Медична група ADONIS продовжить розвиток терапії екзосомами

Медична група ADONIS продовжить розвиток напрямку терапії екзосомами на власних розробках біотехнологічної лабораторії у філії в Обухові.

Як повідомляє ADONIS в пресрелізі, цей напрямок в медичній групі включає власну біотехнологічну лабораторію, кріобанк та лінійку безклітинних препаратів Exoprove, виробництво яких налагоджено в біотехнологічної лабораторії у філії в Обухові .

«Власне виробництво дає нам змогу гарантувати стабільну якість і біобезпеку препаратів. Кожна партія проходить багаторівневий контроль і має паспорт продукту. Ми розробляємо безклітинні лікувальні підходи для різних напрямів медицини - від ортопедії до гінекології», - зазначають в біотехнологічній лабораторії.

Екзосоми -найдрібніші позаклітинні наночастинки, які передають регуляторні сигнали між клітинами, активують фізіологічні та репаративні процеси в організмі, наприклад, зокрема сприяють регенерації тканин та зменшують системне та локальне запалення. Вони допомагають клітинам відновлювати свої функції та підтримують гомеостаз організму. Завдяки цим властивостям екзосомальна терапія застосовується при хронічних, аутоімунних і неврологічних захворюваннях, а також у косметології та трихології.

Лінійка EXOPROVE включає кілька безклітинних препаратів із чітко визначеними сферами застосування, зокрема, для дерматології та косметології, відновлення волосся, системної протизапальної терапії, гінекологічній практиці та ДРТ, регенеративній ортопедії.

Усі розробки створюються на базі Банку пуповинної крові, інших тканин і клітин людини медичної групи компаній ADONIS, що забезпечує повний контроль якості безклітинних продуктів на всіх етапах - від тестування донорського матеріалу до випуску і належного зберігання готового продукту.

ADONIS -багатопрофільний медичний центр для дорослих і дітей, заснований у 1997 році. Наразі до медичної групи компаній входять сім сучасних клінік у Києві та області, понад 80 напрямів медицини, власні лабораторії, операційні центри, стаціонари та відділення профільних спеціалістів.