Експрес доставка для бізнесу: швидкість, яка формує конкурентну перевагу

За даними International Express Delivery Market, доставка з-за кордону набуває все більшої популярності. Якщо у 2024 році обсяг світового ринку в сегменті цих послуг оцінювався в 30,96 млрд доларів, то за прогнозами, до 2030 р. показник сягне 65 мільярдів. Тенденції в Україні не надто відрізняються від загальносвітових. Тож чому все-таки бізнесу вигідніша міжнародна експрес доставка вантажів та які конкурентні переваги завдяки цьому можна отримати?

Для кого може бути корисною експрес доставка

Якщо порівнювати звичайну міжнародну доставку та експрес, то швидкість транспортування вантажу в другому випадку скорочується у 2-3, а подекуди і в 5 разів. Взяти до прикладу логістичну компанію Wingo, яка займається різними типами міжнародних перевезень із Китаю, Кореї, США та ще майже сотні інших країн в Україну. Якщо на доставлення вантажу по світу морем у середньому йде 45-50 днів, потягом - близько місяця, літаком у режимі стандарт - 9-14 днів, то на міжнародне експрес транспортування зазвичай потрібно не більше 7-10 днів.

За даними вже згадуваного дослідження International Express Delivery Market, у бік швидкісного вантажоперевезення все частіше поглядають як бізнеси сегмента B2B, так і В2С. Особливо цікавою та корисною така послуга є для електронної комерції, бізнесів, пов'язаних із фармацевтикою та охороною здоров'я, автомобільною промисловістю. Швидке доставлення товару часто є критично важливим для виробництв, які залежать від імпортної сировини чи комплектуючих.

Які конкурентні переваги дає бізнесу експрес доставка

Практично будь-який бізнес від прискореного транспортування вантажів отримує переваги, які визначають його ефективність, прибутковість і стійкість на ринку. Ключові з них - це:

здатність оперативно реагувати на зміни попиту;

зниження витрат на утримання великих запасів товару на складах, адже в такому разі вантажі приходять швидко й в прогнозовані терміни, тож за потреби можна оперативно поповнити запаси;

можливість оновлювати асортимент практично щотижня.

А все це разом сприяє формуванню позитивного іміджу компанії в очах клієнтів і партнерів.

Якщо вас зацікавила послуга міжнародної експрес доставки та хочете більше дізнатися про неї, обов'язково завітайте на сайт логістичної компанії Wingo. Там ви зможете не лише почерпнути інформацію про послугу, а й розрахувати, в яку суму обійдеться швидке доставлення вантажу саме для вас.