Как работать фрилансером-переводчиком в Украине





Всемирная эпидемия коронавируса, а также сопутствующий её глобальный карантин показали, прежде всего, сотрудникам и менеджерам сферы услуг, что для эффективной работы не нужно ходить в офис. Именно поэтому большое количество в Украине фирм обошлись без массовых сокращений, некоторые даже следовали всем нормальным процедурам оборота кадров, расширяя штат и не прерывая поиск новых сотрудников. Прежде всего, это касается сферы IT и международного бизнеса. Не обделенными, в том числе, остались и переводчики. Будучи достаточно востребованной профессией в Украине, языковые специалисты чувствуют себя более, чем уверенно, работая на фрилансе или удалённо.

Есть ли перспективы у фрилансеров-переводчиков в Украине?

С полной уверенностью, можно ответить - да. В Украине работа в режиме фриланса уже достаточно давно популярна и многие ресурсы поиска работы и соискателей постоянно содержат объявления, ищущие именно свободных искателей. О зарубежных фриланс платформах, таких, как TheWordPoint, и нечего говорить. При этом, работы, которые предлагают различные фирмы, и частные работодатели варьируются не только по оплате, но и по роду, что не заставит скучать даже наиболее засидевшихся дома фрилансеров. Но каково оно - работать фрилансером-переводчиком в Украине?

В целом, достаточно неплохо. Огромная доля фирм, предлагающих работу фрилансером, эквивалентную полному рабочему дню, предлагают в среднем от 15 000 до 20 000 грн в месяц. В среднем же, фрилансеры-переводчики получают около 12 000. В целом, на этом большинство внешних факторов, определяющих качество работы фрилансеров-переводчиков в Украине, заканчивается. Всё остальное зависит уже от самого переводчика, ведь фрилансер - сам себе начальник, офис и сотрудники. Хотя работа фрилансера и кажется простой и радужно свободной, всё же для того, чтобы быть себе начальником, нужно быть очень ответственным человеком, давать себе отчёт и учитывать некоторые аспекты самоорганизации. Вот лишь некоторые из них:

Организация рабочего графика. С этого пункта стоит начинать планировать свою работу в качестве фрилансера, ведь именно этот пункт поможет вам балансировать между работой и личной жизнью, а также позволит вам определить постоянный уровень вашего заработка. Ввиду того, что вы не привязаны к конкретному месту и времени работы, работать стоит именно тогда, когда вам работается наиболее эффективно. Это может быть как дневное, так и ночное время, как будние дни, так и выходные. Если вы еще не знаете на какое время приходится пик вашей эффективности - понаблюдайте за собой и поэкспериментируете. Уже в течении двух недель вы сможете сформировать четкий график.

Организация рабочего места. Для эффективной и продолжительной работы на одном месте, фрилансеру-переводчику понадобится максимальный комфорт. Это касается не только мягкости стула, а также и инфраструктуры вашего рабочего места и досягаемости всего нужного инвентаря. Часто рекомендуется располагать все предметы, участвующие в вашей непосредственной работе на расстоянии вытянутой руки, чтобы не бегать за ними по комнате и тратить время, которое можно было бы посвятить рабочим процессам.

Не полагайтесь на одного работодателя. Работая фрилансером, вы, по сути, - сами себе работодатель. А вот платформ и компаний, предлагающих работу с переводами фрилансерам - много. Самое главное - найти максимально благоприятную для вас. С эти могут помочь рейтинговые сервисы, такие, как IsAccurate, рейтинги у которых составляются самими переводчиками и которые регулярно обновляются. Оценивать платформы следует по критериям требований к качеству, оплаты труда, срочность работ, а также возможность брать определенное количество разных работ.

Безопасность превыше всего. Несмотря на огромное количество плюсов работы фрилансера, есть также и некоторые недостатки, один из которых - ненадежность каждого индивидуального рабочего договора. Поэтому, принимая каждую работу, старайтесь документировать все инструкции и условия в надежном виде.

Работа фрилансером - это большая свобода, но и большая ответственность

Да, вы - сами себе начальник и царь, сами выбираете, над чем и когда вам работать. Но не стоит также забывать, что такого рода самостоятельность также требует огромной ответственности. Необходимо хорошо организовать свой график, рабочие процессы, рабочее месте, а также поиск работ. Только так вы сможете обеспечить себя высококачественными условиями труда, достойным заработком и интересной работой.