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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Украина и Нидерланды против России. Три страны впервые встретились в суде по делу MH17

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) начал рассматривать дело "Украина и Нидерланды против России". Главный вопрос, на который должен ответить суд: несет ли Россия прямую ответственность за гибель людей в результате крушения "Боинга" MH17, а также за другие нарушения прав человека на востоке Украины в 2014 году. Би-би-си рассказывает о ключевых моментах заседания.

В деле против России ЕСПЧ объединил три жалобы:

* О нарушениях прав человека во время событий, связанных с конфликтом в Донбассе (подана Украиной).

* Об отправке детей-сирот из интерната в Луганске на лечение в Россию (подана Украиной). В Киеве считают, что детей похитили члены "незаконных вооруженных формирований".

* Жалоба Нидерландов в поддержку заявления родственников 298 человек, погибших в ходе крушения "Боинга" MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 года. Родственники добиваются признания ответственности России за причастность к трагедии, а также требуют выплатить компенсации.

"Поведение России обостряет страдания [родственников]", - заявил на суде Пид Плуг, потерявший при крушении "Боинга" брата, невестку и племянника. Останки брата Пида не нашли до сих пор.

"Из-за поведения России юридические процедуры необоснованно затягиваются. Родственники постоянно сталкиваются с дезинформацией и лживыми репортажами. В результате у родственников нет возможности дистанцироваться от произошедшего", - добавил он.

Чтобы разобраться во всех этих делах, суду предстоит сначала установить, находилась ли часть территории Донбасса под контролем России в 2014 году.

Что говорили на слушаниях?

Первым выступил представитель России, заявивший, что нет никаких достоверных доказательств того, что Россия поставляла вооружение в Донбасс. "В деле есть только слухи, фейки и обвинения в духе "крайне вероятно", - добавил он.

С ним не согласился представитель Нидерландов. Он утверждает, что рейс МН17 был сбит "Буком", прибывшим с территории России, а управляли установкой россияне, поскольку у военных самопровозглашенных республик Донбасса не было таких специалистов.

"Без России не было бы ДНР", - заявил суду представитель Нидерландов.

Выступавшие в суде представители Украины настаивали на том, что в Донбассе побывал не только российский "Бук", но десятки танков и бронетранспортеров армии России. В Киеве заявляют, что с весны 2014 года Россия фактически контролирует часть Донецкой и Луганской областей и их общую границу с Россией.

Представитель Украины также обратил внимание судей на то, что Москва начала раздавать жителям Донбасса российские паспорта.

Заявители просят признать нарушения Россией требований Конвенции о защите прав человека - права на жизнь, свободу, уважения частной жизни, выражения мнений и свободу передвижения. А также - запрета пыток и обеспечения эффективного расследования нарушений этих прав.

"Те три жалобы, которые ЕСПЧ начал рассматривать сейчас, суд объединил, чтобы быстрее принять принципиальные решения: признать ли юрисдикцию России на чужой территории, если да - то с какого момента и применительно к каким событиям", - пояснил Би-би-си редактор информационно-аналитического "Бюллетеня ЕСПЧ" Юрий Берестнев.

Кроме того, все жалобы объединяет вопрос, отвечает ли Россия за действия участников конфликта и расследовала ли она нарушения, сказал Би-би-си руководитель международной практики правозащитной группы "Агора" Кирилл Коротеев.

Параллели с Грузией

 

Представитель Киева предложил провести параллели с другими делами, которые ранее рассматривали в ЕСПЧ. В предыдущие годы Страсбург постановил, что Россия осуществляет "де-факто контроль" над Крымом и Южной Осетией. А ситуация в Донбассе, по мнению украинской стороны, схожа.

Но в ходе заседания выяснилось, что проведение таких параллелей не всегда выгодно Киеву. В предыдущие годы ЕСПЧ отказался рассматривать жалобы о нарушениях прав человека, происходивших в активный период боевых действий между Россией и Грузией в августе 2008 года. В итоге решение вынесли только по действиям России уже после прекращения огня.

В Донбассе вооруженный конфликт продолжается до сих пор. Представитель Киева попытался убедить судей в том, что на востоке Украины события развивались иначе, и в момент начала боевых действий Москва уже контролировала действия сепаратистов.

Россия же в ходе обсуждения этого вопроса озвучивала позиции, которые могут показаться противоположными друг другу.

"Москва говорит, что "Боинг" был сбит во время вооруженного конфликта, чтобы подвести дело под выводы суда в деле о Грузии против России о событиях 2008 года (ЕСПЧ тогда отказался рассматривать нарушения прав человека во время боевых действий - прим Би-би-си). Но одновременно Москва соглашается с голландскими прокурорами, что он не был сбит во время вооруженного конфликта, чтобы продолжать отрицать, что его сбили представители государства", - отмечает представитель правозащитной группы "Агора" Кирилл Коротеев.

Старая дуэль с новыми участниками

 

В предыдущие годы межгосударственный спор Украины и России постоянно превращался в публичную дуэль британских барристеров.

