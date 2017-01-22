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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Обзор цен на вторичном рынке жилой недвижимости Киева: итоги 2016 года

22:09 19.01.2017 |

Киев

 

В декабре 2016 г. средняя стоимость представленных к продаже 1-4-комнатных квартир отмечена на уровне 35060 грн./кв.м, относительно января, средняя цена уменьшилась на 4,4%. В долларовом эквиваленте средневзвешенная цена предложения уменьшилась на 11,3% до 1308 долл. США/кв. м.

Динамика средневзвешенной цены предложения на вторичном рынке жилья

 

Относительно декабря 2013 года средневзвешенная стоимость 1 кв. м квартир в гривнах увеличилась на 120,2%, а в долларах уменьшились на 34,3%.

Ценовая ситуация на вторичном рынке жилой недвижимости

За 2016 год уменьшилась средняя цена предложения 20% квартир низкого ценового сегмента - на 3,4%, до 19993 грн./кв.м, а в 20% высшего ценового сегмента - на 3,3% до 61506 грн./кв.м. В долларовом эквиваленте снижение составило в 20% «дешевых» квартир 10,3%, до 746 долл./кв.м, а в 20% «дорогих» - 10,3%, до 2295 долл./кв.м. Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») увеличился с января по декабрь 2016 года на 0,01 и составил 3,08.

Динамика стоимости 1 кв. м «дешевого» и «дорогого» жилья в Киеве.

 

Уменьшение средних цен в 2016 году наблюдалось на квартиры, расположенные на Левом берегу Киева - на 4,9%, на Правом берегу - на 5,2%, и в Центре Киева - на 3,9%.

В долларовом эквиваленте средняя цена предложения квартир уменьшилась на Левом берегу Киева - на 11,7%, на Правом берегу - на 12,1%, в Центре Киева - на 10,8%.

Средние цены представленных к продаже квартир по расположению и количеству комнат, декабрь 2016 г.

Расположение

Кол-во комнат

К-во квартир

Ср.общая пл., кв.м

Ср.цена,грн

Ср. цена, грн/кв.м

Изм. к янв. в грн.,%

Ср.

цена, $

Ср. цена, $/кв.м

Изм. к янв. в $, %

В целом по Киеву

22 410

69

2 583 001

35 060

-4,4

96 375

1 308

-11,3

Левый берег

7 068

65

1 796 297

27 363

-4,9

67 022

1 021

-11,7


1-комн.

2 263

43

1 190 833

27 776

-6,0

44 431

1 036

-12,7


2-комн.

2 129

62

1 766 469

27 981

-2,8

65 908

1 044

-9,8


3-комн.

2 298

83

2 261 046

26 643

-5,6

84 363

994

-12,4


4-комн.

378

105

2 763 699

25 798

-6,8

103 117

963

-13,5

Правый берег

10 804

66

2 189 758

32 013

-5,2

81 702

1 194

-12,1


1-комн.

3 349

42

1 297 180

30 779

-5,3

48 398

1 148

-12,1


2-комн.

3 509

62

2 082 687

32 648

-3,7

77 707

1 218

-10,7


3-комн.

3 374

85

2 840 205

32 030

-6,4

105 972

1 195

-13,2


4-комн.

572

115

4 235 816

35 245

-4,6

158 047

1 315

-11,5

Центр

4 538

85

4 744 528

54 303

-3,9

177 024

2 026

-10,8


1-комн.

907

48

2 302 935

48 207

-6,0

85 921

1 799

-12,7


2-комн.

1 569

70

3 889 972

54 741

-3,3

145 140

2 042

-10,3


3-комн.

1 624

105

6 078 326

57 105

-2,7

226 789

2 131

-9,7


4-комн.

438

144

7 916 300

54 971

-2,5

295 377

2 051

-9,5



С января по декабрь 2016 года, отмечено уменьшение стоимости во всех районах Киева от 1,9% в Шевченковском до 13,5% в Подольском районе. В долларовом эквиваленте снижение средних цен составило от 8,9% до 19,7%.

Средние цены представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева, декабрь 2016 г.

 Район

Кол-во комнат

К-во квартир

Ср. общая пл., кв.м

Ср.цена,грн

Ср. цена, грн/кв.м

Изм. к янв.

