«Довгий Нептун» – Зеленський заявив про бойове застосування української ракети з дальністю 1000 км

Раніше модернізовані версії ракети «Нептун» передбачали дальність до 400 кілометрів



Президент України Володимир Зеленський повідомив про випробування та бойове застосування ракети українського виробництва з радіусом дії 1000 кілометрів.

«Довгий Нептун» пройшов випробування й успішне бойове застосування. Нова українська ракета, точний удар. Дистанція - тисяча кілометрів. Дякую нашим українським розробникам, виробникам і військовим», - написав глава держави в соцмережах 15 березня.

Дотепер в арсеналі України не було зброї такого радіуса дії. Ракети ATACMS (виробництва США) і Storm Shadow (британсько-французька кооперація) в тих модифікаціях, які надані Україні її партнерами мають дальність ураження у сотні кілометрів. Також країни-розробники можуть обмежувати коло цілей, які вони дозволяють уражати на території Росії.

Україна сповільнює обстріли Росії американськими ракетами великої дальності ATACMS через те, що їхні запаси вичерпуються, а також ймовірну зміну політики США щодо дозволу на удари вглиб Росії, повідомляли ще наприкінці грудня 2024 року американські ЗМІ.