Фінансові новини
- |
- 03.09.25
- |
- 00:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
АДПУ: рівень виконання договорів з купівлі-продажу деревини на біржах позитивний й має тенденцію до зростання
20:26 02.09.2025 |
На сайті ГС «АДПУ» діє модуль аналітики на якому розміщена інформація стосовно виконання договорів з купівлі-продажу необробленої деревини учасниками аукціонів, які відбуваються на регулярній основі на таких провідних ліцензованих торговельних майданчиках, як ТОВ «Українська універсальна біржа» та ТОВ «Українська енергетична біржа».
Згідно з представленою інформацією, станом на 1 вересня 2025 року, за результатами двох місяців III кварталу загальний рівень виконання договорів з купівлі-продажу необробленої деревини складає 58,17%. Загалом реалізовано 1 766 335,53 м3 ресурсу, фактично відвантажено 1 027 539,68 м3. Беручі до уваги позитивну тенденцію у цьому напрямку, рівень виконання контрактів у III кварталі має бути близько 90%.
Серед продавців необробленої деревини найвищий рівень виконання контрактів у ДП «Ліси України» - 58,57%. Реалізовано 1 640 616 м3 сировини, фактично відвантажено 960 856,82 м3.
Комунальні лісові господарства виконали 50,13% договорів. Продано 66 516,95 м3 ресурсу, фактично відвантажено 33 344,35 м3.
У інших продавців рівень виконання контрактів 56,31%. Реалізовано 59 202,56 м3 деревини, фактично відвантажено 33 338,51 м3.
Щодо офісів ДП «Ліси України», то найбільше необробленої деревини продав Столичний лісовий офіс - 373 347,15 м3, фактично відвантажено 214 388,25 м3 (57,42%).
Поліський лісовий офіс реалізував 330 322,02 м3 ресурсу, фактично відвантажено 211 142,98 м3 (63,92%).
Північний лісовий офіс продав 280 651,6 м3 сировини, фактично відвантажено 153 037,38 м3 (54,53%).
Центральний лісовий офіс реалізував 176 002,6 м3 деревини, фактично відвантажено 89 028,97 м3 (50,58%).
Подільський лісовий офіс продав 124 935,38 м3 ресурсу, фактично відвантажено 72 016,79 м3 (57,64%).
Карпатський лісовий офіс реалізував 115 331,33 м3 сировини, фактично відвантажено 69 371,87 м3 (60,15%).
Слобожанський лісовий офіс продав 84 680,72 м3 деревини, фактично відвантажено 50 578,44 м3 (59,73%).
«Для деревообробників дуже важливо отримати придбану деревину вчасно й щоб ресурс був заявленої якості, адже від цих факторів залежить робота підприємства. Наразі рівень виконання договорів на ліцензованих біржах УУБ та УЕБ є позитивний. Ми маємо надію, що він залишатиметься таким і надалі. Зі свого боку ми всіляко сприяємо цьому процесу», - наголосив голова ГС «АДПУ» Павло Васильєв.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ і САП вважають, що законопроєкт №12439 може перешкодити розслідуванню топкорупції
|Уряд обрав представників України до керівної ради спільного зі США фонду відбудови
|В Україні запустили реєстр лобістів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Эффективные стратегии интернет-маркетинга
|Ноутбук HP БУ: какие серии еще долго не утратят актуальности
|Мужские часы Audemars Piguet: символ статуса и мастерства
|Агенти УУБ проконтролювали відвантаження реалізованої необробленої деревини на Чернігівщині
|Зачем вам iPhone 16 Pro Max: аргументы в пользу смартфона
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
|Сучасна гінекологія — виклики, проблеми, перспективи: інтерв’ю з доктором медичних наук Володимиром Тереховим
Бізнес
|Snapdragon 8 Elite Gen 5: 4.74 ГГц і понад 4 мільйони балів в AnTuTu
|США тисне на Samsung і SK Hynix щоб вони закривали свої заводи в Китаї
|Вчені знайшли матеріал для безвуглецевого видобутку водню
|Intel каже, що отримала $5,7 млрд у межах угоди з Трампом
|Microsoft представила дві власні моделі ШІ: текстову MAI-1-preview та голосову MAI-Voice-1
|Microsoft розширює доступність сервісу Xbox Cloud Gaming - тепер ним зможуть користуватися передплатники Game Pass Core і Standard
|TSMC розпочне будівництво заводу для виробництва 1,4-нм чипів з випередженням графіка