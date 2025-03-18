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АНАЛІТИКА

«Довгий Нептун» – Зеленський заявив про бойове застосування української ракети з дальністю 1000 км

07:55 17.03.2025 |

Політика

«Довгий Нептун» – Зеленський заявив про бойове застосування української ракети з дальністю 1000 км

 Раніше модернізовані версії ракети «Нептун» передбачали дальність до 400 кілометрів

Президент України Володимир Зеленський повідомив про випробування та бойове застосування ракети українського виробництва з радіусом дії 1000 кілометрів.

«Довгий Нептун» пройшов випробування й успішне бойове застосування. Нова українська ракета, точний удар. Дистанція - тисяча кілометрів. Дякую нашим українським розробникам, виробникам і військовим», - написав глава держави в соцмережах 15 березня.

Дотепер в арсеналі України не було зброї такого радіуса дії. Ракети ATACMS (виробництва США) і Storm Shadow (британсько-французька кооперація) в тих модифікаціях, які надані Україні її партнерами мають дальність ураження у сотні кілометрів. Також країни-розробники можуть обмежувати коло цілей, які вони дозволяють уражати на території Росії.

Україна сповільнює обстріли Росії американськими ракетами великої дальності ATACMS через те, що їхні запаси вичерпуються, а також ймовірну зміну політики США щодо дозволу на удари вглиб Росії, повідомляли ще наприкінці грудня 2024 року американські ЗМІ.
За матеріалами: Радіо Свобода
 

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