Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ

Концепція «Нова українська школа» (НУШ) передбачає перехід від пасивного засвоєння інформації до активної взаємодії з навчальним матеріалом. Це потребує сучасних інструментів, що поєднують гнучкість, мультимедійність та інтерактивність. Одним із ключових рішень стала інтерактивна панель для школи, яка здатна замінити дошку, проектор, комп'ютер та аудіосистему, інтегруючи їх в єдину цифрову платформу.


1. Технічні характеристики, що відповідають потребам НУШ

  • Сенсорний мультитач-екран з підтримкою до 20 дотиків - кілька учнів можуть одночасно працювати над завданням.
  • Висока роздільна здатність 4K UHD з антивідблисковим покриттям забезпечує комфортну роботу в яскравих класах.
  • Потужний процесор та графічний модуль - швидке завантаження інтерактивних симуляцій, робота з 3D-моделями.
  • Вбудовані ОС Android та OPS-модулі Windows для запуску будь-яких навчальних програм і додатків.
  • Інтегровані динаміки та мікрофони для відтворення мультимедіа та проведення відеоуроків.
  • Розширені інтерфейси (USB, HDMI, RJ45, Wi-Fi, Bluetooth) для підключення зовнішніх пристроїв і доступу до хмарних сервісів.

    • 2. Інтеграція в методику НУШ

    Інтерактивна панель підтримує ключові принципи НУШ:

  • Діяльнісний підхід - учні не просто слухають, а взаємодіють з матеріалом, виконують вправи на екрані.
  • STEM-освіта - робота з віртуальними лабораторіями, симуляціями фізичних, хімічних та біологічних процесів.
  • Критичне мислення - аналіз і обговорення інтерактивних презентацій, карт, інфографік.
  • Індивідуалізація навчання - адаптація матеріалу під рівень кожного учня, швидке перемикання між завданнями.
  • Інклюзивність - можливість збільшення шрифту, використання спеціальних додатків для дітей з особливими потребами.

    • 3. Переваги для педагогів

  • Миттєвий доступ до цифрових бібліотек та готових уроків.
  • Використання власних презентацій, відео та інтерактивних завдань.
  • Запис і збереження уроків для повторного перегляду та дистанційного навчання.
  • Легка інтеграція з документ-камерами, ноутбуками та планшетами.
  • Можливість проведення змішаного навчання - поєднання офлайн та онлайн формату.

    • 4. Результат для учнів та школи

    Використання інтерактивної панелі сприяє підвищенню мотивації, розвитку навичок командної роботи, цифрової грамотності та вміння застосовувати знання на практиці. Для школи це означає повноцінне впровадження стандартів НУШ та підвищення якості освітнього процесу.

    Сучасна інтерактивна панель для школи - це не просто інструмент демонстрації матеріалу, а комплексний освітній центр, який допомагає педагогам реалізувати вимоги НУШ, а учням - вчитися цікаво, ефективно та з використанням сучасних технологій.
     

