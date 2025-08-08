Сучасна гінекологія — виклики, проблеми, перспективи: інтерв’ю з доктором медичних наук Володимиром Тереховим

На YouTube-каналі Experts Club
вийшло нове інтерв'ю з провідним українським акушером-гінекологом,
доктором медичних наук Володимиром Тереховим, присвячене ключовим
викликам і тенденціям у сучасній гінекології. Лікар із понад 15-річним
досвідом ділиться спостереженнями про стан жіночого здоров'я,
діагностику та лікування гінекологічних захворювань, а також про
перспективи розвитку галузі в Україні та світі.
Основні теми розмови
• Проблеми пізньої діагностики:
за словами Терехова, до 70% пацієнток звертаються за медичною допомогою
вже на пізніх стадіях захворювань. Це стосується як онкології, так і
запальних чи гормональних патологій.
• Репродуктивне здоров'я:
особлива увага приділяється зниженню фертильності у жінок молодого
віку, що набуває масового характеру й пов'язане зі способом життя,
стресами та гормональними порушеннями.
• Роль профілактики:
гість наголошує, що регулярні огляди й скринінги (зокрема, цитологія та
УЗД) є ефективними методами раннього виявлення захворювань, зокрема
раку шийки матки й яєчників.
• Розвиток технологій: обговорюються досягнення в галузі малоінвазивної хірургії, лапароскопії та нових методів діагностики.
В Україні, за даними МОЗ та
міжнародних НКО, кожна третя жінка репродуктивного віку стикається з
гінекологічним захворюванням - від міоми до ендометріозу. Щороку
діагностується близько 4 500 випадків раку шийки матки, що робить його
одним із найпоширеніших онкозахворювань серед жінок у країні.
У світі, за даними ВООЗ,
гінекологічні патології виявляють у кожної другої жінки старше 30 років.
Рак шийки матки щорічно забирає понад 300 тисяч життів, попри наявність
засобів профілактики - вакцинації та скринінгу. Ендометріоз вражає до
10% жінок репродуктивного віку, а безпліддя - кожну сьому пару.
Доктор Володимир Терехов зазначає,
що майбутнє гінекології полягає в інтеграції нових технологій,
мультидисциплінарному підході, просвітництві пацієнтів і цифровізації
медичної допомоги. Утім, усе це потребує інвестицій, реформ і підтримки з
боку держави.
Більше інформації у відео на YouTube-каналі Experts Club за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=dOh20BZmI9g
Підписатися на канал можна тут:
https://www.youtube.com/@ExpertsClub