в грн.,%

Ср.

цена, $

Ср. цена, $/кв.м

Изм. к

янв. в $, %

В целом по Киеву

22 410

69

2 583 001

35 060

-4,4

96 375

1 308

-11,3


1-комн.

6 519

43

1 400 196

32 161

-4,6

52 242

1 200

-11,4


2-комн.

7 207

64

2 382 729

36 079

-3,4

88 902

1 346

-10,4

3-комн.

7 296

89

3 378 555

35 915

-5,0

126 058

1 340

-11,8


4-комн.

1 388

122

4 996 329

38 897

-3,1

186 424

1 451

-10,0

Голосеевский

2 568

69

2 462 708

34 095

-7,4

91 886

1 272

-14,0


1-комн.

876

44

1 357 078

30 670

-8,9

50 634

1 144

-15,5


2-комн.

832

66

2 408 328

35 603

-8,8

89 855

1 328

-15,4


3-комн.

720

92

3 356 951

35 543

-4,6

125 252

1 326

-11,5


4-комн.

140

127

5 105 005

39 121

2,7

190 485

1 460

-4,7

Дарницкий

3 356

69

1 985 004

28 374

-4,7

74 062

1 059

-11,6


1-комн.

1 125

44

1 264 330

28 238

-6,5

47 173

1 054

-13,2


2-комн.

987

67

1 997 662

29 218

-2,0

74 534

1 090

-9,1


3-комн.

1 064

90

2 546 635

27 905

-5,4

95 019

1 041

-12,2


4-комн.

180

111

3 099 952

27 370

-5,4

115 658

1 021

-12,2

Деснянский

1 418

61

1 392 713

23 453

-4,6

51 964

875

-11,5


1-комн.

450

39

970 725

24 830

-3,2

36 219

926

-10,2


2-комн.

347

57

1 386 961

24 545

-1,8

51 749

916

-8,9


3-комн.

535

77

1 674 091

22 013

-6,7

62 463

821

-13,5


4-комн.

86

90

1 873 569

20 795

-11,0

69 909

776

-17,4

Днепровский

2 294

62

1 769 698

28 302

-5,5

66 030

1 056

-12,3


1-комн.

688

42

1 214 620

28 948

-6,8

45 319

1 080

-13,5


2-комн.

795

59

1 645 087

27 944

-5,1

61 380

1 043

-12,0


3-комн.

699

79

2 275 573

28 264

-5,2

84 904

1 055

-12,1


4-комн.

112

106

2 906 783

27 112

-4,6

108 459

1 012

-11,5

Оболонский

1 630

67

2 570 021

36 047

-4,2

95 890

1 345

-11,1


1-комн.

482

40

1 473 394

35 666

-3,6

54 973

1 331

-10,6


2-комн.

450

61

2 281 739

35 790

-3,1

85 130

1 335

-10,1


3-комн.

589

84

3 272 118

36 072

-5,3

122 087

1 346

-12,1


4-комн.

109

116

4 815 583

38 653

-4,5

179 686

1 442

-11,3

Печерский

3 020

84

4 868 163

55 784

-2,8

181 635

2 081

-9,8


1-комн.

650

47

2 325 348

48 796

-3,1

86 757

1 821

-10,1


2-комн.

1 056

70

4 032 076

56 415

-2,0

150 441

2 105

-9,0


3-комн.

1 043

106

6 396 448

59 023

-2,6

238 655

2 202

-9,7


4-комн.

271

145

8 343 212

57 621

-0,9

311 308

2 150

-8,0

Подольский

1 400

64

2 001 376

30 322

-13,5

74 675

1 131

-19,7


1-комн.

446

41

1 132 276

27 880

-16,6

42 247

1 040

-22,6


2-комн.

500

65

2 079 352

31 273

-8,6

77 583

1 167

-15,2


3-комн.

401

82

2 590 283

31 038

-14,4

96 649

1 158

-20,6


4-комн.

53

108

4 123 616

36 474

-8,7

153 858

1 361

-15,3

Святошинский

1 723

62

1 683 144

26 994

-7,0

62 799

1 007

-13,7


1-комн.

