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АНАЛІТИКА

Іспанія та Україна підписали угоду щодо підготовки військових

 

У п'ятницю, 14 березня, Іспанія та Україна підписали угоду щодо підготовки українських військових.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров за підсумками зустрічі зі своєю іспанською колегою Маргаритою Роблес, пише "Європейська правда".

Умєров та Роблес обговорили ключові питання спільної безпеки та подальшого зміцнення українських Сил оборони.

За підсумками переговорів міністри підписали важливу угоду про підготовку українських військових, що виведе взаємодію країн на новий рівень.

Також Умєров розповів, що під час зустрічі вони визначили пріоритетні напрями співпраці, які потребують особливої уваги. Зокрема, зосередилися на поглибленні індустріальної взаємодії, посиленні систем ППО, постачанні боєприпасів та бронетехніки.

Роблес, своєю чергою, представила детальні плани допомоги Україні у 2025 році.

Наприкінці січня міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес оголосив про надання ще 10 мільйонів євро гуманітарної допомоги.

А 24 лютого іспанський премʼєр-міністр Педро Санчес оголосив про новий пакет військової допомоги для України на 2025 рік на суму в мільярд євро.
Ключові теги: Іспанія
 

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