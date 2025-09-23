Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне

13:08 22.09.2025 |

Прес-релізи

Топографічне знімання масштабу 1:500 є одним із найбільш детальних видів робіт в геодезії. Обирається воно для створення планів місцевості, де важлива кожна дрібниця – від бордюрів і тротуарів до колодязів та зелених насаджень. Такий масштаб застосовують для проектування інженерних мереж, реконструкції будівель та для реалізації інших завдань, що потребують максимальної точності.

Що означає позначення 1:500? Воно містить в собі підказку й «говорить» про те, що 1 см на плані відповідає 5 метрам на місцевості. Цього достатньо, щоб відобразити максимально повну інформацію про рельєф і всі наявні об’єкти. Результатом зйомки стає своєрідна «карта в мініатюрі», яка допомагає інженерам і архітекторам приймати правильні рішення.


Де застосовується масштаб 1:500

Основна сфера використання топографічного знімання такого масштабу – детальне проектування. Воно є обов’язковим при створенні планів забудови та проведенні будь-яких будівельних робіт чи реконструкції в межах населених пунктів.

Серед ключових напрямків застосування зйомки 1:500 можна виділити:

  • розробку проектів житлових та комерційних будівель;
  • планування інженерних мереж (водопостачання, газу, електрики, каналізації);
  • підготовку під забудову земельних ділянок;
  • проведення благоустрою територій та ландшафтного дизайну.

    • Без такого знімання неможливо отримати достовірні дані про наявні об’єкти та рельєф. Водночас, його наявність знижує ризики помилок у майбутньому будівництві. Саме тому, якщо важлива деталізація, організації та приватні особи звертаються за допомогою до компанії Топограф.

    Топографічне знімання масштабу 1:500 має низку відмінностей від зйомки іншого масштабу. Воно дозволяє відображати навіть дрібні деталі, які у більших масштабах просто губляться. Наприклад, завдяки подібній деталізації можна побачити не тільки дороги та будівлі, а й паркан, люки чи невеликі зелені насадження.

    Переваги такого знімання очевидні:

  • висока точність даних;
  • можливість відобразити рельєф і забудову максимально детально;
  • універсальність для різних сфер проектування;
  • офіційне використання для узгодження документації.

    • Чим детальніше знімання, тим простіше інженерам уникнути проблем із комунікаціями чи рельєфом. Це заощадить кошти та час у майбутньому.


    Як виконується топографічне знімання

    Процес роботи складається з кількох етапів. Спершу геодезисти виїжджають на місцевість і проводять польові вимірювання за допомогою сучасних приладів – електронних тахеометрів та GPS-приймачів. Далі результати обробляють у спеціальних програмах, де створюється топографічний план.

    Обов’язковою частиною є камеральна обробка даних, коли всі вимірювання перевіряються, виправляються можливі неточності та формується остаточний документ. План може бути наданий у паперовому або електронному вигляді, залежно від вимог замовника.

    Якісне та детальне топографічне знімання – гарантія того, що ваш проект не зіштовхнеться з несподіваними перешкодами. Професіонали врахують усі деталі: рельєф, інженерні комунікації, межі ділянки та інші нюанси. Зверніть увагу, що самостійно виконати такі роботи практично неможливо. Для цього потрібна спеціальна освіта, досвід і обладнання. Тому оптимальним рішенням буде звернення до ліцензованих геодезичних компаній, наприклад, Топограф. Це дозволить отримати офіційні документи, які приймають усі контролюючі органи. В результаті замовник отримає точну картину території, що стане надійною основою для будь-якого будівництва чи реконструкції.
     

    ТЕГИ

    Курс НБУ на сьогодні
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 41,3811
    		  0,1309
    		 0,32
    EUR
    		 1
    		 48,7304
    		  0,3089
    		 0,64

    Курс обміну валют на вчора, 09:41
      куп. uah % прод. uah %
    USD 40,9970  0,10 0,23 41,5337  0,10 0,24
    EUR 48,2370  0,01 0,01 48,8820  0,09 0,19

    Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
      куп. uah % прод. uah %
    USD 41,3700  0,00 0,00 41,4000  0,00 0,00
    EUR 48,7000  0,04 0,08 48,7300  0,04 0,08

    ТОП-НОВИНИ

    ПІДПИСКА НА НОВИНИ

     

    Бізнес