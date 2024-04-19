Країни G7 відклали питання заморожених російських активів. Але «це станеться рано чи пізно», впевнений Блінкен

Країни "Великої сімки" (G7) продовжать обговорювати шляхи використання заморожених активів РФ для відновлення України на наступній зустрічі у червні.

Про це йдеться у комюніке на підтримку України за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн "Групи семи" в Італії.

У документі зазначається, що країни G7 продовжать вивчати всі можливі шляхи допомоги Україні в отриманні компенсації від Росії, відповідно до норм міжнародного права.

"Згідно з проханням лідерів, ми продовжимо нашу роботу та надамо пропозиції напередодні Апулійського саміту щодо всіх можливих шляхів і варіантів, за допомогою яких знерухомлені російські суверенні активи можуть бути використані для підтримки України відповідно до наших відповідних правових систем і міжнародного права", - йдеться у документі.

Водночас країни "Великої сімки" наголошують, що "Росія має заплатити за шкоду та спустошення, які вона завдає". Країни G7 також запевнили, що активи Росії залишатимуться знерухомленими, доки РФ не припинить свою агресію та не заплатить за завдану нею шкоду.

Крім того, країни "Великої сімки" пообіцяли посилити підтримку України та протидіяти спробам обходу санкцій проти Росії.

Держсекретар США Ентоні Блінкен за підсумками зустрічі "Великої сімки" заявив, що пошук способу використати заморожені російські активи для України триває і це станеться "рано чи пізно".

"На порядку денному також було питання з пошуком рішення щодо використання російських активів для України... Важливо мати можливість використовувати ці активи для допомоги відновленню України. Це те, що так чи інакше рано чи пізно станеться", - цитує Блінкена Інтерфакс-Україна.

За його словами, у G7 "працюють над тим, щоб досягти в цьому плані угоди відповідно до міжнародного права, відповідно до законів інших країн".

Як повідомлялося, напередодні голова Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард заявила, що пропозиція США використати заморожені російські активи на суму понад $260 млрд для випуску облігацій і спрямування залучених коштів на допомогу Україні містить юридичні ризики і може порушувати міжнародне право.

Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що США запропонували партнерам по G7 створити спеціальний механізм для випуску облігацій щонайменше на $50 млрд, забезпечених прибутком від заморожених суверенних активів Росії. Обговорення перебуває на початковій стадії, а деякі члени G7, включно з Німеччиною і Францією, з обережністю відреагували на цю ідею, зазначило джерело агентства.

Міністр фінансів Великої Британії Джеремі Гант заявив минулої середи, що план США є "дуже цікавою ідеєю" і що всі пропозиції про використання заморожених активів потрібно вивчати неупереджено, але в рамках міжнародного законодавства.