Чем отличается сертифицированный перевод от нотариального?

Сейчас практически любой документ можно перевести с использованием Google переводчика. Однако все прекрасно понимают, что это дословный перевод, который не учитывает особенности языка. Именно поэтому текст получается поверхностным, безжизненным, а иногда и вовсе полностью искажённым.

Особенности юридического перевода

Если основная задача просто передать смысл произведения, то обычных программ для перевода вполне достаточно. Однако если цель — полностью передать смысл, с учетом всех деталей, то в таком случае применения специальных программ для перевода будет недостаточно. Качественно выполнит работу Бюро перекладів "Статус Ко". Это касается деловых документов, которые требуют высокой точности. Сложнее всего переводить юридические документы, так как они содержат огромное количество информации, касающейся законодательства. Поэтому любая ошибка или опечатка может дорого стоить. Таким образом, переводчику необходимо не только хорошо владеть языком, быть его носителем, но и разбираться в области права. В то же время хороший юрист, который неплохо знает иностранный язык, вряд ли сможет досконально перевести юридический документ. Это связано с особыми трактовками, и переводом важных понятий.

Сложности, возникающие при переводе юридических документов:

Основная особенность юридических текстов — насыщенность терминами и определениями. Сейчас в мире существует несколько правовых систем, которые существенно отличаются друг от друга.

Есть понятия, которые не встречаются в других юридических документах отдельных стран. Поэтому человек, который осуществляет нотариальный перевод документов , должен не просто хорошо разбираться в языке, но и полностью изучить право в конкретной стране.

Несмотря на то, что в США и некоторых странах Европы используется английский язык, всё же есть огромные различия в юридических документах и в целом в системе.

Можно ли перевести юридический текст самостоятельно?

Для юридического перевода свойственна эмоциональная нейтральность. Таким образом, нельзя, чтобы переводчик эмоционально реагировал на какую-то информацию. Текст должен быть обезличенным, не выражая эмоционального отношения человека. Юридический текст насыщен однообразными и однородными слова, поэтому тексты достаточно сложно читать. Однако это необходимо, чтобы беспрепятственно понимать, о чём идёт речь. Ведь основная задача юриспруденции — защита или обвинение человека. Для этого необходимо точно и без эмоционально излагать информацию.

Любые ошибки в юридическом переводе могут привести к серьёзным последствиям. Именно поэтому необходимо обращаться за помощью к специалистам, и ни в коем случае не пытаться перевести юридический текст самостоятельно.