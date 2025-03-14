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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
У Білому домі уточнили, що Трамп ще не говорив з Путіним
18:00 14.03.2025 |
Повідомлення Дональда Трампа про розмову з Владіміром Путіним стосувались зустрічі останнього зі спецпосланником президента США Стівом Віткоффом, а не розмови лідерів.
Таке уточнення зробили в Білому домі, передає "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.
Плутанину спричинив пост Трампа в соціальних мережах, в якому він привітав обговорення з господарем Кремля і сказав, що "наполегливо просив" Путіна - що звучало так, ніби він говорив з ним особисто.
Нагадаємо, американський президент у своїй соцмережі заявив, що американська сторона мала "дуже хороші і продуктивні дискусії" з Владіміром Путіним.
Як відомо, напередодні у Москві перебував спецпосланець Трампа Стів Віткофф.
У Кремлі заявили, що через нього були передані "додаткові сигнали" Дональду Трампу.
Того ж дня Путін обережно відреагував на пропозицію США про припинення вогню. Не відкидаючи її прямо, він натякнув, що Москва може висунути свої умови до будь-якої угоди.
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