532

40

1 106 219

27 526

-5,6

41 273

1 027

-12,4


2-комн.

506

59

1 621 196

27 013

-6,9

60 489

1 008

-13,7


3-комн.

569

78

2 093 237

26 673

-8,4

78 100

995

-15,0


4-комн.

116

99

2 587 687

26 041

-7,0

96 549

972

-13,7

Соломенский

2 309

67

2 153 471

31 253

-5,4

80 349

1 166

-12,2


1-комн.

648

42

1 359 803

31 548

-0,4

50 734

1 177

-7,6


2-комн.

788

60

1 942 011

31 079

-7,5

72 461

1 160

-14,1


3-комн.

769

87

2 756 230

30 808

-7,7

102 839

1 149

-14,3


4-комн.

104

123

4 243 906

34 020

-1,4

158 343

1 269

-8,5

Шевченковский

2 692

76

3 454 399

43 238

-1,9

128 889

1 613

-8,9


1-комн.

622

44

1 684 744

37 791

-3,1

62 858

1 410

-10,1


2-комн.

946

64

2 888 821

43 715

1,1

107 788

1 631

-6,2


3-комн.

907

96

4 508 247

45 309

-2,2

168 211

1 691

-9,3


4-комн.

217

135

6 587 681

48 111

-4,9

245 798

1 795

-11,8



Динамика изменения предложения квартир на вторичном рынке жилья

 

С декабря 2013 г. по декабрь 2016 г. количество предложения на вторичном рынке жилья Киева увеличилось на 30,5% и составило 22410 квартир.

Структура представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилья

Структурный состав предложения квартир в целом за год не претерпел значительных изменений. С начала года на 1% с 33 до 32% уменьшилась доля представленных к продаже квартир расположенных на Левом берегу Киева, и, соответственно, на тот же 1% увеличилась доля квартир на Правом берегу Киева - до 48%. Остальная часть квартир (20%) расположены в центре Киева.

Увеличилась доля предложения однокомнатных квартир на 1% - за счет уменьшения доли четырехкомнатных квартир - на тот же 1%.

С января 2016 года уменьшилась доля представленных к продаже квартир в Дарницком, Святошинском и Деснянском районах - по 1%. Увеличилась доля квартир расположенных в Печерском, Голосеевском и Подольском районах - по 1%. В Шевченковском, Днепровском, Соломенском и Оболонском районах доля предложения осталась без изменения.
 

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20.01 НБУ со­хра­нил объ­ем ОВГЗ в сво­ем порт­фе­ле на уровне 383,3 млрд гри­вен, бан­ки уве­ли­чи­ли на 12,45 млн гри­вен до 254,8 млрд гри­вен 20 ян­ва­ря

20.01 При­ват­банк ис­клю­ча­ет воз­мож­ный арест сво­их кор­с­че­тов

20.01 НКЦБФР кон­ста­ти­ру­ет умень­ше­ние объ­е­ма бир­же­вых кон­трак­тов с цен­ны­ми бу­ма­га­ми на 17,21% до 236,95 млрд гри­вен в 2016

20.01 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 20 ян­ва­ря

20.01 Со­сто­я­ние меж­бан­ков­ско­го ва­лют­но­го рын­ка Укра­и­ны 20 ян­ва­ря

20.01 Ощад­банк, Укр­га­з­банк и фин­ком­па­ния "Мор­ган кепитал" при­со­еди­ни­лись к ра­моч­но­му до­го­во­ру финан­со­вой ре­струк­ту­ри­за­ции

20.01 Бир­жи АТР за­кры­лись раз­но­на­прав­лен­но на дан­ных из Ки­тая и пе­ред ина­у­гу­ра­ци­ей Трам­па

20.01 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 20 ян­ва­ря

20.01 НБУ про­дал 19 ян­ва­ря бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 14 348 млн гри­вен

20.01 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там уве­ли­чил­ся до 12,40%, по ва­лют­ным СВОП сни­зил­ся до 12,58% 19 ян­ва­ря

20.01 19 ян­ва­ря объ­ем тор­гов дол­ла­ром на меж­бан­ке уве­ли­чил­ся на $15,9 млн до $131,8 млн

