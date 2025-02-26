Як відкрити ФОП









Реєстрація фізичної особи-підприємця (ФОП) - це важливий крок для легалізації власного бізнесу. Стати ФОПом в Україні можна як офлайн, так і онлайн, залежно від ваших уподобань та можливостей. Розкажемо покроково, як розпочати власну підприємницьку діяльність в Україні у 2025 році.

Крок 1: Визначення виду діяльності та вибір системи оподаткування

Перед початком реєстрації бізнесу необхідно:

Обрати види економічної діяльності (КВЕД). Визначтеся з напрямками, у яких плануєте працювати, та підберіть відповідні коди КВЕД. Перелік кодів доступний на сайті Держстату України.

Вибрати систему оподаткування. В Україні діють дві системи оподаткування для ФОП: загальна та спрощена. Спрощена поділяється на кілька груп, залежно від виду діяльності та обсягу доходу.

Обрати групу ФОП (для спрощеної системи). 1 група - для малого бізнесу без найманих працівників (доходи до 1,336 млн грн) ; 2 група - для підприємців з найманими працівниками (доходи до 6,672 млн грн); 3 група - для будь-якого типу бізнесу (доходи до 9,336 млн грн); 4 група - для сільськогосподарських товаровиробників, не має обмежень за доходом.

Крок 2: Підготовка необхідних документів

Для реєстрації ФОП вам знадобляться такі документи:

Паспорт громадянина України або ID-картка.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН).

Заява на реєстрацію фізичної особи-підприємця.

Заява про застосування спрощеної системи оподаткування (за необхідності).

Крок 3: Реєстрація ФОП

Існує два способи реєстрації підприємницької діяльності:

Офлайн. Зверніться до ЦНАПу за місцем вашої реєстрації. Подайте підготовлений пакет документів. Реєстрація зазвичай здійснюється протягом одного робочого дня.

Онлайн. Через портал "Дія" можна подати заяву на відкриття ФОП за 10 хвилин. Щоб скористатися цією можливістю, потрібен електронний підпис, який можна придбати у спеціалізованих акредитованих центрах або отримати безкоштовно через Приват24. Також можна створити "ДіяПідпис" в якості особистого ключа, що має юридичну силу і може використовуватися для подачі документів до держорганів.

Крок 4: Відкриття банківського рахунку ФОП

Після успішної реєстрації ви отримаєте виписку з Єдиного державного реєстру (ЄДР), яка підтверджує ваш статус підприємця. Далі рекомендується відкрити банківський рахунок для здійснення підприємницької діяльності - це можна зробити в будь-якому українському банку, що пропонує послуги для ФОП (ПриватБанк, Монобанк, Альфа-Банк та ін.)

Крок 5: Підключення інтернет-еквайрингу

Підприємці, які планують отримувати безготівкові платежі від клієнтів, можуть підключити послугу інтернет-еквайрингу через платіжного провайдера. Це дозволить приймати оплати онлайн, що особливо корисно для ФОП, які працюють у сфері електронної комерції та послуг (наприклад, інтернет-магазини, онлайн-курси тощо).

Якщо ви шукаєте надійного платіжного провайдера для швидкого підключення онлайн-оплат для бізнесу, зверніть увагу на iPay.ua. Це всеукраїнський сервіс, що пропонує комплексну інтеграцію платіжних рішень для сайту чи застосунку, надаючи вигідні умови та тарифи. Підключення є простим і швидким: достатньо залишити заявку на сайті https://ecom.ipay.ua/, підписати необхідні документи, і вже скоро ви зможете почати приймати онлайн-платежі на сайті чи в додатку.