Трамп повідомив про нову посаду Келлога – він став «спецпосланцем з питань України»

Президент США Дональд Трамп повідомив, що призначив Кіта Келлога спецпредставником в Україні. Він буде "безпосередньо спілкуватися з президентом Зеленським та з українським керівництвом", написав у суботу, 15 березня, американський президент у соцмережі Truth Social.

"Маю приємність повідомити, що генерал Кіт Келлог був призначений спеціальним посланником в Україні. Генерал Келлог, високоповажний військовий експерт, працюватиме безпосередньо з президентом (Володимиром - Ред.) Зеленським та українським керівництвом. Він добре їх знає, і між ними склалися дуже хороші робочі відносини. Вітаю генерала Келлога", - написав Трамп.

Раніше Келлог був спецпредставником США з питань України та Росії. А кілька днів тому низка американських ЗМІ писали, що Келлога нібитоусунули від перемовин України та Росії, оскільки в РФ його вважали занадто проукраїнським. Він не був присутній на переговорах з українською делегацією у Саудівській Аравії та не фігурує серед представників США на перемовинах у Москві. Натомість днями у РФ з візитом спеціальний посланець президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

Трамп спростував, що Віткофф багато годин чекав на Путіна

У іншому дописі в Truth Social.Дональд Трамп назвав фейком повідомлення, яке з'явилось напередодні у ЗМІ, про те, що спецпредставнику американського президента Стіву Віткоффу довелося у Москві чекати багато годин на зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Насправді не було ніякого очікування. Інші зустрічі з іншими представниками Росії відбулися, і, очевидно, вони зайняли певний час, але були дуже продуктивними. Відтоді все пішло швидко і ефективно, і всі ознаки, сподіваємося, дуже хороші!", - написав Трамп. Він при цьому назвав авторів повідомлення про очікування Віткоффа "хвориим дегенератами".

Як повідомлялось, президент РФ пізно ввечері 13 березня прийняв спецпосланника президента США з Близького Сходу Стівена Віткоффа, який прибув до Москви в рамках підготовки припинення вогню між Росією та Україною і передав російській стороні "додаткову інформацію", повідомив 14 березня прессекретар Путіна Дмитро Пєсков. За його словами, Путін передав через Віткоффа "інформацію та додаткові сигнали" главі Білого дому.

14 березня Трамп, за результатами розмови у Кремлі, заявив, що "є дуже хороші шанси" на завершення війни.