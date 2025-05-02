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АНАЛІТИКА

Новый тренд в медицине: как врачи первичной помощи строят бизнес на гормонозаместительной терапии

10:11 02.05.2025 |

Прес-релізи

В последние годы в США наблюдается рост интереса к гормонозаместительной терапии (HRT) — особенно среди мужчин и женщин старше 40 лет, которые сталкиваются с возрастными изменениями, усталостью, снижением либидо и перепадами настроения. Этим спросом всё чаще пользуются врачи первичной помощи (primary care doctor, PCP), которые начинают предлагать HRT как отдельное направление в своей практике.



Что происходит?

Раньше гормональную терапию чаще назначали эндокринологи и гинекологи. Теперь же многие семейные врачи, терапевты и даже клиники общей практики добавляют HRT в список своих услуг — и это становится новым источником дохода и стабильного потока пациентов.


Почему это работает?

  1. Повышенный спрос: Люди старше 35–40 лет всё чаще ищут решения для нормализации гормонального фона — от снижения уровня тестостерона до симптомов менопаузы.
  2. Подписная модель: Некоторые клиники используют ежемесячные подписки с лабораторными анализами, консультациями и доставкой препаратов.
  3. Кэш-пациенты: Многие пациенты оплачивают HRT напрямую, минуя страховые компании, что делает услугу прибыльной.
  4. Телемедицина: Врачи предлагают консультации онлайн, расширяя географию обслуживания по всему штату или стране.

Как строится бизнес?

  • Создание отдельного направления: Обычно врачи выделяют hormone therapy в рамках своей общей практики — как "Wellness" или "Hormone Optimization".
  • Маркетинг: Используются соцсети, Google Ads и SEO с упором на фразы вроде “low testosterone treatment”, “menopause symptoms”, “bioidentical hormone therapy”.
  • Диагностика: Включает опрос, анализы крови, персонализированный подбор дозировок.
  • Лояльность пациентов: Многие остаются на HRT годами, что обеспечивает долгосрочный доход.

    • Кто лидирует?

    Крупные сети медцентров и частные практики, которые быстро адаптируются и предлагают:

  • Программы для мужчин (TRT – тестостероновая терапия)
  • Программы для женщин (эстроген, прогестерон, DHEA)
  • Индивидуальные протоколы с мониторингом каждые 3 месяца

    • Вывод: Гормонозаместительная терапия — это не просто медицинская услуга, а растущий рынок, в который всё активнее входят врачи первичной помощи. Правильно выстроенный бизнес вокруг HRT позволяет не только улучшать здоровье пациентов, но и создавать устойчивый доход для врачей.

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