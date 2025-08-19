Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зачем вам iPhone 16 Pro Max: аргументы в пользу смартфона

14:54 19.08.2025 |

Прес-релізи

Флагман 16-й серии точно заслуживает вашего внимания. В нем компания сделала ставку на материалы, прочность и новые возможности управления камерой. Итак, почему стоит купить Айфон 16 Про Макс и что вы получите вместе с гаджетом?


Дизайн и материалы

Apple продолжает использовать титановый корпус, но во флагмане он соединен с алюминиевой рамой. Такое сочетание особенно выполняет несколько функций:

  • усиливает корпус;
  • делает основу устойчивым к деформациям;
  • придает премиальный внешний вид.

    • Рамки вокруг OLED-дисплея на 6,9 дюйма стали еще тоньше, что обеспечивает эффект «погружения» в изображение.


    Новая кнопка для камеры

    Одно из ключевых обновлений всей серии - кнопка для управления камерой на правой грани корпуса. Она реагирует на разную силу нажатия и легкие движения пальца, благодаря чему вы можете настраивать опции съемки видео и фото.

    Сверху кнопка покрыта сапфировым слоем. Материал устойчив к царапинам, эффективно отводит тепло и обеспечивает долгий срок службы. Для пользователей, которым важен комфорт и точность при работе с камерой, это особенно выгодное нововведение.


    Прочность и защита

    Корпус из титана в сочетании с новым керамическим щитом делает смартфон одним из самых надежных смартфонов на рынке. Apple заявляет, что керамика этого поколения на 50% прочнее прошлогодней версии и вдвое устойчивее любого стекла конкурентов.

    На практике стекло все еще можно поцарапать, но сделать это сложно. Защита от изгибов, трещин и падений находится на высоком уровне.


    Камеры и съемка

    Система камер получила серьезное обновление:

  • основной 48 Мп Fusion-модуль;
  • 48 Мп ультраширокий объектив;
  • 12 Мп телекамера с 5-кратным зумом.

    • Поддержка пространственного видео и съемка в 4K при 120 к/с позволяют создавать контент профессионального уровня.

    iPhone 16 Pro Max получил немало плюсов: прочный корпус, премиальные материалы, обновленные опции камеры, удобные элементы управления. Это один из лучших вариантов в 2025 году. А в магазине Grokholsky вы можете купить его по Trade-in.
     

    ТЕГИ

    Курс НБУ на завтра
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 41,3557
    		  0,0968
    		 0,23
    EUR
    		 1
    		 48,3241
    		  0,1502
    		 0,31

    Курс обміну валют на сьогодні, 10:12
      куп. uah % прод. uah %
    USD 41,0420  0,04 0,09 41,5904  0,02 0,04
    EUR 47,9536  0,02 0,04 48,5912  0,05 0,11

    Міжбанківський ринок на вчора, 15:40
      куп. uah % прод. uah %
    USD 41,2800  0,03 0,07 41,3100  0,03 0,07
    EUR 48,1800  0,07 0,15 48,2200  0,06 0,13

    ТОП-НОВИНИ

    ПІДПИСКА НА НОВИНИ

     

    Бізнес