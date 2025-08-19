Авторизация

Агенти УУБ проконтролювали відвантаження реалізованої необробленої деревини на Чернігівщині

17:37 19.08.2025

Прес-релізи

Українська універсальна біржа здійснює постійні торги необробленою деревиною та пиломатеріалами. Також УУБ надає велике значення виконанню договорів сторонами.

На ліцензованому торговельному майданчику діє постторговий сервіс, який включає консультації учасників аукціонів, супровід чинних контрактів та контроль Агентами УУБ відвантаження реалізованого ресурсу покупцеві. Такий процес дозволяє уникнути непорозумінь між новим власником сировини та продавцем, а відтак сприяє виконанню контрактів.

Нещодавно контроль передачі проданого ресурсу було проведено на Чернігівщині де Філія «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України» реалізувала партію необробленої деревини ТОВ «Ліра».  

Представники Агента біржі та продавця оглянули сировину, звірили її розміри, якість, породу та інші параметри з зазначеними в контракті. Вони відповідали заявленим. Тож покупець отримає саме той товар, що йому потрібний. Договір буде виконано.


«Українська універсальна біржа проводить прозорі, відкриті та конкурентні торги необробленою деревиною та пиломатеріалами. Одне з головних наших завдань полягає у тому, щоб покупець отримав саме ту сировину, що ходів придбати, адже від цього залежить його господарська діяльність. Також від виконання контрактів сторонами великою мірою залежить стабільність ринку деревини», – розповіла Олександра Маляр, фахівець з біржових операцій ТОВ «Чернігівський обласний агропромисловий аукціонний дім» (Агент УУБ).
 

Бізнес