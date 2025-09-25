Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Експрес доставка для бізнесу: швидкість, яка формує конкурентну перевагу

16:54 25.09.2025 |

Прес-релізи

За даними International Express Delivery Market, доставка з-за кордону набуває все більшої популярності. Якщо у 2024 році обсяг світового ринку в сегменті цих послуг оцінювався в 30,96 млрд доларів, то за прогнозами, до 2030 р. показник сягне 65 мільярдів. Тенденції в Україні не надто відрізняються від загальносвітових. Тож чому все-таки бізнесу вигідніша міжнародна експрес доставка вантажів та які конкурентні переваги завдяки цьому можна отримати?


Для кого може бути корисною експрес доставка

Якщо порівнювати звичайну міжнародну доставку та експрес, то швидкість транспортування вантажу в другому випадку скорочується у 2-3, а подекуди і в 5 разів. Взяти до прикладу логістичну компанію Wingo, яка займається різними типами міжнародних перевезень із Китаю, Кореї, США та ще майже сотні інших країн в Україну. Якщо на доставлення вантажу по світу морем у середньому йде 45-50 днів, потягом - близько місяця, літаком у режимі стандарт - 9-14 днів, то на міжнародне експрес транспортування зазвичай потрібно не більше 7-10 днів.

За даними вже згадуваного дослідження International Express Delivery Market, у бік швидкісного вантажоперевезення все частіше поглядають як бізнеси сегмента B2B, так і В2С. Особливо цікавою та корисною така послуга є для електронної комерції, бізнесів, пов'язаних із фармацевтикою та охороною здоров'я, автомобільною промисловістю. Швидке доставлення товару часто є критично важливим для виробництв, які залежать від імпортної сировини чи комплектуючих.


Які конкурентні переваги дає бізнесу експрес доставка

Практично будь-який бізнес від прискореного транспортування вантажів отримує переваги, які визначають його ефективність, прибутковість і стійкість на ринку. Ключові з них - це:

  • здатність оперативно реагувати на зміни попиту;
  • зниження витрат на утримання великих запасів товару на складах, адже в такому разі вантажі приходять швидко й в прогнозовані терміни, тож за потреби можна оперативно поповнити запаси;
  • можливість оновлювати асортимент практично щотижня.

    • А все це разом сприяє формуванню позитивного іміджу компанії в очах клієнтів і партнерів.

    Якщо вас зацікавила послуга міжнародної експрес доставки та хочете більше дізнатися про неї, обов'язково завітайте на сайт логістичної компанії Wingo. Там ви зможете не лише почерпнути інформацію про послугу, а й розрахувати, в яку суму обійдеться швидке доставлення вантажу саме для вас.
     

    ТЕГИ

    Курс НБУ на завтра
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 41,4939
    		  0,0834
    		 0,20
    EUR
    		 1
    		 48,7118
    		  0,0545
    		 0,11

    Курс обміну валют на сьогодні, 12:12
      куп. uah % прод. uah %
    USD 41,0780  0,03 0,07 41,6292  0,04 0,10
    EUR 48,3576  0,09 0,19 49,0120  0,14 0,29

    Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
      куп. uah % прод. uah %
    USD 41,4700  0,02 0,05 41,5100  0,03 0,07
    EUR 48,4750  0,19 0,39 48,5100  0,18 0,36

    ТОП-НОВИНИ

    ПІДПИСКА НА НОВИНИ

     

    Бізнес