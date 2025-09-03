АДПУ: рівень виконання договорів з купівлі-продажу деревини на біржах позитивний й має тенденцію до зростання

На сайті ГС «АДПУ» діє модуль аналітики на якому розміщена інформація стосовно виконання договорів з купівлі-продажу необробленої деревини учасниками аукціонів, які відбуваються на регулярній основі на таких провідних ліцензованих торговельних майданчиках, як ТОВ «Українська універсальна біржа» та ТОВ «Українська енергетична біржа».

Згідно з представленою інформацією, станом на 1 вересня 2025 року, за результатами двох місяців III кварталу загальний рівень виконання договорів з купівлі-продажу необробленої деревини складає 58,17%. Загалом реалізовано 1 766 335,53 м3 ресурсу, фактично відвантажено 1 027 539,68 м3. Беручі до уваги позитивну тенденцію у цьому напрямку, рівень виконання контрактів у III кварталі має бути близько 90%.

Серед продавців необробленої деревини найвищий рівень виконання контрактів у ДП «Ліси України» - 58,57%. Реалізовано 1 640 616 м3 сировини, фактично відвантажено 960 856,82 м3.

Комунальні лісові господарства виконали 50,13% договорів. Продано 66 516,95 м3 ресурсу, фактично відвантажено 33 344,35 м3.

У інших продавців рівень виконання контрактів 56,31%. Реалізовано 59 202,56 м3 деревини, фактично відвантажено 33 338,51 м3.

Щодо офісів ДП «Ліси України», то найбільше необробленої деревини продав Столичний лісовий офіс - 373 347,15 м3, фактично відвантажено 214 388,25 м3 (57,42%).

Поліський лісовий офіс реалізував 330 322,02 м3 ресурсу, фактично відвантажено 211 142,98 м3 (63,92%).

Північний лісовий офіс продав 280 651,6 м3 сировини, фактично відвантажено 153 037,38 м3 (54,53%).

Центральний лісовий офіс реалізував 176 002,6 м3 деревини, фактично відвантажено 89 028,97 м3 (50,58%).

Подільський лісовий офіс продав 124 935,38 м3 ресурсу, фактично відвантажено 72 016,79 м3 (57,64%).

Карпатський лісовий офіс реалізував 115 331,33 м3 сировини, фактично відвантажено 69 371,87 м3 (60,15%).

Слобожанський лісовий офіс продав 84 680,72 м3 деревини, фактично відвантажено 50 578,44 м3 (59,73%).

«Для деревообробників дуже важливо отримати придбану деревину вчасно й щоб ресурс був заявленої якості, адже від цих факторів залежить робота підприємства. Наразі рівень виконання договорів на ліцензованих біржах УУБ та УЕБ є позитивний. Ми маємо надію, що він залишатиметься таким і надалі. Зі свого боку ми всіляко сприяємо цьому процесу», - наголосив голова ГС «АДПУ» Павло Васильєв.