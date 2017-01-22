В декабре 2016 г. средняя стоимость представленных к продаже 1-4-комнатных квартир отмечена на уровне 35060 грн./кв.м, относительно января, средняя цена уменьшилась на 4,4%. В долларовом эквиваленте средневзвешенная цена предложения уменьшилась на 11,3% до 1308 долл. США/кв. м.

Динамика средневзвешенной цены предложения на вторичном рынке жилья

Относительно декабря 2013 года средневзвешенная стоимость 1 кв. м квартир в гривнах увеличилась на 120,2%, а в долларах уменьшились на 34,3%.

Ценовая ситуация на вторичном рынке жилой недвижимости

За 2016 год уменьшилась средняя цена предложения 20% квартир низкого ценового сегмента - на 3,4%, до 19993 грн./кв.м, а в 20% высшего ценового сегмента - на 3,3% до 61506 грн./кв.м. В долларовом эквиваленте снижение составило в 20% «дешевых» квартир 10,3%, до 746 долл./кв.м, а в 20% «дорогих» - 10,3%, до 2295 долл./кв.м. Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») увеличился с января по декабрь 2016 года на 0,01 и составил 3,08.

Динамика стоимости 1 кв. м «дешевого» и «дорогого» жилья в Киеве.

Уменьшение средних цен в 2016 году наблюдалось на квартиры, расположенные на Левом берегу Киева - на 4,9%, на Правом берегу - на 5,2%, и в Центре Киева - на 3,9%.

В долларовом эквиваленте средняя цена предложения квартир уменьшилась на Левом берегу Киева - на 11,7%, на Правом берегу - на 12,1%, в Центре Киева - на 10,8%.

Средние цены представленных к продаже квартир по расположению и количеству комнат, декабрь 2016 г.

Расположение Кол-во комнат К-во квартир Ср.общая пл., кв.м Ср.цена,грн Ср. цена, грн/кв.м Изм. к янв. в грн.,% Ср. цена, $ Ср. цена, $/кв.м Изм. к янв. в $, % В целом по Киеву 22 410 69 2 583 001 35 060 -4,4 96 375 1 308 -11,3 Левый берег 7 068 65 1 796 297 27 363 -4,9 67 022 1 021 -11,7

1-комн. 2 263 43 1 190 833 27 776 -6,0 44 431 1 036 -12,7

2-комн. 2 129 62 1 766 469 27 981 -2,8 65 908 1 044 -9,8

3-комн. 2 298 83 2 261 046 26 643 -5,6 84 363 994 -12,4

4-комн. 378 105 2 763 699 25 798 -6,8 103 117 963 -13,5 Правый берег 10 804 66 2 189 758 32 013 -5,2 81 702 1 194 -12,1

1-комн. 3 349 42 1 297 180 30 779 -5,3 48 398 1 148 -12,1

2-комн. 3 509 62 2 082 687 32 648 -3,7 77 707 1 218 -10,7

3-комн. 3 374 85 2 840 205 32 030 -6,4 105 972 1 195 -13,2

4-комн. 572 115 4 235 816 35 245 -4,6 158 047 1 315 -11,5 Центр 4 538 85 4 744 528 54 303 -3,9 177 024 2 026 -10,8

1-комн. 907 48 2 302 935 48 207 -6,0 85 921 1 799 -12,7

2-комн. 1 569 70 3 889 972 54 741 -3,3 145 140 2 042 -10,3

3-комн. 1 624 105 6 078 326 57 105 -2,7 226 789 2 131 -9,7

4-комн. 438 144 7 916 300 54 971 -2,5 295 377 2 051 -9,5

С января по декабрь 2016 года, отмечено уменьшение стоимости во всех районах Киева от 1,9% в Шевченковском до 13,5% в Подольском районе. В долларовом эквиваленте снижение средних цен составило от 8,9% до 19,7%.

Средние цены представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева, декабрь 2016 г.

Район Кол-во комнат К-во квартир Ср. общая пл., кв.м Ср.цена,грн Ср. цена, грн/кв.м Изм. к янв. в грн.,% Ср. цена, $ Ср. цена, $/кв.м Изм. к янв. в $, % В целом по Киеву 22 410 69 2 583 001 35 060 -4,4 96 375 1 308 -11,3

1-комн. 6 519 43 1 400 196 32 161 -4,6 52 242 1 200 -11,4

2-комн. 7 207 64 2 382 729 36 079 -3,4 88 902 1 346 -10,4

3-комн. 7 296 89 3 378 555 35 915 -5,0 126 058 1 340 -11,8

4-комн. 1 388 122 4 996 329 38 897 -3,1 186 424 1 451 -10,0 Голосеевский 2 568 69 2 462 708 34 095 -7,4 91 886 1 272 -14,0

1-комн. 876 44 1 357 078 30 670 -8,9 50 634 1 144 -15,5

2-комн. 832 66 2 408 328 35 603 -8,8 89 855 1 328 -15,4

3-комн. 720 92 3 356 951 35 543 -4,6 125 252 1 326 -11,5

4-комн. 140 127 5 105 005 39 121 2,7 190 485 1 460 -4,7 Дарницкий 3 356 69 1 985 004 28 374 -4,7 74 062 1 059 -11,6

1-комн. 1 125 44 1 264 330 28 238 -6,5 47 173 1 054 -13,2

2-комн. 987 67 1 997 662 29 218 -2,0 74 534 1 090 -9,1

3-комн. 1 064 90 2 546 635 27 905 -5,4 95 019 1 041 -12,2

4-комн. 180 111 3 099 952 27 370 -5,4 115 658 1 021 -12,2 Деснянский 1 418 61 1 392 713 23 453 -4,6 51 964 875 -11,5

1-комн. 450 39 970 725 24 830 -3,2 36 219 926 -10,2

2-комн. 347 57 1 386 961 24 545 -1,8 51 749 916 -8,9

3-комн. 535 77 1 674 091 22 013 -6,7 62 463 821 -13,5

4-комн. 86 90 1 873 569 20 795 -11,0 69 909 776 -17,4 Днепровский 2 294 62 1 769 698 28 302 -5,5 66 030 1 056 -12,3

1-комн. 688 42 1 214 620 28 948 -6,8 45 319 1 080 -13,5

2-комн. 795 59 1 645 087 27 944 -5,1 61 380 1 043 -12,0

3-комн. 699 79 2 275 573 28 264 -5,2 84 904 1 055 -12,1

4-комн. 112 106 2 906 783 27 112 -4,6 108 459 1 012 -11,5 Оболонский 1 630 67 2 570 021 36 047 -4,2 95 890 1 345 -11,1

1-комн. 482 40 1 473 394 35 666 -3,6 54 973 1 331 -10,6

2-комн. 450 61 2 281 739 35 790 -3,1 85 130 1 335 -10,1

3-комн. 589 84 3 272 118 36 072 -5,3 122 087 1 346 -12,1

4-комн. 109 116 4 815 583 38 653 -4,5 179 686 1 442 -11,3 Печерский 3 020 84 4 868 163 55 784 -2,8 181 635 2 081 -9,8

1-комн. 650 47 2 325 348 48 796 -3,1 86 757 1 821 -10,1

2-комн. 1 056 70 4 032 076 56 415 -2,0 150 441 2 105 -9,0

3-комн. 1 043 106 6 396 448 59 023 -2,6 238 655 2 202 -9,7

4-комн. 271 145 8 343 212 57 621 -0,9 311 308 2 150 -8,0 Подольский 1 400 64 2 001 376 30 322 -13,5 74 675 1 131 -19,7

1-комн. 446 41 1 132 276 27 880 -16,6 42 247 1 040 -22,6

2-комн. 500 65 2 079 352 31 273 -8,6 77 583 1 167 -15,2

3-комн. 401 82 2 590 283 31 038 -14,4 96 649 1 158 -20,6

4-комн. 53 108 4 123 616 36 474 -8,7 153 858 1 361 -15,3 Святошинский 1 723 62 1 683 144 26 994 -7,0 62 799 1 007 -13,7

1-комн. 532 40 1 106 219 27 526 -5,6 41 273 1 027 -12,4

2-комн. 506 59 1 621 196 27 013 -6,9 60 489 1 008 -13,7

3-комн. 569 78 2 093 237 26 673 -8,4 78 100 995 -15,0

4-комн. 116 99 2 587 687 26 041 -7,0 96 549 972 -13,7 Соломенский 2 309 67 2 153 471 31 253 -5,4 80 349 1 166 -12,2

1-комн. 648 42 1 359 803 31 548 -0,4 50 734 1 177 -7,6

2-комн. 788 60 1 942 011 31 079 -7,5 72 461 1 160 -14,1

3-комн. 769 87 2 756 230 30 808 -7,7 102 839 1 149 -14,3

4-комн. 104 123 4 243 906 34 020 -1,4 158 343 1 269 -8,5 Шевченковский 2 692 76 3 454 399 43 238 -1,9 128 889 1 613 -8,9

1-комн. 622 44 1 684 744 37 791 -3,1 62 858 1 410 -10,1

2-комн. 946 64 2 888 821 43 715 1,1 107 788 1 631 -6,2

3-комн. 907 96 4 508 247 45 309 -2,2 168 211 1 691 -9,3

4-комн. 217 135 6 587 681 48 111 -4,9 245 798 1 795 -11,8

Динамика изменения предложения квартир на вторичном рынке жилья

С декабря 2013 г. по декабрь 2016 г. количество предложения на вторичном рынке жилья Киева увеличилось на 30,5% и составило 22410 квартир.

Структура представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилья

Структурный состав предложения квартир в целом за год не претерпел значительных изменений. С начала года на 1% с 33 до 32% уменьшилась доля представленных к продаже квартир расположенных на Левом берегу Киева, и, соответственно, на тот же 1% увеличилась доля квартир на Правом берегу Киева - до 48%. Остальная часть квартир (20%) расположены в центре Киева.

Увеличилась доля предложения однокомнатных квартир на 1% - за счет уменьшения доли четырехкомнатных квартир - на тот же 1%.

С января 2016 года уменьшилась доля представленных к продаже квартир в Дарницком, Святошинском и Деснянском районах - по 1%. Увеличилась доля квартир расположенных в Печерском, Голосеевском и Подольском районах - по 1%. В Шевченковском, Днепровском, Соломенском и Оболонском районах доля предложения осталась без изменения.