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20.01 Сто­и­мость зо­ло­та вы­рос­ла на фоне ина­у­гу­ра­ци­он­ной ре­чи Трам­па

20.01 Бри­тан­ские спе­ци­а­ли­сты про­во­дят внеш­ний аудит си­сте­мы Ми­но­бо­ро­ны по борь­бе с кор­руп­ци­ей - Пол­то­рак

20.01 В ян­ва­ре-но­яб­ре объ­ем на­зна­чен­ных суб­си­дий на опла­ту жил­ко­му­слуг уве­ли­чил­ся в 2,4 ра­за до 5,7 млрд гри­вен

20.01 Нефть до­ро­жа­ет в пят­ни­цу, Brent у $55,4 за бар­рель

20.01 До­ля "Нафтогаза" в им­пор­те га­за в Укра­и­ну в 2016г со­ста­ви­ла 74%

20.01 Обо­рот роз­нич­ной тор­гов­ли Укра­и­ны за 2016г вы­рос на 4% - Гос­стат

20.01 Укра­и­на на­де­ет­ся по­лу­чить еще 8 тран­шей кре­ди­та МВФ на $9,9 млрд до 2019

20.01 Оме­лян: пе­ре­да­ча "Укрзализныци" в управ­ле­ние пра­ви­тель­ства - это во­прос ее ре­фор­мы

20.01 Со­вет НБУ ре­ко­мен­ду­ет Ка­б­ми­ну рав­но­мер­но воз­ме­щать НДС в те­че­ние го­да

20.01 Укра­ин­ский ры­нок сжи­жен­но­го га­за в 2016г вы­рос на 30% - "А-95"

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20.01 Опуб­ли­ко­ван рей­тинг го­ро­дов по объ­е­му ин­ве­сти­ций в ком­мер­че­скую не­дви­жи­мость

20.01 Рост эко­но­ми­ки Ки­тая упал до са­мо­го низ­ко­го уров­ня с 1990 го­да

20.01 Тур­ция от­ка­за­лась от тре­бо­ва­ния не­мед­лен­ной от­став­ки Аса­да

20.01 Bloomberg: Со­рос про­гно­зи­ру­ет из­ме­не­ние к худ­ше­му на фон­до­вом рын­ке

20.01 Western Union за­пла­тит $586 млн штра­фа за уча­стие в мо­шен­ни­че­ской схе­ме

20.01 Йел­лен под­дер­жи­ва­ет плав­ное по­вы­ше­ние про­цент­ных ста­вок ФРС, ее не тре­во­жит уси­ле­ние ин­фля­ции

20.01 В "тунеядцы" в Бе­ла­ру­си за­пи­са­ли да­же тру­до­вых ми­гран­тов

19.01 В Лон­доне за­вер­ши­лись слу­ша­ния по ис­ку Рос­сии к Укра­ине о $3 млрд

19.01 По­ли­ти­че­ский кри­зис в Гам­бии: что бу­дет даль­ше?

19.01 Став­ки ЕЦБ оста­нут­ся низ­ки­ми на­дол­го, QE мо­жет быть про­дле­на и рас­ши­ре­на - Дра­ги

19.01 "Ис­лам­ское государство" за год по­те­ря­ло чет­верть тер­ри­то­рии

19.01 ЕЦБ про­гно­зи­ру­е­мо со­хра­нил став­ки и па­ра­мет­ры про­грам­мы QE

19.01 Прав­да об эко­но­ми­че­ской войне в Ве­не­су­э­ле

19.01 Трамп за­пла­тил $25 млн по де­лу о мо­шен­ни­че­стве

19.01 От­ток ка­пи­та­ла из Ки­тая в 2016 го­ду со­кра­тил­ся на 2,2% - до $728 млрд

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19.01 Об­зор рын­ка част­ных до­мов Ки­е­ва: ито­ги 2016 го­да

19.01 Об­зор рын­ка част­ных до­мов в при­го­ро­де Ки­е­ва: ито­ги 2016 го­да

19.01 Об­зор рын­ка но­востро­ек Ки­е­ва: ито­ги 2016 го­да

19.01 Об­зор цен на вто­рич­ном рын­ке жи­лой не­дви­жи­мо­сти Ки­е­ва: ито­ги 2016 го­да

18.01 Укра­и­на за­ня­ла 42-е ме­сто в рей­тин­ге ин­но­ва­ци­он­ных эко­но­мик ми­ра – Bloomberg

18.01 Клич­ко по­обе­щал от­крыть стан­цию мет­ро "Львов­ская брама" в 2018 го­ду

16.01 Ту­ка про­гно­зи­ру­ет, что про­цесс осво­бож­де­ния ок­ку­пи­ро­ван­ных тер­ри­то­рий Дон­бас­са нач­нет­ся осе­нью 2017г

13.01 Ки­ев­лян при­зы­ва­ют пла­тить за газ толь­ко по пря­мым пла­теж­кам "Киевгаза"

12.01 Сто­и­мость стро­и­тель­ства в Ки­е­ве в 2016г вы­рос­ла на 10% - экс­перт

12.01 Экс­пер­ты: при­чи­на де­кабрь­ско­го бл­эка­у­та в Ки­е­ве - ха­кер­ская ата­ка

05.01 Для че­го в Ки­е­ве ску­па­ют квар­ти­ры

03.01 Об­зор рын­ка част­ных до­мов в при­го­ро­де Ки­е­ва: ок­тябрь – де­кабрь 2016 г.

03.01 Об­зор рын­ка част­ных до­мов Ки­е­ва: ок­тябрь – де­кабрь 2016 г.

03.01 Об­зор цен на вто­рич­ном рын­ке жи­лой не­дви­жи­мо­сти Ки­е­ва: де­кабрь 2016 г.

03.01 Об­зор рын­ка но­востро­ек Ки­е­ва: де­кабрь 2016 г.

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20.01 Но­вый по­ли­ти­че­ский се­зон ак­ту­а­ли­зи­ро­вал раз­го­во­ры о гря­ду­щей са­мо­лик­ви­да­ции Оп­по­зи­ци­он­но­го бло­ка

20.01 Бри­тан­ские спе­ци­а­ли­сты про­во­дят внеш­ний аудит си­сте­мы Ми­но­бо­ро­ны по борь­бе с кор­руп­ци­ей - Пол­то­рак

20.01 Ра­да за­кры­ла 5-ю сес­сию, оче­ред­ная от­кро­ет­ся 7 фев­ра­ля

20.01 Хо­ма Пе­ре­мышль­ский. По­че­му Вар­ша­ва долж­на бла­го­да­рить СБУ

19.01 Ра­да да­ла со­гла­сие на до­пуск ино­стран­ных под­раз­де­ле­ний для уча­стия в во­ен­ных уче­ни­ях на тер­ри­то­рии Укра­и­ны в 2017 го­ду

19.01 Ляш­ко хо­чет, чтобы зе­мель­ная ре­фор­ма за­ви­се­ла от Рос­сии – Му­шак

19.01 О чем пред­се­да­тель ОБСЕ до­го­во­рил­ся с Крем­лем

18.01 "Са­мо­поміч" на­би­ва­ет­ся в во­жди зра­до­фи­лов

17.01 За­чем Клич­ко в Да­во­се ре­шил при­мкнуть к "бо­лез­нен­но­му миру" Пин­чу­ка

17.01 Швей­ца­рия вы­де­ля­ет $100 млн финан­со­вой по­мо­щи Укра­ине - По­ро­шен­ко

17.01 Укра­и­на со­бе­рет и по­даст в суд ООН до­ка­за­тель­ства тер­ро­риз­ма РФ - Клим­кин

17.01 Глав­ная во­ен­ная про­ку­ра­ту­ра по­лу­чи­ла от сек­ре­та­ри­а­та ООН фо­то­ко­пию за­яв­ле­ния Яну­ко­ви­ча с прось­бой вве­сти вой­ска РФ в Укра­и­ну - Лу­цен­ко

17.01 Ра­да не смог­ла вклю­чить в по­вест­ку дня за­ко­но­про­ект о до­пус­ке ино­стран­ных войск для уча­стия в уче­ни­ях

16.01 Ко­ло­мой­ский мо­жет об­ва­лить це­ны на "зо­ло­тые акции" в Ра­де

16.01 По­ро­шен­ко по­ру­чил МИД пе­ре­дать иск в суд ООН по на­ру­ше­нию Рос­си­ей кон­вен­ций ка­са­тель­но финан­си­ро­ва­ния тер­ро­риз­ма и ра­со­вой дис­кри­ми­на­ции

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20.01 Cadillac при­ду­мал для ав­то­мо­би­лей свой Netflix

20.01 Бу­дем ли мы жить до 100 лет - и ра­бо­тать всю жизнь?

20.01 За­дер­жан­но­го в Ис­па­нии рос­си­я­ни­на об­ви­ня­ют в со­зда­нии бан­ков­ско­го тро­я­на

20.01 В Лон­доне за­пре­тят остав­лять ма­ши­ны с ра­бо­та­ю­щим мо­то­ром

20.01 Samsung за­па­тен­то­ва­ла че­хол для смарт­фо­на, осна­щён­ный соб­ствен­ным экра­ном E Ink

20.01 Uber вы­пла­тит вла­стям США $20 млн за об­ман во­ди­те­лей

19.01 Но­вые смарт­фо­ны Apple iPhone по­лу­чат тех­но­ло­гию быст­рой бес­про­вод­ной за­ряд­ки

19.01 Opel за­ме­нил ми­ни­вэн Meriva крос­со­ве­ром Crossland X

19.01 Как ра­бо­та в от­кры­том офи­се вре­дит на­шей ум­ствен­ной де­я­тель­но­сти

19.01 Ford Mustang по­лу­чил де­ся­ти­сту­пен­ча­тый "автомат"

19.01 Трамп за­пла­тил $25 млн по де­лу о мо­шен­ни­че­стве

19.01 LG начнёт осна­щать го­ло­со­вым управ­ле­ни­ем все кон­ди­ци­о­не­ры в 2018 го­ду

19.01 Amazon по­мо­жет бес­пи­лот­ни­кам вы­би­рать по­ло­су дви­же­ния

19.01 Но­вый сти­лус Apple Pencil на­учат при­маг­ни­чи­вать­ся к кор­пу­су план­ше­та для транс­пор­ти­ров­ки

18.01 В Breitling сде­ла­ли ча­сы для вла­дель­цев мощ­ней­ше­го Bentley

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20.01 Бу­дем ли мы жить до 100 лет - и ра­бо­тать всю жизнь?

19.01 Как ра­бо­та в от­кры­том офи­се вре­дит на­шей ум­ствен­ной де­я­тель­но­сти

12.01 Двух­лет­ний экс­пе­ри­мент по вве­де­нию ше­сти­ча­со­во­го ра­бо­че­го дня в Шве­ции по­до­шел к кон­цу. Ре­зуль­тат ока­зал­ся со­мни­тель­ным

06.01 Как циф­ро­вые тех­но­ло­гии из­ме­ни­ли ста­рые офис­ные тра­ди­ции

29.12 Apple воз­гла­ви­ла спи­сок са­мых вли­я­тель­ных брен­дов

28.12 Как вы­чис­лить со­труд­ни­ков, со­би­ра­ю­щих­ся уво­лить­ся

22.12 Google об­ви­ни­ли в шпи­о­на­же за со­труд­ни­ка­ми

20.12 Офис от­кры­то­го ти­па - му­че­ние или удо­воль­ствие?

13.12 Мил­ли­о­нер­ша из тру­до­во­го ла­ге­ря: ис­то­рия успе­ха Чжан Синь и SOHO China

12.12 "Офис­ный брак" де­ла­ет нас счаст­ли­вее

12.12 Ком­па­ния Huawei вы­рос­ла втрое бла­го­да­ря кор­по­ра­тив­ной куль­ту­ре

09.12 Прав­да ли, что оба­я­ние за­ви­сит от то­го, как быст­ро че­ло­век со­об­ра­жа­ет?

07.12 10 са­мых бо­га­тых звезд YouTube в 2016 го­ду

06.12 Forbes на­звал са­мых вы­со­ко­опла­чи­ва­е­мых спортс­ме­нов в ис­то­рии

06.12 Топ-10 луч­ших биз­нес-школ 2016 го­да

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