Интересы Украины в ЕСПЧ защищал барристер Бен Эммерсон. А от имени России выступал Майкл Суэйнстон.

В 2016 году минюст России заключил с Суэйнстоном контракт о работе по "крымскому делу" на сумму почти в полмиллиарда рублей. Но потом информацию об условиях работы британца власти России засекретили.

В 2020 году в российскую конституцию внесли поправки, позволяющие российским властям не исполнять решения международных судов. После этого Суэйнстон перестал представлять интересы Москвы в Страсбурге.

Найти судей для рассмотрения спора Украины с Россией тоже оказалось непросто.

По правилам ЕСПЧ судья из той или иной страны участвует в рассмотрении всех дел по жалобам против своего государства. Но по стандартам Совета Европы он должен представлять не власти этой страны, а национальную правовую систему и общество в целом.

Постоянный российский судья в ЕСПЧ Дмитрий Дедов взял самоотвод, ссылаясь на то, что он родился и жил на Украине. Ему нашли замену, но накануне слушаний в ноябре прошлого года и этот человек вдруг взял самоотвод. Некоторые эксперты считают, что такие шаги помогают России, поскольку ей выгодно затягивание процесса.

В итоге в 2022 году к рассмотрению дела приступил новый постоянный российский судья в ЕСПЧ Михаил Лобов.

Другая интрига была связана с кандидатурой украинского судьи Анны Юдковской. Российские власти еще в первом украинско-российском споре в ЕСПЧ безуспешно заявляли ей отвод, ссылаясь на высказывания судьи об аннексии Крыма и нарушениях там прав человека. Срок полномочий судьи в 2019 году истек, однако власти Украины до сих пор не смогли согласовать с ПАСЕ кандидатуру нового судьи.

Всего этот спор рассматривают 20 судей. По правилам, их в таком деле должно быть не менее 17.

Нередкий редкий случай

 

Вообще межгосударственные дела в ЕСПЧ - это редкость. В Страсбурге сейчас чаще рассматривают споры между отдельными лицами и государствами.

Межгосударственных дел в истории суда было всего 27, и почти половина из них касалась России.

Украина подала против России восемь жалоб (часть из них суд объединил).

Грузия жаловалась на Россию четыре раза, по двум делам решения уже вынесены, но Россия их так и не исполнила. Нидерланды пожаловались на Россию впервые.

В начале 2021 года ЕСПЧ признал частично приемлемыми (то есть подлежащими дальнейшему рассмотрению в суде) две жалобы Украины по вопросам о Крыме, и вынес решение по жалобе Грузии о войне 2008 года (с момента первых слушаний по ней прошло 10 лет).

После этого Россия в июле 2021 года подала свою первую в истории межгосударственную жалобу - против Украины. В ней говорится о тех же событиях 2014 года, которые сейчас рассматривает ЕСПЧ. Россия обвиняет Украину в крушении самолета MH17, гибели мирного населения, массовых похищениях и пытках жителей Донбасса, а также в мести Крыму через ограничение доступа к пресной воде, и в других нарушениях прав человека. Но к производству российская жалоба пока не принята.

Что будет дальше?

 
Решение о том, продолжать ли в принципе рассмотрение жалоб Украины и Нидерландов, суд должен вынести в течение ближайших месяцев.

Если процесс двинется дальше, заседания могут растянуться на несколько лет (некоторые похожие дела длились до 10 лет).

"Неясно, согласится ли ЕСПЧ вменить России ответственность за крушение "Боинга", - отмечает редактор информационно-аналитического "Бюллетеня ЕСПЧ" Берестнев. "Есть российская жалоба против Украины, где обоснованно, на мой взгляд, говорится об ответственности Украины за то, что она не закрыла свое воздушное пространство", - говорит он.

Прокуратура Нидерландов не согласна с такой трактовкой вопроса. К моменту крушения "Боинга" МН17 Украина действительно ввела ограничения, но не закрыла воздушное пространство над Донецкой и Луганской областями. С 14 июля 2014 года над зоной конфликта гражданские самолеты летали только на высоте более 9750 метров. Ни один из ПЗРК, имевшихся у сепаратистов, не мог поражать цели на такой высоте (последний военный борт Украины был сбит на высоте менее 8000 метров). В таких условиях в украинском регуляторе "Украэрорух" посчитали, что угрозы гражданским бортам, идущим на высоте более 9750 метров, нет.

Международных правил, регламентирующих полеты над зонами боевых действий, не существует. Во время вооруженных конфликтов в Ираке, Египте, Афганистане, Сомали, Йемене, Конго, Мали, Южном Судане, Ливии и Сирии воздушное пространство для прохода на крейсерской высоте полета для гражданских самолетов не закрывалось.

Это судебное разбирательство ведется отдельно от уже завершающегося в Гааге уголовного процесса против троих россиян и одного гражданина Украины, обвиняемых в причастности к гибели рейса МН17.

 

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