Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

На товарній біржі Українська торгова платформа спостерігається позитивна тенденція щодо виконання договорів купівлі-продажу деревини

15:51 21.10.2025 |

Прес-релізи

Товарна біржа ТОВ «Українська торгова платформа» (УТП) проводить регулярні, відкриті та конкурентні торги необробленою деревиною та пиломатеріалами. 

Торговий майданчик є ліцензованим, веде свою діяльність згідно зі всіма вимогами НКЦПФР, тож всі операції знаходяться під контролем держави.

Відтак в обов’язки УТП входить верифікація всіх учасників торгів, контроль виконання договорів купівлі-продажу сторонами укладених контрактів та їх супровід.

Крім цього спеціалісти біржі знаходяться у постійному контакті, як з покупцями ресурсу, так і продавцями, проводять консультації та допомагають у розв’язанні спірних питань.

Всі ці фактори є ґрунтовним елементом у проведенні ефективних операцій купівлі-продажу деревини. Також постійна робота у напрямку контролю виконання договорів дає доволі позитивні результати.

Станом на 21 жовтня 2025 року, за підсумками другої декади IV кварталу, на Українській торговій платформі реалізовано 138 126,665 м3 необробленої деревини, фактично відвантажено 36 570,008 м3. Це складає 26,48%. Позитивна динаміка у цьому напрямку зберігається.

«Ми дякуємо всім учасникам торгів за сумлінне ставлення до виконання взятих на себе зобов’язань. Кожен учасник торгів завжди має нашу підтримку. Наша співпраця сприяє розвитку галузі й економіки країни в цілому», – наголосила директорка ТОВ «УТП» Ірина Грищенко.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7441
  0,0124
 0,03
EUR
 1
 48,4732
  0,1898
 0,39

Курс обміну валют на сьогодні, 10:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3621  0,02 0,04 41,9376  0,01 0,03
EUR 48,3290  0,09 0,20 48,9855  0,11 0,22

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7350  0,05 0,13 41,7650  0,05 0,13
EUR 48,4700  0,08 0,16 48,5000  0,08 0,16

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес