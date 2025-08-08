Сучасна гінекологія — виклики, проблеми, перспективи: інтерв’ю з доктором медичних наук Володимиром Тереховим

На YouTube-каналі Experts Club вийшло нове інтерв'ю з провідним українським акушером-гінекологом, доктором медичних наук Володимиром Тереховим, присвячене ключовим викликам і тенденціям у сучасній гінекології. Лікар із понад 15-річним досвідом ділиться спостереженнями про стан жіночого здоров'я, діагностику та лікування гінекологічних захворювань, а також про перспективи розвитку галузі в Україні та світі.

Основні теми розмови

• Проблеми пізньої діагностики: за словами Терехова, до 70% пацієнток звертаються за медичною допомогою вже на пізніх стадіях захворювань. Це стосується як онкології, так і запальних чи гормональних патологій.

• Репродуктивне здоров'я: особлива увага приділяється зниженню фертильності у жінок молодого віку, що набуває масового характеру й пов'язане зі способом життя, стресами та гормональними порушеннями.

• Роль профілактики: гість наголошує, що регулярні огляди й скринінги (зокрема, цитологія та УЗД) є ефективними методами раннього виявлення захворювань, зокрема раку шийки матки й яєчників.

• Розвиток технологій: обговорюються досягнення в галузі малоінвазивної хірургії, лапароскопії та нових методів діагностики.

В Україні, за даними МОЗ та міжнародних НКО, кожна третя жінка репродуктивного віку стикається з гінекологічним захворюванням - від міоми до ендометріозу. Щороку діагностується близько 4 500 випадків раку шийки матки, що робить його одним із найпоширеніших онкозахворювань серед жінок у країні.

У світі, за даними ВООЗ, гінекологічні патології виявляють у кожної другої жінки старше 30 років. Рак шийки матки щорічно забирає понад 300 тисяч життів, попри наявність засобів профілактики - вакцинації та скринінгу. Ендометріоз вражає до 10% жінок репродуктивного віку, а безпліддя - кожну сьому пару.

Доктор Володимир Терехов зазначає, що майбутнє гінекології полягає в інтеграції нових технологій, мультидисциплінарному підході, просвітництві пацієнтів і цифровізації медичної допомоги. Утім, усе це потребує інвестицій, реформ і підтримки з боку держави.

