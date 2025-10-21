Фінансові новини
21.10.25
- 17:38
- RSS
- мапа сайту
"Накращий момент, щоб посадити дерево, був двадцять років тому. Наступний – сьогодні"
Китайське прислів'я
На товарній біржі Українська торгова платформа спостерігається позитивна тенденція щодо виконання договорів купівлі-продажу деревини
15:51 21.10.2025
Товарна біржа ТОВ «Українська торгова платформа» (УТП) проводить регулярні, відкриті та конкурентні торги необробленою деревиною та пиломатеріалами.
Торговий майданчик є ліцензованим, веде свою діяльність згідно зі всіма вимогами НКЦПФР, тож всі операції знаходяться під контролем держави.
Відтак в обов’язки УТП входить верифікація всіх учасників торгів, контроль виконання договорів купівлі-продажу сторонами укладених контрактів та їх супровід.
Крім цього спеціалісти біржі знаходяться у постійному контакті, як з покупцями ресурсу, так і продавцями, проводять консультації та допомагають у розв’язанні спірних питань.
Всі ці фактори є ґрунтовним елементом у проведенні ефективних операцій купівлі-продажу деревини. Також постійна робота у напрямку контролю виконання договорів дає доволі позитивні результати.
Станом на 21 жовтня 2025 року, за підсумками другої декади IV кварталу, на Українській торговій платформі реалізовано 138 126,665 м3 необробленої деревини, фактично відвантажено 36 570,008 м3. Це складає 26,48%. Позитивна динаміка у цьому напрямку зберігається.
«Ми дякуємо всім учасникам торгів за сумлінне ставлення до виконання взятих на себе зобов’язань. Кожен учасник торгів завжди має нашу підтримку. Наша співпраця сприяє розвитку галузі й економіки країни в цілому», – наголосила директорка ТОВ «УТП» Ірина Грищенко.
