інтерактиви зі сценарного мислення
- фінальний Fireside Chat - розмова з лідерами, які приймають рішення, що визначають майбутнє ринків.
Спікери STRATEGY FORUM'2025
Олександр Борняков, Заступник Міністра цифрової трансформації України
Михайло Приходько, Партнер EY-Parthenon в Україні
Катерина Загорій, Членкиня Ради директорів "Дарниця", співзасновниця Zagoriy Foundation
Ігор Смілянський, Генеральний директор АТ "Укрпошта"
Ігор Ліскі, Засновник інвестиційної компанії EFI Group
Валерія Гузема, Засновниця Guzema Fine Jewelry та Guzema Foundation
Дмитро Мусієнко, член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу
Олександр Богуцький, CEO Starlight Media
Дмитро Морозов, Заступник CEO МХП з розвитку бізнесу клієнтів
Петро Чернишов, Голова Наглядової ради КАІ, засновник ініціативи "Контора Пі"
Катерина Лібман, Засновниця OKTO Family Group
Андрій Длігач, Голова Advanter Group, засновник бізнес-спільноти Board
Оксана Щегельська, Партнерка Strategic, Adjunct Professor kmbs
Борис Шестопалов, Співзасновник Uparks, акціонер HD-group та GFSGROUP
Володимир Савчук, Автор книг із бізнес-стратегування
Роман Бондар, Керівний директор Korn Ferry Ukraine
Денис Блощинський, підприємець, науковець, громадський діяч, ідейник чисельних соціальних стартапів
Наталія Кривда, докторка філософських наук, голова наглядової ради Українського культурного фонду
Ольга Духніч,Керівниця напрямку "Демографія та міграція" в Інституті фронтиру
Дмитро Козлов, Член правління Суспільного Мовлення
Андрій Крючков - експерт з розвитку стратегічного мислення
Альона Жупікова, засновниця KA Group: "Наша мета створити платформу для обміну досвідом, яка поєднує стратегічну аналітику, практичні кейси українських компаній і глобальні підходи до зростання - від карт ризиків 2026 до Leader-to-Leader діалогів. Це подія де стратегія перестає бути теорією і стає робочим інструментом, для тих, хто веде. Приєднуйтесь командами!"
Дата: 29 жовтня 2025
Місце: Київ + Online
Організатор: KA Group
Контакт: [email protected] | +38 (063) 247 94 74
Детальна програма та реєстрація командами: https://kagroup.ua/sbf
Титульний партнер WORK.ua
Генеральні партнери МХП, ПриватБанк
Офіційний партнер Linkos Group
STRATEGY FORUM'2025 - подія, де стратегія стає енергією дії.
Інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" - інформаційне партнер форуму.
