Фреза, стамеска или ЧПУ: что выбрать для квадратного отверстия?

17:31 19.09.2025 |

Прес-релізи

Выбор инструмента для создания квадратного отверстия зависит от точности, скорости и количества необходимых отверстий. Каждый из них имеет, как свои преимущества, так и недостатки.

Стамеска в мебельном производстве

Плюсы:

  • доступность: простой и недорогой ручной инструмент;
  • точность: позволяет добиться высокой точности и чистоты углов, особенно при доработке уже вырезанного отверстия;
  • контроль: мастер полностью контролирует процесс.


    • Минусы:

  • трудоемкость: требует много усилий и времени, особенно при работе с твердыми породами дерева;
  • качество: требует определенного навыка, иначе можно легко испортить заготовку. Часто используется в комбинации с дрелью - сначала сверлится круглое отверстие, а затем углы дорабатываются стамеской.

    • Подробнее о том, как просверлить квадратное отверстие, можно узнать из видеороликов в интернете.


    Фреза в производстве мебели

    Плюсы:

  • скорость: позволяет быстро вырезать отверстие;
  • чистота: обеспечивает чистый и ровный срез;
  • разнообразие: существуют специальные фрезы и насадки, долбежно-пазовальные станки.


    • Минусы:

  • дополнительное оборудование: фрезерный станок или ручной фрезер;
  • углы: фреза, как правило, оставляет скругленные углы, которые при необходимости нужно дорабатывать стамеской.

    • Что такое ЧПУ?

    Станки с ЧПУ широко применяются в современном мебельном производстве, автоматизируя многие процессы, которые раньше выполнялись вручную. Они позволяют значительно повысить точность, скорость и эффективность изготовления мебели, а также открывают новые возможности для создания сложных и индивидуальных дизайнов.

    Их использование снижает риски для персонала, так как большинство операций выполняются автоматически, без прямого контакта рабочего с режущим инструментом. ЧПУ позволяет быстро перенастраивать станок для производства разных изделий, что делает его идеальным как для массового производства, так и выполнения индивидуальных заказов.


    Плюсы:

  • максимальная точность: идеальный вариант для создания повторяющихся и сложных форм;
  • высокая скорость: позволяет быстро и эффективно вырезать множество отверстий;
  • автоматизация: процесс полностью автоматизирован, что снижает риск ошибки.


    • Минусы:

  • высокая стоимость: оборудование ЧПУ дорогое и требует большого пространства;
  • необходимость навыка: требует знаний в области программирования и настройки станка;
  • углы: как и в случае с фрезером, углы будут слегка скруглены.

    • Рекомендации

    Для единичных работ или ручной работы стамеска - самый простой и бюджетный вариант. Для небольших серий и для повышения точности фрезер с соответствующей насадкой - отличный выбор. Для серийного производства или сложных проектов ЧПУ - лучший вариант.

    В целом, для создания квадратного отверстия часто используется комбинированный подход, когда основная часть материала удаляется более быстрым инструментом (например, дрелью или фрезером), а углы дорабатываются стамеской.
     

