Деревообробники скаржаться на дефіцит сировини через зменшення заготівлі

Успішний розвиток деревообробної та меблевої галузі неможливий без відкритого діалогу між бізнесом, державою та законодавцями.

Федерація роботодавців України спільно із народними депутатами 5 вересня 2025 року провели онлайн-засідання у форматі круглого столу «Торги деревиною 4 кварталу 2025 року: успіх чи катастрофа?». До обговорення долучилися представники деревообробних і меблевих підприємств, профільних асоціацій та галузевих об’єднань.

Під час заходу учасники:

Оцінили результати біржових торгів деревиною у четвертому кварталі 2025 року;

Визначили ключовий вплив дефіциту ресурсу (через зменшення заготівлі) на забезпечення підприємств сировиною у 2025-2026 роках;

Сформували перелік зауважень та пропозицій для Прем’єр-міністра, Міністерства економіки, Міністерства довкілля та сільського господарства, Верховної Ради України.

Під час заходу зазначили, що біржові торги продемонстрували значне перевищення попиту над пропозицією необробленої деревини на 4 квартал 2025 року. Через недостатні обсяги заготівлі кругляку спостерігається й відповідне значне зростання ціни на ресурс. Саме дефіцит сировини і є сьогодні основною проблемою галузі.

Зростання ціни відбувається саме через недостатню кількість ресурсу на ринку. Претензій до торгів та їх проведення на сьогодні немає. Ми вважаємо, що сьогоднішня модель реалізації деревини найбільш демократична, прозора й ринкова. Всі на аукціоні, ні в кого немає привілеїв – ні у великих, ні у малих підприємств – зазначив Вадим Шемонаєв, голова наглядової ради ТОВ «ОДЕК» Україна.

За підсумками обговорення нардеп Олександр Ковальчук зазначив, що буде сформовано єдину комплексну позицію, яка відображатиме інтереси деревообробної та меблевої галузей. Цей документ міститиме чіткі пропозиції та зауваження, спрямовані на вирішення ключових проблем ринку деревини. Після узгодження його буде передано до Верховної Ради та профільних міністерств для подальшого врахування у формуванні державної політики.