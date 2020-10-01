Финансовые новости
- |
- 01.10.20
- |
- 13:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Как работать фрилансером-переводчиком в Украине
11:11 01.10.2020 |
Всемирная эпидемия коронавируса, а также сопутствующий её глобальный
карантин показали, прежде всего, сотрудникам и менеджерам сферы услуг, что для эффективной
работы не нужно ходить в офис. Именно поэтому большое количество в Украине фирм
обошлись без массовых сокращений, некоторые даже следовали всем нормальным процедурам
оборота кадров, расширяя штат и не прерывая поиск новых сотрудников. Прежде всего,
Есть ли перспективы у фрилансеров-переводчиков в Украине?
С полной уверенностью, можно ответить - да. В Украине работа в режиме фриланса уже достаточно давно популярна и многие ресурсы поиска работы и соискателей постоянно содержат объявления, ищущие именно свободных искателей. О зарубежных фриланс платформах, таких, как TheWordPoint, и нечего говорить. При этом, работы, которые предлагают различные фирмы, и частные работодатели варьируются не только по оплате, но и по роду, что не заставит скучать даже наиболее засидевшихся дома фрилансеров. Но каково оно - работать фрилансером-переводчиком в Украине?
В целом, достаточно неплохо. Огромная доля фирм, предлагающих работу фрилансером, эквивалентную полному рабочему дню, предлагают в среднем от 15 000 до 20 000 грн в месяц. В среднем же, фрилансеры-переводчики получают около 12 000. В целом, на этом большинство внешних факторов, определяющих качество работы фрилансеров-переводчиков в Украине, заканчивается. Всё остальное зависит уже от самого переводчика, ведь фрилансер - сам себе начальник, офис и сотрудники. Хотя работа фрилансера и кажется простой и радужно свободной, всё же для того, чтобы быть себе начальником, нужно быть очень ответственным человеком, давать себе отчёт и учитывать некоторые аспекты самоорганизации. Вот лишь некоторые из них:
Организация рабочего графика. С этого пункта стоит начинать планировать свою работу в качестве фрилансера, ведь именно этот пункт поможет вам балансировать между работой и личной жизнью, а также позволит вам определить постоянный уровень вашего заработка. Ввиду того, что вы не привязаны к конкретному месту и времени работы, работать стоит именно тогда, когда вам работается наиболее эффективно. Это может быть как дневное, так и ночное время, как будние дни, так и выходные. Если вы еще не знаете на какое время приходится пик вашей эффективности - понаблюдайте за собой и поэкспериментируете. Уже в течении двух недель вы сможете сформировать четкий график.
Организация рабочего места. Для эффективной и продолжительной работы на одном месте, фрилансеру-переводчику понадобится максимальный комфорт. Это касается не только мягкости стула, а также и инфраструктуры вашего рабочего места и досягаемости всего нужного инвентаря. Часто рекомендуется располагать все предметы, участвующие в вашей непосредственной работе на расстоянии вытянутой руки, чтобы не бегать за ними по комнате и тратить время, которое можно было бы посвятить рабочим процессам.
Не полагайтесь на одного работодателя. Работая фрилансером, вы, по сути, - сами себе работодатель. А вот платформ и компаний, предлагающих работу с переводами фрилансерам - много. Самое главное - найти максимально благоприятную для вас. С эти могут помочь рейтинговые сервисы, такие, как IsAccurate, рейтинги у которых составляются самими переводчиками и которые регулярно обновляются. Оценивать платформы следует по критериям требований к качеству, оплаты труда, срочность работ, а также возможность брать определенное количество разных работ.
Безопасность превыше всего. Несмотря на огромное количество плюсов работы фрилансера, есть также и некоторые недостатки, один из которых - ненадежность каждого индивидуального рабочего договора. Поэтому, принимая каждую работу, старайтесь документировать все инструкции и условия в надежном виде.
Работа фрилансером - это большая свобода, но и большая ответственность
Да, вы - сами себе начальник и царь, сами выбираете, над чем и когда вам работать. Но не стоит также забывать, что такого рода самостоятельность также требует огромной ответственности. Необходимо хорошо организовать свой график, рабочие процессы, рабочее месте, а также поиск работ. Только так вы сможете обеспечить себя высококачественными условиями труда, достойным заработком и интересной работой.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|ЕБРР ухудшил прогноз спада ВВП Украины в 2020г до 5,5% и роста в 2021г до 3%
ТОП-НОВОСТИ
|Лебединая песня Витольда. Как дед Маши Фокиной помог Ермаку затушевать «Вагнергейт»
|Печатать или не печатать. «Количественное смягчение» от НБУ убьет украинскую экономику
|Рада поддержала отмену пленарных заседаний в четверг и пятницу из-за роста заболеваемости COVID-19 среди депутатов
|Присяжные в деле Шеремета. Какую роль они должны сыграть по замыслу Банковой
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Магазин запчастей для бытовой техники
|Когда и зачем меняют тазобедренный сустав: консультация ортопеда
|Покраска стен и плиточник в городе Киев
|Завод весодозирующего оборудования — производство и продажа электронных весов
|Переваги покупки автотоварів в інтернет-магазині
|Ремонт актуатора турбины
Это интересно
|80% фишинговых сайтов, выявленных во 2 квартале 2020 года, использовали SSL-сертификаты
|«Дія»: Теперь своим техпаспортом можно поделиться с другим водителем — Минцифры
|Проблемы беспилотного подразделения Uber: Беспилотник не может проехать и километра, несмотря на $2,5 млрд инвестиций
|Epic и Apple отказались от присяжных и настояли на рассмотрении судом дела о Fortnite
|6,7 секунды до «сотни» и лонч-контроль: представлен Ford Puma ST
|Смартфон LG Wing 5G с поворотным экраном оценён в $999. Продажи начнутся 15 октября
|Первый в мире ноутбук с гибким экраном — Thinkpad X1 Fold — уже можно заказать за $2499