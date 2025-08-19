Зачем вам iPhone 16 Pro Max: аргументы в пользу смартфона

Флагман 16-й серии точно заслуживает вашего внимания. В нем компания сделала ставку на материалы, прочность и новые возможности управления камерой. Итак, почему стоит купить Айфон 16 Про Макс и что вы получите вместе с гаджетом?

Дизайн и материалы

Apple продолжает использовать титановый корпус, но во флагмане он соединен с алюминиевой рамой. Такое сочетание особенно выполняет несколько функций:

усиливает корпус;

делает основу устойчивым к деформациям;

придает премиальный внешний вид.

Рамки вокруг OLED-дисплея на 6,9 дюйма стали еще тоньше, что обеспечивает эффект «погружения» в изображение.

Новая кнопка для камеры

Одно из ключевых обновлений всей серии - кнопка для управления камерой на правой грани корпуса. Она реагирует на разную силу нажатия и легкие движения пальца, благодаря чему вы можете настраивать опции съемки видео и фото.

Сверху кнопка покрыта сапфировым слоем. Материал устойчив к царапинам, эффективно отводит тепло и обеспечивает долгий срок службы. Для пользователей, которым важен комфорт и точность при работе с камерой, это особенно выгодное нововведение.

Прочность и защита

Корпус из титана в сочетании с новым керамическим щитом делает смартфон одним из самых надежных смартфонов на рынке. Apple заявляет, что керамика этого поколения на 50% прочнее прошлогодней версии и вдвое устойчивее любого стекла конкурентов.

На практике стекло все еще можно поцарапать, но сделать это сложно. Защита от изгибов, трещин и падений находится на высоком уровне.

Камеры и съемка

Система камер получила серьезное обновление:

основной 48 Мп Fusion-модуль;

48 Мп ультраширокий объектив;

12 Мп телекамера с 5-кратным зумом.

Поддержка пространственного видео и съемка в 4K при 120 к/с позволяют создавать контент профессионального уровня.

iPhone 16 Pro Max получил немало плюсов: прочный корпус, премиальные материалы, обновленные опции камеры, удобные элементы управления. Это один из лучших вариантов в 2025 году. А в магазине Grokholsky вы можете купить его по Trade-in.